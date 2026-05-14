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Es wäre aus dem Nichts! Wird einer dieser Spieler die große Überraschung im WM-Kader von Julian Nagelsmann?

Weltmeisterschaft
FEATURES
Deutschland - Curacao
Deutschland
Deutschland - Elfenbeinküste
Ecuador - Deutschland
J. Nagelsmann
M. Beier
M. Ginter
S. El Mala
T. Lemperle
Maximilian Mittelstädt
F. Ouedraogo
Y. Bisseck
N. Tresoldi
A. Kade
M. Eggestein
R. Baku

Nächste Woche Donnerstag nominiert Bundestrainer Julian Nagelsman Deutschlands Kader für die WM 2026. Welche Namen könnten überraschend im Aufgebot auftauchen?

"Der Großteil des Kaders steht natürlich schon, 20 Spieler habe ich recht fest im Kopf, bei sechs ist es noch ein Rennen auf der Zielgeraden", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann Anfang Mai bei einem Infocall für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft. Exakt zwei Wochen waren es da noch bis zur offiziellen Bekanntgabe des deutschen WM-Aufgebots am 21. Mai.

Dass der Kader, den er für die Testspiele gegen die Schweiz (4:3) und Ghana (2:1) Ende März berufen hatte, im Gerüst auch den WM-Kader stellen wird, hat Nagelsmann mehrfach betont. Dennoch dürfen sich natürlich auch einige Spieler, die im März nicht dabei waren, noch Hoffnungen auf ein Ticket zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada machen.

Wer diese Spieler sein könnten, wer sich im Endspurt um die Kaderplätze in den vergangenen Wochen mit Nachdruck hervor tat und welche Namen vollkommen überraschend im DFB-Aufgebot auftauchen könnten? GOAL hat sich Gedanken gemacht, inklusive Bewertung des Überraschungsfaktors.

  • Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Maximilian Beier (Borussia Dortmund) - Überraschungsfaktor: 2 von 10

    Genau wie BVB-Kollege Karim Adeyemi fehlte auch Maximilian Beier in Nagelsmanns Aufgebot für die März-Länderspiele. Stattdessen nominierte der Bundestrainer Kevin Schade vom FC Brentford und betonte, aus diesem Trio an schnellen Konterstürmern eher nur einen, maximal aber zwei mit zur WM zu nehmen.

    "Einer von den drei, vielleicht zwei, werden sich am Ende durchsetzen. Aber sie haben alle dieselben Chancen. Kevin hat nur jetzt den Vorteil, sich jetzt bei uns zu zeigen. Den Vorteil hatten die anderen davor aber auch", erklärte Nagelsmann, der Beier davor letztmals für die Abstellungsperiode im Oktober vergangenen Jahres berufen hatte.

    In den vergangenen Wochen hat sich jedenfalls Beier am dringlichsten in den Vordergrund gespielt, sodass Nagelsmann eigentlich nicht an ihm vorbeikommen dürfte. Zumal mit dem verletzungsbedingten Ausfall von Bayern Münchens Serge Gnabry ja ohnehin noch ein weiterer WM-Platz in der Offensive frei geworden ist.

    Beier bringt beim BVB seit Monaten konstant seine Leistung, spielt eine ganz starke Saisonschlussphase auf der linken Schiene. Mit wettbewerbsübergreifend 20 direkten Torbeteiligungen (zehn Treffer, zehn Assists) ist er zudem im Vergleich mit seinen direkten Konkurrenten diese Saison der beste Scorer. Zudem glänzt er in jeder Sekunde eines Spiels mit maximaler Lauf- und Einsatzbereitschaft, auch nach hinten. Einstellungsmerkmale, die Nagelsmann bekanntlich sehr schätzt.

