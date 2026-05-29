Es wäre eine kuriose Parallele zu seinem Start bei Eintracht Frankfurt: Dino Toppmöller vor überraschendem neuen Trainerjob?

Wie Sky berichtet, hat Crystal Palace Toppmöller bei der Suche nach einem Nachfolger für den abwandernden Oliver Glasner als eine mögliche Option ins Auge gefasst.

Zwischen dem englischen Erstligisten und Toppmöller sollen demnach bereits Gespräche im Gange sein. Der 45-Jährige, im Januar bei Eintracht Frankfurt entlassen, sei bereit für eine neue Aufgabe, heißt es. In den vergangenen Wochen tauchte Toppmöllers Name auch im Dunstkreis anderer Vereine auf, unter anderem bei der SSC Neapel und dem VfL Wolfsburg.

Sollte Toppmöller beim frischgebackenen Conference-League-Sieger Crystal Palace übernehmen, würde sich eine kuriose Konstellation ergeben. Schon in Frankfurt, seiner ersten Cheftrainerstation in einer Top-Liga, hatte Toppmöller im Sommer 2023 die Nachfolge von Glasner angetreten. Der Österreicher hatte die SGE, mit der er 2022 die Europa League gewann, nach der Saison 2022/23 verlassen.

Gut ein halbes Jahr später heuerte Glasner dann bei Palace an, führte den Londoner Verein zum FA-Cup-Triumph 2025 und mit der Conference League nun zu einem weiteren Titel. Bereits im Januar, als seine Mannschaft zwischenzeitlich arg kriselte, hatte Glasner bekanntgegeben, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wo die Zukunft des 51-Jährigen liegt, ist völlig offen, jüngst wurde er als neuer Trainer von Bayer Leverkusen gehandelt. Die Werkself entscheidet sich nun aber offenbar für Andoni Iraola, der mit AFC Bournemouth große Erfolge in der Premier League gefeiert hat und eine neue Herausforderung sucht.