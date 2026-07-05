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New manager, same EnglandGetty
Thomas Hindle

Es wirkt fast ein wenig beängstigend! Thomas Tuchel hat eine entscheidenden Schwäche von England bei der WM noch nicht behoben

Weltmeisterschaft
Analysis
England
T. Tuchel
G. Southgate
FEATURES
England - DR Kongo
DR Kongo
Mexiko - England
Mexiko

"Football's coming home again – with Tommy Tuchel", hallte es rund um das Atlanta Stadium, als Zehntausende Fans nach dem 2:1-Sieg Englands gegen die DR Kongo in die Hitze Georgias strömten. Doch der so ausgelassene Jubel-Schein ist trügerisch.

Die Stimmung war ausgelassen. Alle waren glücklich. England hatte gewonnen, DR Kongo nach langem Rückstand doch noch mit 2:1 bezwungen. Nur noch vier Siege ist das Mutterland des Fußballs davon entfernt, 60 Jahre des Leidens zu beenden und den lang ersehnten zweiten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Soweit der angenehme Teil. Doch denkt man noch einmal genauund vor allem objektiv über die bisherigen Auftritte der Three Lions in Nordamerika nach, taucht ein großes Problem auf, das England am WM-Titel hindern könnte: In 18 Monaten unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel hat sich bezüglich der Unkenrufe, die dessen Vorgänger Gareth Southgate so häufig begleiteten, nichts Wesentliches verändert.

Der Sieg gegen DR Kongo sorgte zwar für Freude, lieferte aber auch neue Gründe zur Sorge. Das englische Sechzehntelfinale bei der WM 2026 erinnerte stark an ein typisches 0:0-Spiel unter Sir Gareth Southgate: England spielte nicht gut und war auf Einzelaktionen seiner Stars angewiesen. Wenn Tuchel die Lösung sein sollte, bleibt unklar, wo echte Fortschritte herkommen sollen. Der Trainer ist zwar ein Anderer, doch die Mannschaft wirkt auf dem Platz fast unverändert.

  • Gareth Southgate Trent Alexander-Arnold England 2024Getty Images

    England bei der EM 2024: Die Lehren aus dem Turnier

    Schon die EM 2024 war für England eine seltsame Angelegenheit. Fans und Medien flehten Southgate an, "die Handbremse zu lösen" und seine besten Spieler auf den Platz zu schicken. Also gab er einfach jedem mal die Chance und improvisierte. England erreichte das Finale, aber ohne zu überzeugen.

    In der Gruppenphase spielten die Engländer zweimal remis und gewannen nur 1:0 gegen Serbien. In der K.o.-Phase schlugen sie zunächst die Slowakei mit Mühe und Not 2:1, wobei sowohl Harry Kane als auch Jude Bellingham erst in der Nachspielzeit trafen. Bellingham sogar höchst sehenswert per Fallrückzieher. Sie setzten sich anschließend im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch und besiegten die Niederlande dank eines späten Tores von Ollie Watkins. Erst im Finale zeigte England seine beste Leistung, verlor jedoch gegen Spanien. Es war eine Meisterleistung, ins Finale zu kommen, ohne gut zu spielen.

    Der simple Grund: England war einfach schwer zu schlagen und verließ sich vor allem auf Geniestreiche seiner Stars wie Bellingham, Kane, Saka oder auch Cole Palmer, der im Finale von der Bank kam und traf. Das Team wirkte statisch, fehlten doch klare Offensivideen; doch das individuelle Talent reichte eben für einige entscheidende Momente.

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  • Cole Palmer England Spain Euro 2024 finalGetty

    England verlor das EM-Finale mutlos

    In den entscheidenden Momenten – selbst wenn einzelne Spieler glänzten – brach die Mannschaft unter der Last des Drucks aber zusammen. Man denke an die letzten 15 Minuten des EM-Finals 2024, als es gegen Spanien 1:1 stand. Bis zum Abpfiff überrollte die Furia Roja ihre englischen Kontrahenten fortan und führte ihnen vor Augen, wie man ein Spiel kontrolliert.

