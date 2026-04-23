Offensivspieler Rafael Leao von der AC Mailand weckt wohl das Interesse mehrerer europäischer Topklubs. Informationen der englischen Daily Mail zufolge prüfen Manchester United, Manchester City, der FC Liverpool sowie Real Madrid einen möglichen Sommertransfer des portugiesischen Nationalspielers.
Es wurden offenbar schon Anfragen gestellt! Europas Schwergewichte jagen 70-Millionen-Euro-Mann
So sollen alle genannten Klubs bereits Anfragen an Leao gestellt haben. Ziel ist es offenbar, einen möglichen Transfer noch vor der Weltmeisterschaft abzuschließen, um einem möglichen Preisanstieg bei einem starken Turnier vorzubeugen.
Leao zählt zu den herausragenden Flügelspielern Europas und dürfte bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eine Schlüsselrolle für Portugal einnehmen. In der laufenden Serie-A-Saison kommt der Offensivspieler auf zehn Treffer, zeigt sich jedoch unzufrieden mit der sportlichen Entwicklung, da Mailand im Titelrennen wohl Stadtrivale Inter den Vortritt lassen muss.
Berichten zufolge zeigt sich Milan grundsätzlich gesprächsbereit bei Angeboten für mehrere Leistungsträger, um wirtschaftliche Vorgaben einzuhalten und finanziellen Spielraum zu schaffen. Für Leao steht laut des Berichts eine Ablösesumme von umgerechnet rund 70 Millionen Euro im Raum. Diese Summe gilt unter Topklubs als vergleichsweise attraktiv für einen Spieler seiner Qualität und seines Alters.
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Leao hat in Mailand noch bis 2028 Vertrag
Zuletzt aufgekommene Spekulationen über ein Zerwürfnis mit Trainer Massimiliano Allegri sollen indes unbegründet sein. Leaos Vertrag läuft noch bis 2028.
Bei Manchester United bestätigte Interimstrainer Michael Carrick, dass der Klub auf der Suche nach einem hochkarätigen Flügelspieler ist. Die finanziellen Möglichkeiten hängen dabei maßgeblich von einer Qualifikation für die Champions League ab.
Auch Liverpool sondiert den Markt auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger für Mohamed Salah. Parallel prüfen die Reds jüngere Optionen, sehen sich jedoch mit hohen Forderungen - unter anderem von RB Leipzig für Yan Diomande - konfrontiert.
Leao mit 145 Torbeteiligungen für Mailand
Bei Manchester City könnte es unabhängig von der Zukunft von Trainer Pep Guardiola zu Veränderungen im Kader kommen. Sportdirektor Hugo Viana arbeitet bereits an möglichen Anpassungen, zumal Abgänge wichtiger Spieler nicht ausgeschlossen sind. Auch Real Madrid plant nach einer insgesamt durchwachsenen Saison unter Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa eine Auffrischung des Kaders, insbesondere in der Offensive.
Leao ist flexibel einsetzbar, kann sowohl auf dem Flügel als auch im Sturm agieren und überzeugt vor allem durch Tempo und Dribbelstärke. Seit seinem Wechsel vom OSC Lille im Jahr 2019 erzielte er 80 Tore für Milan und gab 65 Vorlagen in bis dato 287 Pflichtspielen.
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Rafael Leao: Leistungsdaten für die AC Mailand
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten 287 80 65 35 1
Häufig gestellte Fragen
Die Associazione Calcio Milan, kurz AC Milan, wurde im Dezember 1899 als Mailänder Fußball- und Cricketklub (Milan Cricket and Football Club) gegründet.
Milan gehört seit 2022 mehrheitlich der US-Investmentfirma RedBird Capital Partners. Für rund 1,2 Milliarden Dollar übernahm die Gruppe den Verein.
Die Heimspielstätte der AC Milan ist das Giuseppe-Meazza-Stadion, auch oft San Siro genannt. Der Verein teilt sich die Arena mit dem Stadtrivalen Inter Mailand.
Das San Siro fasst satte 75.817 Fans, womit es eines der größten Fußballstadien Europas ist.
Auch an der Titelfront ist Milan im europäischen Vergleich ganz vorne mit dabei. Insgesamt hat der Verein rund 50 Trophäen eingesackt, darunter alleine siebenmal die Champions League. Nur Real Madrid hat die Königsklasse häufiger gewonnen (15-mal).
Auch auf nationaler Ebene ist die AC über die Jahre extrem erfolgreich gewesen. Nur wenige italienische Klubs haben mehr Titel eingefahren als die 19 Meisterschaften und fünf Coppa Italia von Mailand.
Rekordspieler der AC Milan Paolo Maldini. Die Vereinslegende stand 901-mal für die Rossoneri auf dem Feld, führte sein Team dabei unter anderem zu fünf CL-Titeln, sieben Meisterschaften und dem Gewinn des italienischen Pokals.
Bester Torschütze ist der Schwede Gunnar Nordahl. Er erzielte zwischen 1949 und 1956 ganze 214 Tore in nur 262 Spielen. Zweiter ist Andriy Shevchenko mit 175 Buden.
Es haben vermutlich mehr Legenden für Milan gespielt, als hier aufgezählt werden könnten. Hier eine Auswahl: Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Marco van Basten, Ruud Gullit, Andriy Shevchenko, Kaka, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf oder Alessandro Nesta.
Die erfolgreichsten Trainer für Mailand waren Nereo Rocco, Arrigo Sacchi, Fabio Capello und Carlo Ancelotti. Unter allen vieren konnte der Verein sowohl die Meisterschaft als auch die Königsklasse gewinnen - in den meisten Fällen jeweils mehrfach.
Die gängigsten Spitznamen der AC Milan sind "I Rossoneri" ("die Rot-Schwarzen"), sowie "Il Diavolo" ("der Teufel").