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  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Matthias Ginter (SC Freiburg) - Überraschungsfaktor: 9 von 10

    Mit 32 Jahren erlebt Matthias Ginter gerade seinen zweiten Frühling. Verlässlich wie eh und je spielt der Innenverteidiger eine herausragende Saison und hat immensen Anteil daran, dass der SC Freiburg im Europa-League-Finale steht und gute Chancen hat, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

    Unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gehört zu den prominenten Unterstützern Ginters hinsichtlich einer WM-Teilnahme. Auch Ex-DFB-Star Max Kruse meinte zuletzt, dass man den Freiburger "in Betracht ziehen" müsse und Teamkollege Igor Matanovic betonte: "Als Bundestrainer würde ich ihn definitiv mitnehmen. Der Mannschaftserfolg spricht für sich und er hat einen riesigen Anteil daran."

    Vor den März-Länderspielen hat Ginter laut eigener Aussage einen Anruf von Nagelsmann erhalten, der ihm da aber noch absagen musste. Ändert sich das im Sommer? "Soweit ich gehört habe, ist es noch nicht endgültig. Also schauen wir mal", sagte Ginter selbst.

    Der Weltmeister von 2014, als er mit damals 20 Jahren zu keinem Turniereinsatz kam, hätte sich eine WM-Nominierung aufgrund der vielleicht besten Spielzeit seiner Karriere ganz sicher redlich verdient. Allerdings hat Nagelsmann ihn in bisher gut zweieinhalb Jahren Amtszeit noch nie berufen, das letzte seiner bis dato 51 Länderspiele absolvierte Ginter im Juni 2023 unter Hansi Flick.

    So hoch der Überraschungsfaktor auch wäre, fallen Ginters tatsächliche WM-Chancen eher gering aus. Mit Stammbesetzung Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck sowie deren Alternativen Antonio Rüdiger und Waldemar Anton dürfte Nagelsmann vier Tickets für das Abwehrzentrum schon sicher vergeben haben. Bliebe noch die Kaderplanstelle Innenverteidiger Nummer 5, für die der Bundestrainer im März Malick Thiaw nominiert hatte. Für den 24-Jährigen von Newcastle United spricht im Vergleich zu Ginter nicht nur, dass Nagelsmann ihn schon dreimal berufen hat, sondern auch, dass er mit 24 acht Jahre jünger ist als der Freiburger. Thiaw hat daher die größere Zukunftsperspektive und Nagelsmann könnte ihn mit Blick auf die kommenden Jahre auch zum Lernen mit in die USA nehmen.

    Ein Hintertürchen für Ginter könnte sich bieten, wenn Nagelsmann ihn als Backup für Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite in Betracht zieht. Schließlich kann Ginter theoretisch auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden, spielte dort auch in der Nationalmannschaft schon einige Male.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Yann Bisseck (Inter Mailand) - Überraschungsfaktor: 8 von 10

    Auch für Yann Bisseck, 25 Jahre jung, spricht im Vergleich zu Ginter sein Alter und die damit verbunden größere Perspektive für die Zukunft im DFB-Team. Trotzdem dürfte Nagelsmann hinsichtlich Innenverteidiger Nummer 5 eher zwischen Thiaw und Ginter wählen.

    Trotz zuvor konstant guter Monate im Verein bei Inter Mailand fand Bisseck für die März-Länderspiele keine Berücksichtigung. Danach legte ihn eine Muskelverletzung drei Wochen lang lahm, die Rückkehr auf den Platz gelang Ende April mit einem Tor bei Inters 2:2 gegen Torino erfreulich. Als Stammspieler beim italienischen Meister kann Bisseck sicherlich den Anspruch haben, auch in der Nationalmannschaft eine Rolle zu spielen.

    Allerdings war er seit der erstmaligen Nominierung im März 2025, als er gegen Italien sein Länderspieldebüt feierte, nicht mehr beim DFB-Team. Daher wäre eine WM-Berufung Bissecks vor allem deshalb überraschend, da sie trotz der starken Entwicklung eher unwahrscheinlich ist.

