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Es steht zu 99 Prozent fest: Auf diesen Gegner trifft Deutschland bei der WM im Sechzehntelfinale

Weltmeisterschaft
Deutschland
Paraguay

Den Gruppensieg hatte sich die deutsche Nationalmannschaft schon vor der abschließenden 1:2-Pleite gegen Ecuador gesichert - nun scheint auch festzustehen, auf welchen Gegner das Team von Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale trifft.

Laut der Plattform "Football meets Data" kommt es am Montag in Boston (22.30 Uhr MESZ, ZDF/MagentaTV) mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent zum Duell mit Paraguay.

  • DFB-Team könnte auch noch auf Schweden und Schottland treffen - aber die Chancen sind gering

    Das Team aus Südamerika hat die Gruppe D hinter den USA und Australien als Dritter abgeschlossen und gehört Stand Freitagmorgen deutscher Zeit mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten. Paraguay hatte sich in seinem abschließenden Gruppenspiel 0:0 von Australien getrennt.

    Rein theoretisch kämen als mögliche deutsche Gegner in der ersten K.o.-Runde auch noch Schottland und Schweden in Frage, laut Football meets Data ist die Wahrscheinlichkeit hierfür aber verschwindend gering: Sie liegt bei einem beziehungsweise unter einem Prozent.

    Schon vor dem Turnier hatte festgestanden, dass der Sieger der deutschen Gruppe E im Sechzehntelfinale auf einen Dritten der Gruppen A, B, C, D oder F treffen wird. Ursprünglich hatte es 495 mögliche Konstellationen für die Verteilung der acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Gruppen auf das Sechzehntelfinale gegeben. Die erst- und zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen automatisch in die K.o.-Phase ein.

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