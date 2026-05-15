Es soll schon eine Kontaktaufnahme stattgefunden haben! Bei Eintracht Frankfurt bahnt sich womöglich eine spektakuläre Rückkehr an

Zwischen 2018 und 2021 arbeitete Hütter erfolgreich für die Eintracht, ehe er einen unrühmlichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach hinlegte. Dennoch pflegt er bis heute eine Verbundenheit zu seinem Ex-Klub. Erst vor wenigen Wochen soll er in Frankfurt vorbeigeschaut haben.

"Gladbach ist ebenfalls ein toller Verein, aber emotional spüre ich auch jetzt noch, dass ich extrem an Frankfurt hänge", sagte Hütter 2023 nach seinem Abschied von der Borussia dem Kicker. "Wenn ich mir die Spiele der Eintracht anschaue, bewegt sich etwas in mir. Das war eine unglaublich tolle Zeit."

Ob für Hütter eine Trainer-Rückkehr zur Eintracht überhaupt in Frage kommt, erscheint derweil unklar. Zuletzt soll er eher auf ein Engagement in der Premier League geschielt haben. L'Equipe brachte ihn zudem mit Olympique Marseille in Verbindung.