    Bei Spanien kamen 105 Pässe an, bei England nur 27. Im Angriffsdrittel spielten die Iberer 39 Pässe, von den Engländern waren es lediglich 10. Die Mannen von der Insel agierten erschreckend risikoscheu und Spanien nutzte das aus. Ein Tor in der 86. Minute entschied das Spiel. In dieser Phase, als England volles Risiko hätte gehen müssen, zog sich die Mannschaft stattdessen zurück.

    "Wir hatten einen Einwurf weit in ihrer Hälfte und hätten den Ball dort halten können, aber wir spielten nach hinten", sagte Gareth Southgate nach dem Abpfiff. "Danach hatten wir lange keinen Ball mehr. Das war ein Wendepunkt."

    Spanien war der Favorit und schwer zu schlagen. Trotzdem schaltete England ab, als es Druck machen musste. Intensität und Entschlossenheit sanken. Weltklasse-Spieler und erfahrene Nationalspieler wurden von der Bedeutung des Moments erdrückt.

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    Englands Offensive fehlen zu häufig die Ideen

    Im mühsam gewonnenen Spiel gegen DR Kongo zeigten sich an mehreren Stellen ähnliche Schwächen. England startete schwach und fand zu Beginn keinen Passrhythmus. Declan Rice spielte mehrere Male den falschen Ball. Und der Außenseiter nutzte den fahrigen Start der Engländer, um früh in Führung zu gehen.

    Direkt nach dem Gegentor diskutierten alle über Djed Spences Abwehrverhalten. Klar ist: Es hätte gar nicht so weit kommen dürfen. Erst als England einem Rückstand hinterherlief, wurde die Mannschaft etwas lebendiger. Doch selbst dann agierte sie zu vorsichtig, fast ängstlich. England hatte Glück, nicht schon zur Halbzeit 0:2 zurückzuliegen, weil Yoane Wissa letztlich nur den Pfosten traf.

    Offensive Ideen fehlten weitgehend. Das Spiel lautete oft: "Ball zu Bellingham und hoffen". Marcus Rashford agierte zwar lebhaft, doch es fehlte an Durchschlagskraft. Noni Madueke wählte immer wieder dieselben Laufwege. Elliot Anderson wirkte im Mittelfeld verloren. Und Ezri Konsa, seines Zeichens bekanntlich Innenverteidiger, war bezeichnenderweise derjenige, der die meisten Pässe ins Angriffsdrittel spielte.

    England strauchelte lange, doch dann wurde Kane zum Helden. Er erzielte in den letzten 15 Minuten zwei Tore – beides auf unterschiedliche Weise hervorragende Treffer. Die Fans feierten ihn als Englands Retter. Einige sprachen sogar vom "größten englischen Spieler aller Zeiten".

    Nach dem Spiel fragte man Tuchel, ob die Engländer unter dem enormen Druck gelitten hätten. Er nannte das Unsinn. "Davon habe ich heute nichts gesehen, und es wäre leicht zu erkennen. Es wäre leicht, diese Darstellung zu akzeptieren. Ich sehe nichts davon", sagte der Coach.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Ist England zu sehr von seinen beiden größten Stars abhängig?

    Tuchel muss das sagen. Er gilt als ehrlich, doch er wird seine Spieler nie öffentlich kritisieren. Eine Lehre aus den turbulenten Tagen als Trainer des FC Bayern. So reizt er die ohnehin aufgewühlte Medienlandschaft.

    Doch er kann sich nur bis zu einem gewissen Grad etwas vormachen. Die Abhängigkeit von großen Namen wirkt beängstigend. England erzielte bei diesem Turnier bisher acht Tore, sieben davon gingen auf die Konten von Kane und Bellingham. Marcus Rashford war mit seinem Treffer zum 4:2-Endstand im Auftaktspiel gegen Kroatien bisher der einzige englische Torschütze, der nicht Kane oder Bellingham hieß.

