Geht es nach Bastian Schweinsteiger, könnte die Schweiz das favorisierte Argentinien im Viertelfinale aus der WM werfen. Den Experten der ARD überzeugte vor allem der über 120 Minuten torlose Auftritt der Nati gegen Kolumbien (4:3 i.E.) im Achtefinale, wodurch die Schweiz erstmals seit der Heim-WM 1954 wieder in die Runde der letzten Acht einzog. Ein Halbfinale hat die Nati noch nie erreicht.
Es wäre das erste Mal in der Geschichte! Bastian Schweinsteiger glaubt an riesige Überraschung bei der WM
Schweiz überzeugte Schweinsteiger trotz Nullnummer
"So wie sie gegen die Kolumbianer gespielt haben, mit ihren Automatismen, ihrer Struktur, da haben sie mit Sicherheit eine gute Chance gegen Argentinien, das jetzt auch nicht so souverän die letzten beiden Spiele gespielt hat, da mit Ach und Krach weitergekommen sind", sagte der frühere deutsche Nationalspieler Schweinsteiger und betonte: "Natürlich musst du auf Messi aufpassen, aber von der ganzen Art und Weise, wie die Schweiz gespielt hat gegen Kolumbien, traue ich denen auf jeden Fall viel zu bei dem Spiel."
Argentinien kämpfte in der K.o.-Phase tatsächlich zweimal ums Überleben. Im Sechzehntelfinale brauchte es die Verlängerung gegen Underdog Kap Verde, der zweimal überraschend zurückgekommen war. Gegen Ägypten drehte der amtierende Weltmeister in einer furiosen Schlussphase einen 0:2-Rückstand, nachdem Lionel Messi obendrein einen Elfmeter verschossen hatte und dann an zwei Treffern direkt beteiligt war.
- Getty Images Sport
WM: Schweiz muss gegen Argentinien herben Verlust kompensieren
Bitter für die Schweiz: Wie schon im Achtelfinale muss die Nati auf Überflieger Johan Manzambi verzichten, der mit einer Knieprellung fehlt. Der Mittelfeldspieler, der nach der WM vom SC Freiburg zu Newcastle United wechselt, ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze des Turniers und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Sein Ausfall schmerze "extrem", erklärte Trainer Murat Yakin: "Das war ein Schockmoment. Er hatte das Momentum auf seiner Seite."
Dennoch glaubt auch Yakin an eine der größten Überraschungen dieser WM. Sein Mannschaft werde Manzambis Verletzung "als Team auffangen". Kapitän Granit Xhaka warnte indes nochmal vor Acht-Tore-Mann Messi. "Ihn über 90 Minuten immer zu stoppen, wird schwierig. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir müssen clever sein, kompakt spielen und die Räume eng machen, damit er nicht allzu viel Platz hat. Wir müssen auch versuchen, auf Ballbesitz zu spielen. Wenn wir den Ball haben, wird er nicht so viele Aktionen haben."
In einem möglichen Halbfinale würde England oder Norwegen auf die Schweiz warten. Den zweiten Finalisten machen Frankreich und Spanien unter sich aus.
WM 2026, Turnierbaum: Der Weg ins Finale
Runde Begegnung Viertelfinale Frankreich 2:0 Marokko Viertelfinale Spanien 2:1 Belgien Viertelfinale Norwegen - England Viertelfinale Argentinien - Schweiz Halbfinale Frankreich - Spanien Halbfinale Norwegen/England - Argentinien/Schweiz Finale Frankreich/Spanien - Norwegen/England/ Argentinien/Schweiz
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