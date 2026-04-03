"Es wurde ein Eklat!" Wie ein Zoff beim FC Bayern auch wegen der Haft von Uli Hoeneß völlig eskalierte

"Man machte mich vor versammelter Mannschaft in der Umkleidekabine für die Niederlage verantwortlich", erzählt der heute 83-Jährige nun noch einmal im Spiegel: "Es hieß, wir hätten zu viele Verletzte im Team, und ich ließe Spieler zu lange pausieren. Völlig absurd. Das wollte ich nicht akzeptieren."

Was sich anschließend ereignete, ist seit Jahren bestens dokumentiert. "Zum ersten Mal in all den Jahren bin ich laut geworden", erinnerte sich Müller-Wohlfahrt schon in seiner 2019 erschienen Autobiografie an das Zerwürfnis mit Guardiola im Frühling vor mittlerweile elf Jahren. Am Tag nach der Pleite in Porto sei es dann endgültig zum Bruch gekommen.

"Guardiola und ich setzten uns an den großen Tisch, an dem die Spieler morgens frühstücken, das Geschirr stand noch darauf. Es sollte eine Aussprache werden - und es wurde ein Eklat", erzählte der legendäre Teamarzt des FC Bayern in seiner Biografie: "Ich habe völlig die Beherrschung verloren, Guardiola angeschrien und dann derart mit der Faust auf den Tisch gehauen, dass die Teller und Tassen nur so gescheppert haben."

Kurz darauf verkündete Müller-Wohlfahrt nach 38 Jahren beim FC Bayern ohne vorherige Rücksprache mit den Klubverantwortlichen und mit sofortiger Wirkung seinen Abschied. Auch seine Medizinerkollegen Peter Ueblacker, Lutz Hänsel und sein Sohn Kilian Müller-Wohlfahrt verließen den Klub.

Dass es am Ende soweit kam, lag nach heutiger Ansicht des Sportmediziners an der Abwesenheit von Klubpatron Uli Hoeneß, der damals eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verbüßte. "Wäre er im Verein gewesen, wäre es nicht zum Bruch mit Guardiola gekommen, da bin ich mir sicher", stellte Müller-Wohlfahrt noch einmal klar.

Guardiola äußerte sich zu dem Vorfall öffentlich nicht, sagte damals lediglich, dass er "großen Respekt" vor Müller-Wohlfahrts Rücktritts-Entscheidung habe.