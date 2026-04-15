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Es soll schon Kontakt zum FC Bayern geben: Juventus plant Toptransfer

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M. Kim

Abwehrspieler Min-Jae Kim von Bayern München hat offenbar das Interesse des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin geweckt. 

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  • Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Kim gilt als Wunschtransfer von Juves Coach Luciano Spalletti, der den Südkoreaner bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt. 2023 hatten Spalletti und Kim gemeinsam den Meistertitel gewonnen.

    Der ehemalige Napoli-Spieler steht seit drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und möchte den Verein offenbar verlassen, da er weniger Einsatzzeit als erwartet erhält. Sein Vertrag läuft bis 2028.

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    FC Bayern fordert angeblich 30 Millionen Euro für Min-Jae Kim

    Der deutsche Meister wäre laut Gazzetta bereit, ihm den Wechsel zu ermöglichen. Die Münchner, die vor drei Jahren 50 Millionen Euro für Kim an Neapel zahlten, fordern für einen Transfer mindestens 30 Millionen, eine Leihe gilt als ausgeschlossen. Die Ablöse und Kims Gehalt würden die Turiner gerne noch drücken.

    Juve will für die nächste Saison mehrere Stars verpflichten. So zeige die Alte Dame Interesse am ehemaligen Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski und an Nationalspieler Antonio Rüdiger, berichteten italienische Zeitungen.


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