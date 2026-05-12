Eskalation auf Pressekonferenz von Real Madrid! Präsident Florentino Perez mit Verbal-Attacke gegen Kritiker, Journalisten und LaLiga

An seine Kritiker gewandt ergänzte er: "Sie werden mich nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Sie verleihen mir sogar eine enorme Energie! Es gibt Kampagnen gegen mich. Bestimmte Leute nutzen die schwierige Lage aus, um mich persönlich anzugreifen. Ich bin der Chef eines großen Bauunternehmens. Ich bin der Chef von Real Madrid."

An ein Aufhören denke der 79-Jährige deshalb gar nicht. "Unter meiner Führung haben wir 66 Titel gewonnen. Vielleicht muss ich euch daran erinnern", so Perez, der sich ungeachtet des schwachen Saisonabschneidens der Königlichen einem weiteren Mitglieder-Votum stellen wolle: "Ich fordere Neuwahlen für den Vorstand, und dieser Vorstand, mit mir an der Spitze, wird bei diesen Wahlen kandidieren. Jeder, der uns kritisiert und diese Gerüchte über mich verbreitet, kann bei diesen Wahlen gegen mich antreten."

Jeder, der sich der Herausforderung stellen wolle, gegen ihn anzutreten, solle dies tun, so der Boss der Blancos weiter. "Hört auf, euch hinter dem Rücken anderer zu verstecken. Es heißt, Real Madrid liege in Trümmern, es herrsche Chaos, es sei eine Katastrophe – das sind alles Lügen. Dies ist der renommierteste Verein der Welt."