  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Said El Mala (1. FC Köln) - Überraschungsfaktor: 6 von 10

    Als Nagelsmann Said El Mala im November vergangenen Jahres erstmals nominierte, ihn nach dem ersten der zwei WM-Qualifikationsspiele aber planmäßig zur U21 schickte, betonte der Bundestrainer: "Er muss auf Sicht die Baustellen beseitigen, damit er in Köln Stammspieler wird."

    Mit Baustellen war allen voran El Malas bisweilen unzuverlässige Defensivarbeit gemeint, die einer der Gründe dafür war, warum das Offensivjuwel bis dahin nicht schon mehr Startelfeinsätze beim FC gesammelt hatte. Mittlerweile hat El Mala die Forderung Nagelsmanns von vor knapp einem halben Jahr erfüllt: Der 19-Jährige ist im Verein seit Wochen - und dem Aus von Lukas Kwasniok - gesetzt, stand in der Bundesliga neunmal in Folge in der Anfangsformation.

    Und dabei zeigte El Mala auch noch gute Form, wirbelte konstant und hat seit Ende Februar sieben Scorerpunkte gesammelt (fünf Tore, zwei Assists). Um doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen, nachdem er im März nicht dabei war, hat El Mala also durchaus Argumente. Allerdings dürfte die Konkurrenz in der Offensive trotz WM-Aus von Serge Gnabry zu groß sein. Leroy Sane, Lennart Karl und auch der im März nachnominierte Chris Führich stehen im Flügelspieler-Ranking wohl vor El Mala, gleiches dürfte auch für den beim BVB zuletzt bärenstarken Maxi Beier gelten. Ob dann noch Platz für El Mala bleibt, hängt auch davon ab, wie besetzungsstark Nagelsmann auf anderen Positionen plant.

    Verdient hätte sich El Mala einen WM-Platz. Und mit seiner frechen, unverbrauchten Art und Spielweise würde der Kölner dem deutschen Kader auch sicherlich gut tun, würde vor allem bei engen Duellen eine Option von der Bank bieten, die festgefahrene Spiele wieder auf die eigene Seite kippen kann.

  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Assan Ouedraogo (RB Leipzig) - Überraschungsfaktor: 5 von 10

    Hätte Assan Ouedraogo nicht von Ende November bis Ende März beinahe durchgehend verletzt aussetzen müssen, wäre das Mittelfeldtalent von RB Leipzig vielleicht gar kein Überraschungskandidat, sondern ein ziemlich wahrscheinlicher WM-Fahrer.

    Schließlich war Ouedraogo vor der ersten seiner beiden Verletzungen auf bestem Weg, ein prägender Spieler dieser Bundesligasaison zu werden. Bei RB hatte sich der U17-Welt- und Europameister von 2023 im Herbst einen Stammplatz erarbeitet, reihte eine starke Leistung an die andere. Nachdem Nadiem Amiri verletzungsbedingt passen musste, wurde Ouedraogo im November dann von Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (2:0) und die Slowakei (6:0) nachnominiert. In der entscheidenden Partie gegen die Slowaken durfte der 20-Jährige debütieren, erzielte kurz nach seiner Einwechslung gleich auch sein erstes Länderspieltor.

    Die entsprechende Euphorie nahm Ouedraogo mit in den Verein, führte Leipzig wenige Tage später inklusive Traumtor zu einem 2:0-Sieg gegen Werder Bremen. Doch in ebenjenem Spiel verletzte sich der Youngster am Knie, musste zunächst knapp zwei Monate aussetzen und verletzte sich Mitte Januar bei seinem Comeback direkt erneut. Daher war Ouedraogo auch kein Thema für die März-Länderspiele, erst Anfang April war er wieder einsatzbereit.

    Bei RB wurde er seither nach und nach heran geführt, stand in drei der vier letzten Spiele wieder in der Startelf. Ob es für ihn reicht, noch auf den WM-Zug aufzuspringen? Nagelsmann gilt jedenfalls als großer Fan von Ouedraogo, der dem deutschen Mittelfeld mit seinem Mix aus erstklassiger Technik und viel Dynamik wichtige Impulse geben könnte.

