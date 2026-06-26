Es steht zu 99 Prozent fest: Auf diesen Gegner trifft Deutschland bei der WM im Sechzehntelfinale

Das Team aus Südamerika hat die Gruppe D hinter den USA und Australien als Dritter abgeschlossen und gehört Stand Freitagmorgen deutscher Zeit mit vier Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu den acht besten Gruppendritten. Paraguay hatte sich in seinem abschließenden Gruppenspiel 0:0 von Australien getrennt.

Rein theoretisch kämen als mögliche deutsche Gegner in der ersten K.o.-Runde auch noch Schottland und Schweden in Frage, laut Football meets Data ist die Wahrscheinlichkeit hierfür aber verschwindend gering: Sie liegt bei einem beziehungsweise unter einem Prozent.

Schon vor dem Turnier hatte festgestanden, dass der Sieger der deutschen Gruppe E im Sechzehntelfinale auf einen Dritten der Gruppen A, B, C, D oder F treffen wird. Ursprünglich hatte es 495 mögliche Konstellationen für die Verteilung der acht besten Gruppendritten der insgesamt zwölf Gruppen auf das Sechzehntelfinale gegeben. Die erst- und zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen automatisch in die K.o.-Phase ein.