"Es wird die größte Show der Welt": Gianni Infantino kündigt Novum beim Finale der WM 2026 an

Im Fußball dagegen sind musikalische Darbietungen während der 15-minütigen Pause die absolute Ausnahme. Auch, weil dieses Showelement bei vielen Fans nicht gut ankommt. So probierte es der DFB während des DFB-Pokal-Finals 2017 in Berlin zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund mit einer Halftime-Show von Schlagersängerin Helene Fischer. Ihre Performance wurde allerdings von einem lautstarken Pfeifkonzert vieler Anhänger auf den Rängen des Olympiastadion überschattet.

Fischer sagte anschließend: "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch. Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen. Da zu stehen als Künstlerin und die geballte Testosteron-Power zu spüren, das war schon...". Sie stellte mit Blick auf die pfeifenden Fans fest: "Ich habe das aber gar nicht als so schlimm empfunden. Da ist ein Groll da, die wollten keine Unterhaltung."

Mit Blick auf die WM kündigte Infantino außerdem an, dass man "alle Stars, die man sich vorstellen kann", bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko involvieren werde. Er nannte als Beispiele NFL-Legende Tom Brady und den ehemaligen NBA-Center Shaquille 'O Neal. Beide hatten bereits bei der Auslosung der Vorrundengruppen für die Endrunde als Losfeen wichtige Rollen gespielt. "Sie lieben es", so der FIFA-Boss.