    Dass der Ex-Schalker, der vom Spielertyp her Felix Nmecha ähnelt, grundsätzlich eine Daseinsberechtigung im WM-Kader hätte, steht außer Frage. Bleibt die Variable zu klären, wie viele Plätze Nagelsmann im Mittelfeldzentrum vergibt. Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß und Nmecha - sofern er nach Verletzung keine körperlichen Rückschläge erleidet - sollten ihr Ticket in der Tasche haben. Dahinter nominierte Nagelsmann im März Anton Stach und nach Nmechas Ausfall rückte zudem Angelo Stiller nach. Ob Nagelsmann Ouedraogo, der neben Sechs und Acht auch die Zehn spielen könnte, nun möglicherweise vor einem der Beiden sieht, bleibt abzuwarten.

  • Germany v Northern Ireland - UEFA Under21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Nicolo Tresoldi (Club Brügge) - Überraschungsfaktor: 9 von 10

    Niclas Füllkrug hat sich mit konstanter Formschwäche bei West Ham respektive Milan ins Abseits manövriert, Tim Kleindienst verpasste beinahe die gesamte Saison verletzt, Jonathan Burkardt konnte sich in den vergangenen Monaten nicht wirklich für eine Rückkehr ins DFB-Team empfehlen. Sollte sich Julian Nagelsmann dazu entscheiden, neben den ziemlich sicheren WM-Fahrern Deniz Undav, Nick Woltemade und Kai Havertz noch einen vierten Mann für das Sturmzentrum mitzunehmen, würde sich Nicolo Tresoldi am meisten aufdrängen.

    Der deutsche U21-Nationalspieler spielt bei Club Brügge in Belgien eine starke Saison, stellte seine Torjägerqualitäten sogar schon in der Champions League unter Beweis, traf etwa gegen den FC Barcelona oder Atletico Madrid. Auch aktuell ist Tresoldi gut drauf, könnte mit Brügge belgischer Meister werden und netzte beim 2:0 gegen St. Truiden vergangenes Wochenende zur wichtigen Führung.

    Freilich käme eine WM-Nominierung Tresoldis dennoch sehr überraschend, schließlich war er vergangene Saison noch Zweitligaspieler in Hannover und Nagelsmann hat ihn bisher noch nie berufen. Und dann wären da ja noch die anderen attraktiven Optionen, die der 21-Jährige für seine A-Nationalmannschaftskarriere hat: Als Sohn eines Italieners in Italien geboren und zunächst auch aufgewachsen, könnte Tresoldi auch für die Squadra Azzurra stürmen. Und da seine Mutter aus Argentinien stammt, wäre der Torjäger auch für den amtierenden Weltmeister spielberechtigt.

    Andererseits könnte eine WM-Nominierung ein Argument dafür sein, dass sich Tresoldi für die Zukunft auf Deutschland festlegt. Und möglicherweise über viele Jahre hinweg eine zuverlässige Neuner-Option für das DFB-Team ist.


  • Greece U21 v Germany U21 - UEFA U21 EURO QualifierGetty Images Sport

    Anton Kade (FC Augsburg) - Überraschungsfaktor: 10 von 10

    Würde Julian Nagelsmann seinen ehemaligen Co-Trainer Sandro Wagner nach Spielern fragen, die man auf den ersten Blick nicht auf dem Schirm hat, die er aber empfehlen könnte, würde sich der ehemalige Augsburg-Coach vielleicht an Anton Kade erinnern. Den Offensivspieler hatte Wagner vergangenen Sommer vom FC Basel zum FC Augsburg geholt und war begeistert. Er sei "absolut überrascht, dass wir da so zugreifen konnten, weil er sehr vieles kann", wunderte sich Wagner nach Kades Verpflichtung, warum sich kein noch ambitionierterer Verein um den deutschen U21-Nationalspieler bemüht hatte.

