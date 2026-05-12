Auf einer extra einberufenen Pressekonferenz holte der 79-Jährige zum Rundumschlag gegen Kritiker, Medien und sogar die spanische LaLiga aus. Sie allesamt würden stets nur zum Nachteil von Real Madrid handeln, so der Tonus des minutenlangen Monologs.
Eskalation auf Pressekonferenz von Real Madrid! Präsident Florentino Perez mit Verbal-Attacke gegen Kritiker, Journalisten und LaLiga
"Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich nicht zurücktreten werde", eröffnete Perez die Medienrunde. Er sprach von einer "absurden Situation" und ungerechtfertigten Angriffen gegen Real Madrid und seinen Präsidenten. "Man gewinnt nicht immer - doch das akzeptieren wir nicht", sagte er und wandte sich konkret gegen die Zeitung ABC.
Deren Berichterstattung, wonach er amtsmüde sei, "ergibt absolut keinen Sinn", schimpfte er: "Ich stehe früh auf und gehe als Letzter ins Bett. Ich arbeite wie ein Tier. Sie fragen: 'Wo ist Florentino? Wo ist er?' Sie behaupten, ich hätte unheilbaren Krebs. Ich bin hier. Ich bin bei bester Gesundheit."
Perez bezeichnet LaLiga als "Feind" von Real Madrid
Vor allem gegen ABC-Journalist Ruben Canizares teilte Perez aus. Dieser würde Real Madrid "jeden Tag angreifen" und "eine Menge Ärger" verursachen. "Es gibt Kreise, die den Verein übernehmen wollen. Zum einen die Medienbranche, die behauptet, wir seien ein Verein im Chaos - wenn man das in Europa erzählt, hält man es dort für lächerlich, nach all den Titeln und Erfolgen, die wir erzielt haben."
Zusätzlich dazu gäbe es dann noch "die Ultras", die Perez "niemals wieder ins Stadion lassen" wolle, und natürlich die spanische Liga, die er offen als "Feind" der Königlichen deklarierte. "Ich bin bereit, gegen jeden zu kämpfen."
Perez will sich erneut zum Präsidenten wählen lassen
An seine Kritiker gewandt ergänzte er: "Sie werden mich nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Sie verleihen mir sogar eine enorme Energie! Es gibt Kampagnen gegen mich. Bestimmte Leute nutzen die schwierige Lage aus, um mich persönlich anzugreifen. Ich bin der Chef eines großen Bauunternehmens. Ich bin der Chef von Real Madrid."
An ein Aufhören denke der 79-Jährige deshalb gar nicht. "Unter meiner Führung haben wir 66 Titel gewonnen. Vielleicht muss ich euch daran erinnern", so Perez, der sich ungeachtet des schwachen Saisonabschneidens der Königlichen einem weiteren Mitglieder-Votum stellen wolle: "Ich fordere Neuwahlen für den Vorstand, und dieser Vorstand, mit mir an der Spitze, wird bei diesen Wahlen kandidieren. Jeder, der uns kritisiert und diese Gerüchte über mich verbreitet, kann bei diesen Wahlen gegen mich antreten."
Jeder, der sich der Herausforderung stellen wolle, gegen ihn anzutreten, solle dies tun, so der Boss der Blancos weiter. "Hört auf, euch hinter dem Rücken anderer zu verstecken. Es heißt, Real Madrid liege in Trümmern, es herrsche Chaos, es sei eine Katastrophe – das sind alles Lügen. Dies ist der renommierteste Verein der Welt."
Real Madrid erlebt katastrophale Saison
Real hatte am Sonntagabend den Clásico bei Erzrivale FC Barcelona 0:2 verloren. Damit ist klar, dass die Königlichen im zweiten Jahr in Folge keinen Titel gewinnen werden. Das gab es zuletzt 2009/10.
Im Laufe der Saison hatte sich Real vom neu eingestellten Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso getrennt. Dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa steht nun ebenfalls vor dem Aus. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Perez eine Rückkehr von Starcoach Jose Mourinho anstrebe, der bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Dazu wollte sich der 79-Jährige jedoch nicht äußern: "Ich werde mich nicht zu Trainern oder Spielern äußern. Ich bin hier, um zu sagen, dass ich Real Madrid seinen rechtmäßigen Eigentümern, den Mitgliedern, zurückgeben werde."
Auch in der Mannschaft um Weltstar Kylian Mbappe knirscht es. Zuletzt hatte eine Auseinandersetzung zwischen den Mittelfeldspielern Federico Valverde und Aurelien Tchouameni für Schlagzeilen gesorgt. Beide Profis waren mit einer Rekordstrafe in Höhe von 500.000 Euro belegt worden.
Der Bauunternehmer Perez war im Januar 2025 für eine weitere Amtszeit bis 2029 wiedergewählt worden.
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".