Es soll schon Kontakt zum FC Bayern geben: Juventus plant Toptransfer

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben die Italiener bereits Kontakt zum deutschen Rekordmeister aufgenommen. Kim gilt als Wunschtransfer von Juves Coach Luciano Spalletti, der den Südkoreaner bereits aus der gemeinsamen Zeit bei der SSC Neapel kennt. 2023 hatten Spalletti und Kim gemeinsam den Meistertitel gewonnen.

Der ehemalige Napoli-Spieler steht seit drei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und möchte den Verein offenbar verlassen, da er weniger Einsatzzeit als erwartet erhält. Sein Vertrag läuft bis 2028.