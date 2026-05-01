Einem Bericht der Münchner Abendzeitung zufolge strebt Arijon Ibrahimovic im kommenden Sommer trotz Vertrags bis 2027 einen endgültigen Abschied vom FC Bayern an. Demnach fehlt dem 20-jährigen Offensivallrounder in München die Perspektive für Spielpraxis. Ziel sei demnach aber kein Verbleib bei seinem aktuellen Leihklub, dem 1. FC Heidenheim, sondern ein fester Transfer zu einem anderen Verein.
Es soll mehrere Interessenten geben! Leihgabe des FC Bayern strebt angeblich festen Transfer an
Angeblich gibt es konkretes Interesse aus der Bundesliga und der Serie A. Transfermarkt nannte neulich Cagliari Calcio und die AC Florenz als mögliche Abnehmer. Zudem wurde Ibrahimovic auch schon mit dem FC Villarreal aus Spanien und Brighton & Hove Albion aus England in Verbindung gebracht.
"Ich möchte nicht nochmal verliehen werden", sagte Ibrahimovic schon vergangenen Dezember der Abendzeitung. "Ich würde schon gerne einen festen Verein haben."
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FC Bayern: Arijon Ibrahimovic wurde dreimal verliehen
Ibrahimovic stammt aus der Jugend des FC Bayern, verpasste in München aber den Durchbruch und wurde zuletzt dreimal hintereinander verliehen. Nach einem passablen Jahr bei Frosinone Calcio kam er bei Lazio Rom in der vergangenen Saison fast gar nicht zum Einsatz - letztlich reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen.
Deutlich besser läuft es in dieser Saison in Heidenheim. Ibrahimovic ist gesetzt und sammelte bis dato drei Scorerpunkte. Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert er mit seiner aktuellen Mannschaft beim Stammklub FC Bayern in der Allianz Arena.
Trotz der klaren Außenseiterrolle ist ein Sieg fast schon Pflicht: Heidenheim ist aktuell Tabellenletzter der Bundesliga, drei Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz, den derzeit der FC St. Pauli innehat, vier Punkte.