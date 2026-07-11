Bitter für die Schweiz: Wie schon im Achtelfinale muss die Nati auf Überflieger Johan Manzambi verzichten, der mit einer Knieprellung fehlt. Der Mittelfeldspieler, der nach der WM vom SC Freiburg zu Newcastle United wechselt, ist mit drei Treffern aktuell bester Schweizer Torschütze des Turniers und bereitete zudem zwei weitere Treffer vor. Sein Ausfall schmerze "extrem", erklärte Trainer Murat Yakin: "Das war ein Schockmoment. Er hatte das Momentum auf seiner Seite."

Dennoch glaubt auch Yakin an eine der größten Überraschungen dieser WM. Sein Mannschaft werde Manzambis Verletzung "als Team auffangen". Kapitän Granit Xhaka warnte indes nochmal vor Acht-Tore-Mann Messi. "Ihn über 90 Minuten immer zu stoppen, wird schwierig. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir müssen clever sein, kompakt spielen und die Räume eng machen, damit er nicht allzu viel Platz hat. Wir müssen auch versuchen, auf Ballbesitz zu spielen. Wenn wir den Ball haben, wird er nicht so viele Aktionen haben."

In einem möglichen Halbfinale würde England oder Norwegen auf die Schweiz warten. Den zweiten Finalisten machen Frankreich und Spanien unter sich aus.