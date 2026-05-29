Ex-Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller könnte offenbar bald in der Premier League an der Seitenlinie stehen.
Es wäre eine kuriose Parallele zu seinem Start bei Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller vor überraschendem neuen Trainerjob?
Schon bei Eintracht Frankfurt folgte Dino Toppmöller auf Oliver Glasner
Wie Sky berichtet, hat Crystal Palace Toppmöller bei der Suche nach einem Nachfolger für den abwandernden Oliver Glasner als eine mögliche Option ins Auge gefasst.
Zwischen dem englischen Erstligisten und Toppmöller sollen demnach bereits Gespräche im Gange sein. Der 45-Jährige, im Januar bei Eintracht Frankfurt entlassen, sei bereit für eine neue Aufgabe, heißt es. In den vergangenen Wochen tauchte Toppmöllers Name auch im Dunstkreis anderer Vereine auf, unter anderem bei der SSC Neapel und dem VfL Wolfsburg.
Sollte Toppmöller beim frischgebackenen Conference-League-Sieger Crystal Palace übernehmen, würde sich eine kuriose Konstellation ergeben. Schon in Frankfurt, seiner ersten Cheftrainerstation in einer Top-Liga, hatte Toppmöller im Sommer 2023 die Nachfolge von Glasner angetreten. Der Österreicher hatte die SGE, mit der er 2022 die Europa League gewann, nach der Saison 2022/23 verlassen.
Gut ein halbes Jahr später heuerte Glasner dann bei Palace an, führte den Londoner Verein zum FA-Cup-Triumph 2025 und mit der Conference League nun zu einem weiteren Titel. Bereits im Januar, als seine Mannschaft zwischenzeitlich arg kriselte, hatte Glasner bekanntgegeben, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wo die Zukunft des 51-Jährigen liegt, ist völlig offen, jüngst wurde er als neuer Trainer von Bayer Leverkusen gehandelt. Die Werkself entscheidet sich nun aber offenbar für Andoni Iraola, der mit AFC Bournemouth große Erfolge in der Premier League gefeiert hat und eine neue Herausforderung sucht.
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Dino Toppmöller musste bei der Eintracht nach zweieinhalb Jahren gehen
Toppmöller, zuvor Co-Trainer des heutigen Bundestrainers Julian Nagelsmann bei RB Leipzig und Bayern München, hatte mit Frankfurt in seiner ersten Bundesliga-Saison Rang sechs erreicht. Im Jahr darauf führte er die Hessen als Dritter in die Champions League und lag mit der SGE auch in der abgelaufenen Saison auf Kurs in Richtung internationales Geschäft.
Dennoch musste er Mitte Januar auf Platz sieben stehend seinen Hut nehmen, unter dem mittlerweile schon wieder entlassenen und sehr umstrittenen Nachfolger Albert Riera wurde Frankfurt Achter und verpasste die Qualifikation für Europa. Toppmöller würde derweil im Falle eines Engagements bei Palace kommende Saison international vertreten sein. Als Conference-League-Sieger ist der Tabellen-15. der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit für die Europa League qualifiziert.
Dino Toppmöllers bisherige Stationen als Cheftrainer
Zeitraum
Verein
März 2013 bis Januar 2014
SV Mehring (Spielertrainer)
2014 bis 2016
Hamm Benfica (Spielertrainer)
2016 bis 2019
F91 Düdelingen
Juli bis Dezember 2019
RE Virton
2023 bis Januar 2026
Eintracht Frankfurt