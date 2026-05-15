Laut Kicker hat bereits eine erste Kontaktaufnahme mit Hütters Management stattgefunden. Dessen Berater Alen Augustincic wollte das auf Anfrage des Sportmagazins aber nicht bestätigen. Der 56-jährige Österreicher trainierte zuletzt rund zwei Jahre lang die AS Monaco, wo er im Oktober aber entlassen wurde.
Es soll schon eine Kontaktaufnahme stattgefunden haben! Bei Eintracht Frankfurt bahnt sich womöglich eine spektakuläre Rückkehr an
Zwischen 2018 und 2021 arbeitete Hütter erfolgreich für die Eintracht, ehe er einen unrühmlichen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach hinlegte. Dennoch pflegt er bis heute eine Verbundenheit zu seinem Ex-Klub. Erst vor wenigen Wochen soll er in Frankfurt vorbeigeschaut haben.
"Gladbach ist ebenfalls ein toller Verein, aber emotional spüre ich auch jetzt noch, dass ich extrem an Frankfurt hänge", sagte Hütter 2023 nach seinem Abschied von der Borussia dem Kicker. "Wenn ich mir die Spiele der Eintracht anschaue, bewegt sich etwas in mir. Das war eine unglaublich tolle Zeit."
Ob für Hütter eine Trainer-Rückkehr zur Eintracht überhaupt in Frage kommt, erscheint derweil unklar. Zuletzt soll er eher auf ein Engagement in der Premier League geschielt haben. L'Equipe brachte ihn zudem mit Olympique Marseille in Verbindung.
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Wer wird bei der Eintracht noch als Nachfolger von Albert Riera gehandelt?
Der Abschied des streitbaren Albert Riera nach nur dreieinhalb Monaten ist zwar noch nicht offiziell verkündet, soll übereinstimmenden Berichten zufolge aber bereits feststehen. Daran wird auch eine mögliche Qualifikation für die Conference League am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den VfB Stuttgart nichts mehr ändern. Zu schlecht die sportlichen Ergebnisse, zu wirr die Öffentlichkeitsarbeit.
Abgesehen von Hütter wurden in den vergangenen Tagen schon etliche andere Trainer-Kandidaten bei der Eintracht gehandelt. Darunter: Matthias Jaissle (Al-Ahli), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (vereinslos), Domenico Tedesco (vereinslos), Roger Schmidt (Global Sports Director der japanischen Liga), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton) und Danny Röhl (Glasgow Rangers).