    Kade wäre vom Überraschungsfaktor her sicherlich Format David Odonkor bei der WM 2006, sprich Format: Damit hätte niemand gerechnet. Der 22-Jährige, der einst mit 18 schon ein paarmal bei seinem Jugendklub Hertha BSC Bundesligaluft schnupperte, hat in seiner ersten vollen Saison im deutschen Oberhaus in Ansätzen gezeigt, dass er großes Potenzial besitzt. In den vergangenen Wochen war Kade ein wichtiger Faktor für Augsburgs starken Endspurt, bestach immer wieder mit seiner Schnelligkeit und stellte auch Torgefahr unter Beweis. Kades Treffer beim 1:1 gegen Frankfurt Ende April und sein Doppelpack beim 3:1 in Bremen Anfang Mai lassen grüßen.

    Neben seinen Qualitäten auf dem Platz ist Kade, so schwärmte Wagner, extrem lernwillig, ein guter Teamplayer, dazu reif und demütig. Attribute, die vermuten lassen, dass er die Rolle eines lernenden Herausforderers, der möglicherweise kaum zu Einsatzzeit kommt, bei der WM zu Nagelsmanns vollster Zufriedenheit ausfüllen könnte.

    Andererseits hat Kade das Problem, dass der Bundestrainer ihn noch überhaupt nicht persönlich kennt und so nicht aus eigener Bewertung wissen kann, wie der Augsburger in sein Teamgefüge passen würde. Bei Said El Mala beispielsweise kann Nagelsmann das schon etwas besser einschätzen.

  • Germany v Portugal - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) - Überraschungsfaktor: 7 von 10

    Für Maximilian Mittelstädt ist die Ausgangslage klar umrissen: David Raum ist für den WM-Kader gesetzt, als zweiten Linksverteidiger wird Nagelsmann entweder Nathaniel Brown oder eben Mittelstädt mitnehmen.

    Die Tendenz spricht dabei ganz klar für den Frankfurter Brown, der zuletzt dreimal in Folge den Vorzug vor Mittelstädt bekam und im Verein trotz der Schwierigkeiten der Eintracht diese Saison den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat.

    Mittelstädt, davor - unter anderem in der Gruppenphase der Heim-EM 2024 - zeitweise Stammspieler hinten links, wurde derweil seit September nicht mehr nominiert. Beim bitteren 0:2 in der Slowakei zum WM-Quali-Start spielte der Stuttgarter zuletzt für das DFB-Team, war in dem völlig verkorksten Spiel noch einer der Besseren. Dennoch kam bis heute kein weiteres Länderspiel mehr hinzu.

    Mittelstädts Leistungen beim VfB sind zwar auch diese Saison konstant gut, mit den Schwaben träumt er von Champions-League-Qualifikation und DFB-Pokaltriumph. Eine WM-Nominierung käme aber dennoch ziemlich überraschend, zu sehr scheint sich Nagelsmann links hinten auf Raum und Brown festgelegt zu haben.


  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ridle Baku (RB Leipzig) - Überraschungsfaktor: 3 von 10

    Nach zuvor vierjähriger Abstinenz war Ridle Baku im Oktober 2025 erstmals seit langem wieder für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Verdientermaßen, war er seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Leipzig Anfang 2025 doch wieder zu einem der besten Rechtsverteidiger der Bundesliga avanciert.

    Bundestrainer Nagelsmann gab Baku im Herbst dann auch Einsätze, im November beim 2:0 in Luxemburg stand der Leipziger sogar in der Startelf. Er bestätigte das Vertrauen mit einem Assist, wenige Tage später wurde er beim 6:0 gegen die Slowakei eingewechselt und erzielte sogar sein zweites Länderspieltor.

