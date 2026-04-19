Eskalation vor Spiel zwischen Bayern und Stuttgart! VfB-Ultras greifen FCB-Fans an

Dabei hätten Anhänger der Stuttgarter den Münchner Ultras bei deren Treffpunkt am Südkurvenplatz aufgelauert und sie anschließend angegriffen. Die FCB-Fans wiederum reagierten darauf, mehrere Hundert Anhänger stellten sich ihnen teils ebenfalls vermummt entgegen. In der Folge gibt es heftige Tumulte.

Auch die Polizei, die mit mehreren hundert Beamten im Einsatz ist, sei in die Eskalation verwickelt gewesen. Beim Versuch, die VfB-Ultras einzukesseln seien zwei Einsatzkräfte verletzt worden. Die Situation konnte letztlich unter Kontrolle gebracht werden, rund 150 Stuttgarter konnten festgenommen werden. Nach Bild-Infos seien einig von ihnen extra für die Krawalle nach München gereist.

Die Ultra-Gruppierung 'Commando Cannstatt 1997' teilte mit, dass die Ultraszene das Spiel aufgrund einer "polizeilichen Maßnahme" höchstwahrscheinlich verpassen werde. Einen organisierten Support werde es daher nicht geben.

"Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ultras des VfB Stuttgart und des FC Bayern München. Die Polizei konnte die Situation einfrieren. Aktuell befinden sich rund 100 Personen in einer polizeilichen Maßnahme. Das weitere Vorgehen wird jetzt mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt", erklärte Polizeisprecher Thomas Schelshorn gegenüber der Bild.



