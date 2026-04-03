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Hoeneß GuardiolaIMAGO / Bernd Müller
Jonas Rütten und Nino Duit

"Es wurde ein Eklat!" Wie ein Zoff beim FC Bayern auch wegen der Haft von Uli Hoeneß völlig eskalierte

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Bayern München

Der Bruch zwischen Doktor Müller-Wohlfahrt und Pep Guardiola beim FC Bayern ist legendär. Nun tritt er erneut zutage.

Wenn die Mediziner-Ikone Doktor Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt heute in einem Spiegel-Interview auf den 15. April 2015 zurückblickt, spricht er von einem "fürchterlichen Tag". Champions-League-Viertelfinale, Schauplatz: Estadio do Dragao. Der deutsche Rekordmeister unterliegt dem FC Porto völlig überraschend mit 1:3. 

Und der Hauptschuldige steht nach Meinung von Trainer Pep Guardiola nicht als Spieler auf dem Platz, sondern ist derjenige, der für ihre Gesundheit verantwortlich ist: Müller-Wohlfahrt. 

Hintergrund: Der Rekordmeister hatte in Portugal ohne die verletzten Bastian Schweinsteiger, Medhi Benatia, Franck Ribery, Arjen Robben, Javi Martínez und David Alaba auskommen müssen.

  • Guardiola vs. Müller-Wohlfahrt: "Völlig absurd!"

    "Man machte mich vor versammelter Mannschaft in der Umkleidekabine für die Niederlage verantwortlich", erzählt der heute 83-Jährige nun noch einmal im Spiegel: "Es hieß, wir hätten zu viele Verletzte im Team, und ich ließe Spieler zu lange pausieren. Völlig absurd. Das wollte ich nicht akzeptieren."

    Was sich anschließend ereignete, ist seit Jahren bestens dokumentiert. "Zum ersten Mal in all den Jahren bin ich laut geworden", erinnerte sich Müller-Wohlfahrt schon in seiner 2019 erschienen Autobiografie an das Zerwürfnis mit Guardiola im Frühling vor mittlerweile elf Jahren. Am Tag nach der Pleite in Porto sei es dann endgültig zum Bruch gekommen.

    "Guardiola und ich setzten uns an den großen Tisch, an dem die Spieler morgens frühstücken, das Geschirr stand noch darauf. Es sollte eine Aussprache werden - und es wurde ein Eklat", erzählte der legendäre Teamarzt des FC Bayern in seiner Biografie: "Ich habe völlig die Beherrschung verloren, Guardiola angeschrien und dann derart mit der Faust auf den Tisch gehauen, dass die Teller und Tassen nur so gescheppert haben."

    Kurz darauf verkündete Müller-Wohlfahrt nach 38 Jahren beim FC Bayern ohne vorherige Rücksprache mit den Klubverantwortlichen und mit sofortiger Wirkung seinen Abschied. Auch seine Medizinerkollegen Peter Ueblacker, Lutz Hänsel und sein Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt verließen den Klub.

    Dass es am Ende soweit kam, lag nach heutiger Ansicht des Sportmediziners an der Abwesenheit von Klubpatron Uli Hoeneß, der damals eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßte. "Wäre er im Verein gewesen, wäre es nicht zum Bruch mit Guardiola gekommen, da bin ich mir sicher", stellte Müller-Wohlfahrt noch einmal klar.

    Guardiola äußerte sich zu dem Vorfall öffentlich nicht, sagte damals lediglich, dass er "großen Respekt" vor Müller-Wohlfahrts Rücktritts-Entscheidung habe.

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  • Guardiola MüllerIMAGO / Sven Simon

    Guardiola und Müller-Wohlfahrt beim FC Bayern: Es kriselte von Beginn an

    Bereits direkt nach seiner Ankunft im Sommer 2013 begann zwischen Trainer und Mannschaftsarzt das Ringen um die Deutungshoheit in Sachen Verletzungen und Behandlungen. "Der erste Tag war in Ordnung, der zweite auch", erinnert sich Müller-Wohlfahrt schon vor Jahren, "doch schon am dritten kam Guardiola auf mich zu und fuhr mich aus heiterem Himmel an: 'Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, ich komme in die beste medizinische Abteilung der Welt, und wir haben zwei Dauerverletzte, die schon längst wieder gesund sein sollten. Was soll denn das?' Er sagte das in einem aggressiven, vorwurfsvollen Ton."

