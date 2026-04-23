Es wurden offenbar schon Anfragen gestellt! Europas Schwergewichte jagen 70-Millionen-Euro-Mann

So sollen alle genannten Klubs bereits Anfragen an Leao gestellt haben. Ziel ist es offenbar, einen möglichen Transfer noch vor der Weltmeisterschaft abzuschließen, um einem möglichen Preisanstieg bei einem starken Turnier vorzubeugen.

Leao zählt zu den herausragenden Flügelspielern Europas und dürfte bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eine Schlüsselrolle für Portugal einnehmen. In der laufenden Serie-A-Saison kommt der Offensivspieler auf zehn Treffer, zeigt sich jedoch unzufrieden mit der sportlichen Entwicklung, da Mailand im Titelrennen wohl Stadtrivale Inter den Vortritt lassen muss.

Berichten zufolge zeigt sich Milan grundsätzlich gesprächsbereit bei Angeboten für mehrere Leistungsträger, um wirtschaftliche Vorgaben einzuhalten und finanziellen Spielraum zu schaffen. Für Leao steht laut des Berichts eine Ablösesumme von umgerechnet rund 70 Millionen Euro im Raum. Diese Summe gilt unter Topklubs als vergleichsweise attraktiv für einen Spieler seiner Qualität und seines Alters.