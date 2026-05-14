Es wäre aus dem Nichts! Wird einer dieser Spieler die große Überraschung im WM-Kader von Julian Nagelsmann?

Mit 32 Jahren erlebt Matthias Ginter gerade seinen zweiten Frühling. Verlässlich wie eh und je spielt der Innenverteidiger eine herausragende Saison und hat immensen Anteil daran, dass der SC Freiburg im Europa-League-Finale steht und gute Chancen hat, sich erneut für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.

Unter anderem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gehört zu den prominenten Unterstützern Ginters hinsichtlich einer WM-Teilnahme. Auch Ex-DFB-Star Max Kruse meinte zuletzt, dass man den Freiburger "in Betracht ziehen" müsse und Teamkollege Igor Matanovic betonte: "Als Bundestrainer würde ich ihn definitiv mitnehmen. Der Mannschaftserfolg spricht für sich und er hat einen riesigen Anteil daran."

Vor den März-Länderspielen hat Ginter laut eigener Aussage einen Anruf von Nagelsmann erhalten, der ihm da aber noch absagen musste. Ändert sich das im Sommer? "Soweit ich gehört habe, ist es noch nicht endgültig. Also schauen wir mal", sagte Ginter selbst.

Der Weltmeister von 2014, als er mit damals 20 Jahren zu keinem Turniereinsatz kam, hätte sich eine WM-Nominierung aufgrund der vielleicht besten Spielzeit seiner Karriere ganz sicher redlich verdient. Allerdings hat Nagelsmann ihn in bisher gut zweieinhalb Jahren Amtszeit noch nie berufen, das letzte seiner bis dato 51 Länderspiele absolvierte Ginter im Juni 2023 unter Hansi Flick.

So hoch der Überraschungsfaktor auch wäre, fallen Ginters tatsächliche WM-Chancen eher gering aus. Mit Stammbesetzung Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck sowie deren Alternativen Antonio Rüdiger und Waldemar Anton dürfte Nagelsmann vier Tickets für das Abwehrzentrum schon sicher vergeben haben. Bliebe noch die Kaderplanstelle Innenverteidiger Nummer 5, für die der Bundestrainer im März Malick Thiaw nominiert hatte. Für den 24-Jährigen von Newcastle United spricht im Vergleich zu Ginter nicht nur, dass Nagelsmann ihn schon dreimal berufen hat, sondern auch, dass er mit 24 acht Jahre jünger ist als der Freiburger. Thiaw hat daher die größere Zukunftsperspektive und Nagelsmann könnte ihn mit Blick auf die kommenden Jahre auch zum Lernen mit in die USA nehmen.

Ein Hintertürchen für Ginter könnte sich bieten, wenn Nagelsmann ihn als Backup für Joshua Kimmich auf der rechten Abwehrseite in Betracht zieht. Schließlich kann Ginter theoretisch auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden, spielte dort auch in der Nationalmannschaft schon einige Male.