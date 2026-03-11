Es winkt ein Novum in der Saison! FC Bayern verkündet Diagnosen bei Alphonso Davies, Jamal Musiala und Jonas Urbig

Musiala plage indes "eine Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk", teilte der Klub mit. Er dürfte also bald wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Musiala befindet sich nach seinem schlimmen Wadenbeinbruch im Sommer, bei dem auch sämtliche Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden, ohnehin noch in der Aufbauphase.

Torhüter Urbig zog sich derweil in der letzten Szene des Spiels und beim einzigen Gegentor der Münchner eine Gehirnerschütterung zu. Der 22-Jährige war heftig mit Atalantas Nikola Krstovic zusammengestoßen, bevor Mario Pasalic den Ball per Abstauber zum Endstand einschob. Sportvorstand Max Eberl hatte anschließend erklärt, dass Urbig "ein bisschen benebelt" gewesen sei und "jetzt natürlich Riesen-Kopfschmerzen" habe.

Am kommenden Samstag steht nun aller Voraussicht nach Sven Ulreich vor seinem Saisondebüt. Neben Urbig fällt auch Torhüter Manuel Neuer mit einem Muskelfaserriss seit der vergangenen Woche abermals aus. Auf der Bank sitzen könnte der erst 16-jährige Keeper Leonard Prescott, der in Bergamo schon zum ersten Mal im Kader der Bayern gestanden war. Für Ulreich, der lange mit einer Vertragsverlängerung gewartet und einen Schicksalsschlag hinnehmen musste, wäre es das erste Pflichtspiel für die Bayern seit dem 21. September 2024. Damals hütete er bei Bayern 5:0-Sieg über Werder Bremen das Tor.