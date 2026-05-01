Es soll mehrere Interessenten geben! Leihgabe des FC Bayern strebt angeblich festen Transfer an

Ibrahimovic stammt aus der Jugend des FC Bayern, verpasste in München aber den Durchbruch und wurde zuletzt dreimal hintereinander verliehen. Nach einem passablen Jahr bei Frosinone Calcio kam er bei Lazio Rom in der vergangenen Saison fast gar nicht zum Einsatz - letztlich reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Deutlich besser läuft es in dieser Saison in Heidenheim. Ibrahimovic ist gesetzt und sammelte bis dato drei Scorerpunkte. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert er mit seiner aktuellen Mannschaft beim Stammklub FC Bayern in der Allianz Arena.

Trotz der klaren Außenseiterrolle ist ein Sieg fast schon Pflicht: Heidenheim ist aktuell Tabellenletzter der Bundesliga, drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit der FC St. Pauli innehat, vier Punkte.