    Anthony Gordon hat zwar gegen DR Kongo zwei Vorlagen geliefert, doch die kreativen Impulse muss größtenteils Bellingham auf den Rasen bringen. Der Rest der Mannschaft agiert diszipliniert, aber vorsichtig. England hat kaum Fehler gemacht, doch das Team wirkt uninspiriert. Es hat oft lange den Ball, kann damit aber zu wenig anfangen.

    Die beiden Innenverteidiger Konsa und Marc Guehi spielten bei der WM 2026 bisher mit großem Abstand Englands meisten Pässe. Gegen DR Kongo schlug England viele Flanken und hoffte auf Erfolg. Dass es letztlich noch klappte, ist Kane zu verdanken - beruhigend ist das allerdings keineswegs.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thomas Tuchels Spagat zwischen Risikofreude und Kontrolle

    Es überraschte nicht, dass Tuchel den Fokus auf die positiven Aspekte legte. Seiner Ansicht nach hatte die Unerbittlichkeit seiner Mannschaft am Ende verdientermaßen Erfolg. "Die Botschaft war immer dieselbe: Bleibt dran. Klopft weiter an, klopft weiter an, klopft weiter an. Glaubt weiter daran, macht weiter wie bisher. Gebt nicht nach", sagte der Trainer nach dem Spiel. Und natürlich kann er daraus Mut schöpfen.

    England gab in Atalanta nie auf, sondern griff immer wieder auf dieselbe Weise an. Kongo-Keeper Lionel Mpasi parierte mehrfach stark, doch England schuf über längere Phasen kaum Gefahr. Es dauerte lange, bis man das Gefühl hatte, ein Tor würde in der Luft liegen. Zuweilen wuchs eher die Angst, dass auf der anderen Seite etwas schiefgehen könnte.

    Die Frage lautet nun: Wer trägt die Schuld für die Probleme? Vielleicht liegt die Antwort auf beiden Seiten. Trainer arbeiten mit Systemen, und Tuchel kam wegen seiner klaren Philosophie. Er setzt gerne auf Flügelspieler, die den Ball nach innen bringen. Er mag echte Mittelstürmer. Er setzt auf kreative Offensivspieler. Aber zugleich meidet er Risiken und fürchtet Konter (er hob mehrfach positiv hervor, dass England beim 0:0 gegen Ghana im zweiten Gruppenspiel kaum etwas zugelassen habe).

    Er stellte einen Kader zusammen, der genau diese Philosophie stützt. Phil Foden, Cole Palmer, Adam Wharton und Trent Alexander-Arnold blieben deshalb zu Hause. Sie passen nicht rein, sind für Tuchel ein bisschen zu viel. Sie können zwar für einen Funken sorgen, doch dieser eine entscheidende Moment, so sagte Tuchel, rechtfertigt nicht das Risiko, das über 90 Minuten entsteht.

  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Ob mit Southgate oder Tuchel: England ist eine Mannschaft mit grundlegenden Schwächen

    Das Problem ist, dass diese Denkweise einige der tiefsitzenden Unsicherheiten, die immer eine Rolle spielen werden, nur noch verstärkt. Es ist durch und durch eine schwierige Situation. Southgate setzte zunächst auf Solidität, als sein Kader noch nicht besonders gut war. Dann hatte er vielleicht ein wenig überkompensiert, weil er sich aus öffentlichem Druck heraus dazu gezwungen sah, seine Ideen zu sehr zu verändern. Daher wirkte er bei der EM vor zwei Jahren fast eher wie ein patriotischer Interimstrainer als ein echter Fußballlehrer.

    Tuchel ist der goldene Mittelweg. Er schätzt Solidität, weiß aber, dass er über Weltklasse-Talente verfügt. Er will Kane und Bellingham in die Lage versetzen, ihr Potenzial zu entfalten, braucht dafür aber die Unterstützung aller anderen, um sie in die richtigen Positionen zu bringen. Die Mannschaft muss also versuchen, einige dieser alten Erinnerungen abzuschütteln. Russland 2018, EM 2021, Katar 2022, Deutschland 2024 – all das waren grundsätzlich erfolgreiche Turniere, alle blieben aber ohne den großen Wurf. Unter einem Trainer, den jeder als Mensch schätzte. Selbst eine Niederlage mit Southgate wirkte erträglich, weil er die Mannschaft aus dem Chaos geformt hatte.