    Trotzdem nahm Nagelsmann Baku zu den Testspielen Ende März nicht mit, Stuttgarts Josha Vagnoman nahm stattdessen die Rolle des Backups für Joshua Kimmich rechts hinten ein. "Natürlich war es ein Stück weit enttäuschend, bei den letzten Länderspielen nicht dabei zu sein. Aber es bringt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Ich wollte einfach weitermachen, an den Dingen arbeiten, in denen ich mich noch verbessern kann, und es dem Bundestrainer so schwer wie möglich machen", sagte Baku Mitte April laut Bild und gab sich selbstbewusst: "Wenn du hier Stammspieler bist, dann gibt es nicht mehr allzu viele, die für die Position infrage kommen."

    Baku ist in Leipzig nicht wegzudenken, trug seinen Teil zum starken Saisonendspurt der Sachsen mit sechs Siegen aus den vergangenen sieben Ligaspielen bei. Da Vagnoman währenddessen beim VfB zuletzt oft nur auf der Bank saß, dürfte Baku gegenüber seinem derzeit schärfsten Konkurrenten im Kampf um den Part als Kimmich-Backup rechts hinten die Nase vorne haben. Dementsprechend wäre eine WM-Nominierung des 28-Jährigen auch keine allzu große Überraschung. Vorausgesetzt, Nagelsmann hat nicht möglicherweise Matthias Ginter für die Alternative auf der rechten Abwehrseite auf dem Zettel.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-CELTA VIGOAFP

    Maximilian Eggestein (SC Freiburg) - Überraschungsfaktor: 10 von 10

    Für Freiburg-Trainer Julian Schuster ist Maximilian Eggestein der Inbegriff von "unverzichtbar". Der zentrale Mittelfeldmann hat alle 33 bisherigen Bundesligaspiele dieser Saison über die volle Distanz bestritten und stand wettbewerbsübergreifend in fast allen Partien in der Startelf - nur im Achtelfinalhinspiel der Europa League in Genk, das 0:1 verloren ging, konnte Schuster nicht auf Eggestein setzen, da der eine Rotsperre absitzen musste.

    Ein solcher Dauerbrenner zu sein ist nun freilich noch kein Argument dafür, für Deutschlands WM-Kader in Frage zu kommen. Aber Eggestein spielt dabei eben konstant auf hohem Level so gut und hat so enormen Anteil an Freiburgs überragender Saison, dass Nagelsmann den 29-Jährigen zumindest im Hinterkopf haben könnte.

    Zumal die hinteren Kaderplätze für das Mittelfeldzentrum noch nicht in Stein gemeißelt sind und dort beispielsweise der im März nominierte Anton Stach ein Wackelkandidat ist, dessen Part auch Eggestein übernehmen könnte. Ebenso wie Stach würde Eggestein eine Rolle als herausfordernder Bankangestellter, der primär allen voran im Training für hohes Niveau und das nötige Feuer sorgen soll, sicher ohne jegliches Murren annehmen. Und ebenso wie Vereinskollege Ginter hätte Eggestein einen WM-Platz grundsätzlich redlich verdient.

    Eine WM-Nominierung des ehemaligen Bremers wäre aber natürlich extrem überraschend und käme aus dem Nichts, da Nagelsmann ihn zuvor nie nominierte und er noch kein Länderspiel absolviert hat. Im März 2019, vor über sieben Jahren, war Eggestein vom damaligen Bundestrainer Joachim Löw das erste und bis heute einzige Mal ins DFB-Team berufen worden. Im Testspiel gegen Serbien (1:1) und im EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (3:2) blieb er jedoch ohne Einsatz.

  • DFB-Team: Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft


    Datum

    Spiel

    Wettbewerb

    Sonntag, 31. Mai (20.45 Uhr)

    Deutschland vs. Finnland

    Testspiel

    Samstag, 6. Juni (20.30 Uhr)

    USA vs. Deutschland

    Testspiel

    Sonntag, 14. Juni (19 Uhr)

    Deutschland vs. Curacao

    WM 2026

    Samstag, 20. Juni (22 Uhr)

    Deutschland vs. Elfenbeinküste

    WM 2026

    Donnerstag, 25. Juni (22 Uhr)

    Ecuador vs. Deutschland

    WM 2026


Freundschaftsspiele
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