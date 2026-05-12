Es soll ein Geheimtreffen stattgefunden haben: FC Bayern München prüft offenbar Transfer von Star-Stürmer

Wie der Corriere dello Sport berichtet, fand in den vergangenen Tagen ein Geheimtreffen zwischen Vertretern des deutschen Rekordmeisters und dem Vater des Stürmers statt. Vlahovic wird schon seit geraumer Zeit mit einem Wechsel an die Isar in Verbindung gebracht, da dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer ausläuft und er somit ablösefrei zu haben ist.

Trotz mehrerer Verhandlungsrunden schaffte es Juve bis dato nicht, sich mit dem Serben auf eine weitere Zusammenarbeit zu einigen. Laut der Gazzetta dello Sport will Vlahovic zunächst abwarten, ob er nicht ein lukrativeres Angebot von einem anderen Topklub erhält. Neben den Bayern gilt auch der FC Barcelona als Interessent, der den Transfermarkt wiederum nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski sondiert.

Allen voran in der Gehaltsfrage soll große Uneinigkeit zwischen Vlahovic und den Turinern herrschen. Der 26-Jährige würde demnach gerne weiterhin zwölf Millionen Euro netto verdienen, während die Alte Dame das Jahressalär kurzerhand halbieren wolle. Nach seinem Startelf-Comeback am Wochenende, bei dem Vlahovic den 1:0-Siegtreffer erzielte, vermied er zudem ein Bekenntnis. "Meine letzten beiden Spiele bei Juve? Mal sehen …", sagte Vlahovic. Dabei genießt er bei Juves Anhängern, die während des Spiels seinen Namen skandierten, einen hohen Stellenwert und soll sich auch grundsätzlich in Piemont wohlfühlen.