    Jetzt ist das Sicherheitsnetz kleiner. Tuchel ist ein erfahrener Trainer, ein exzellenter Coach und taktisch deutlich versierter als Southgate. Doch er stößt immer häufiger an den Grundfehler dieser Mannschaft: Sie traut sich nicht, sich komplett zu entfalten. Das ist das neue England – genau wie das alte England.

Häufig gestellte Fragen

Er ist am 29.08. 1973 in Krumbach (Bayern) geboren.

Ja, Thomas Tuchel war vor allem als Libero in der Abwehr aktiv. Am 01.07. 1998 fand seine Profikarriere wegen einer Knorpelverletzung im Knie ein offizielles Ende. In seiner Karriere kommt er unter anderem auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga, 68 in der Regionalliga Süd und zwei im DFB-Pokal. 

Ausgebildet beim TSV Krumbach und dem FC Augsburg, spielte Tuchel später noch bei den Stuttgarter Kickers und dem SSV Ulm 1846. Mit Augsburgs U19 feierte er zwei Mal den Gewinn des A-Junioren-Pokals (1990/91, 1991/92), mit Ulm kürte er sich zum zweimaligen Landespokal-Württemberg-Sieger (1994/95, 1996/97) und einmaligen Deutschen Amateurmeister (1995/96).

Die Liste ist lang: Bereits im Jugendbereich ist er zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister geworden (2004/05, 2008/09), später Deutscher Pokalsieger (2016/17),  Deutscher Meister (2022/23), zweimaliger Französischer Meister, Superpokalsieger sowie einmaliger Ligapokal- und Pokalsieger (2018/19, 2019/20). Darüber hinaus wurde er Champions-League-Sieger (2020/21), UEFA-Supercup-Sieger und FIFA-Klub-Weltmeister (2021/22).

Ein Mal. Das Kunststück gelang ihm in der Saison 2020/21 mit dem FC Chelsea.

Er trainierte zahlreiche Top-Teams und demzufolge auch Stars - hier eine Auswahl: Kylian Mbappe, Neymar Jr., Thiago Silva, Harry Kane, Ousmane Dembele, Marco Reus, Thomas Müller und Kai Havertz.

  • Vereine als Trainer: Jugend-Coach beim VfB Stuttgart, FC Augsburg und 1. FSV Mainz 05 (2000-2005, 2005-2008, 2008-2009), 1. FSV Mainz 05 (2009–2014), Borussia Dortmund (2015–2017), Paris Saint-Germain (2018–2020), FC Chelsea (2021–2022), FC Bayern München (2023-2024), England (seit 2025)

Das Vermögen des Trainers belief sich 2023 wohl bereits um die 25 Millionen Euro, mittlerweile dürfte es noch höher liegen. Als England-Coach verdient er etwa fünf Millionen Euro pro Jahr, bei seinen vorherigen Stationen war sein Gehalt zumeist höher.

Er ist Vater zweier Töchter.

Von 2009 bis 2022 war er bis zur Scheidung mit seiner Frau Sissi verheiratet. Im gleichen Jahr begann seine Beziehung mit der brasilianischen Unternehmerin Natalia Guerreiro Max.

Ein Mal. Nach seinem Champions-League-Triumph mit dem FC Chelsea (2020/21) wurde er auch als Weltclubtrainer und Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. Als weitere Trainerauszeichnung ist die Wahl als VDV-Trainer der Saison 2015/16 während seiner Zeit beim BVB zu nennen.

Da sein Augenmerk besonders auf einer akribischen Arbeitsweise und taktischen Finesse liegt, wurde er schon "Taktik-T-Rex" getauft. Wegen seiner Vorliebe für Ausflüge ins benachbarte Ulm wurde er als Jugendlicher "Schicki-Micki-Thomas" getauft.

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