    Guardiola passte es nicht, dass sich Müller-Wohlfahrt nicht permanent am Klubgelände, sondern hauptsächlich in seiner Praxis im Stadtzentrum aufhielt. Und ihm passte es auch nicht, dass der FC Bayern nicht Müller-Wohlfahrts einziger Lebensinhalt war, dass er zum Beispiel auch mit der deutschen Nationalmannschaft um die Welt reiste oder jamaikanische Muskeln wie die von Usain Bolt behandelte. 

    Gleichzeitig soll Guardiola Müller-Wohlfahrt laut dessen Aussage vorgehalten haben, dass Verletzungen in Deutschland um zwei Drittel länger dauern, als er es von seinem Ex-Klub FC Barcelona gewohnt war. Kurz: Es mangelte am grundsätzlichen Vertrauen. "Ich konnte nicht begreifen, dass ein Trainer, der so viele Lebensjahre zählte wie ich Berufsjahre bei den Bayern, mir und meiner Erfahrung keinerlei Gehör schenkte."

  • Guardiola ThiagoGetty Images

    Guardiola, die Thiago-Verletzung und hämischer Beifall für Müller-Wohlfahrt

    Den ersten konkreten Eklat gab es wegen Guardiolas Lieblingsspieler Thiago, der sich im Frühling 2014 einen Innenbandteilriss zugezogen hatte. Zunächst war von höchstens zwei Monaten Pause die Rede, doch das ging Thiago und Guardiola nicht schnell genug. Ohne Genehmigung von Müller-Wohlfahrt ließ sich Thiago vom spanischen Arzt Ramon Cugat Kortison und Wachstumsfaktoren ins Innenband spritzen.

    Schneller ging die Genesung dadurch jedoch nicht, stattdessen verletzte sich Thiago erneut an selber Stelle. Selbst Guardiola gestand später ein, dass Cugats Behandlung "vielleicht ein großer Fehler" gewesen sei. Ein knappes Jahr fiel Thiago letztlich aus - und beim zweiten Spiel nach seiner Rückkehr kam es zum nächsten Eklat.

    April 2015, DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen. Als sich Benatia eine Muskelverletzung zuzog, drehte sich Guardiola zur Bank um und klatschte mutmaßlich hämisch in Richtung der medizinischen Abteilung. Nach dem Spiel nannte er die Verletztensituation "kritisch, sehr kritisch". In der darauffolgenden Woche reiste der FC Bayern zum Champions-League-Spiel nach Porto, es sollte Müller-Wohlfahrts vorerst letzte Auswärtsreise werden.

    Auf Bitten von Jupp Heynckes kehrte Müller-Wohlfahrt 2017 zum deutschen Rekordmeister zurück und verabschiedete sich drei Jahre später endgültig und ohne große Würdigung oder Verabschiedung seitens des Klubs. Das sei "menschlich enttäuschend" gewesen, wie er im vergangenen Jahr erst zugab. Er sei danach in ein Loch gefallen, die Art und Weise seines Abgangs habe ihn "tief getroffen".

    "Das Umfeld des Fußballgeschäfts war mir zunehmend fremd geworden, diese astronomischen Gehälter und Transfersummen, die mittlerweile gezahlt werden. Der Profisport ist kälter und unpersönlicher geworden. Es gibt weniger Kameradschaft", sagt er heute zu seinen damaligen Beweggründen.

    "Früher" habe der FC Bayern "wie eine Familie" funktioniert. Dieses Gefühl habe er damals schlichtweg nicht mehr gehabt. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen äußerte er sich jedoch wohlwollend, was besonders an seiner Einschätzung von Guardiola-"Schüler" Vincent Kompany liegt. Unter ihm "geht es zum Glück wieder etwas familiärer zu, habe ich gehört. Das freut mich."

  • Pep Guardiola: Trainer-Stationen und Statistiken

    • Manchester City: 582 Spiele, 2,27 Punkte pro Spiel
    • FC Bayern: 161 Spiele, 2,41 Punkte pro Spiel
    • FC Barcelona: 247 Spiele, 2,36 Punkte pro Spiel

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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