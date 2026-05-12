Der FC Bayern München hat wohl die nächsten Schritte für eine mögliche Verpflichtung von Dusan Vlahovic eingeleitet.
Es soll ein Geheimtreffen stattgefunden haben: FC Bayern München prüft offenbar Transfer von Star-Stürmer
Es gibt ein Problem: Juve will eigentlich mit Vlahovic verlängern
Wie der Corriere dello Sport berichtet, fand in den vergangenen Tagen ein Geheimtreffen zwischen Vertretern des deutschen Rekordmeisters und dem Vater des Stürmers statt. Vlahovic wird schon seit geraumer Zeit mit einem Wechsel an die Isar in Verbindung gebracht, da dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer ausläuft und er somit ablösefrei zu haben ist.
Trotz mehrerer Verhandlungsrunden schaffte es Juve bis dato nicht, sich mit dem Serben auf eine weitere Zusammenarbeit zu einigen. Laut der Gazzetta dello Sport will Vlahovic zunächst abwarten, ob er nicht ein lukrativeres Angebot von einem anderen Topklub erhält. Neben den Bayern gilt auch der FC Barcelona als Interessent, der den Transfermarkt wiederum nach einem Nachfolger von Robert Lewandowski sondiert.
Allen voran in der Gehaltsfrage soll große Uneinigkeit zwischen Vlahovic und den Turinern herrschen. Der 26-Jährige würde demnach gerne weiterhin zwölf Millionen Euro netto verdienen, während die Alte Dame das Jahressalär kurzerhand halbieren wolle. Nach seinem Startelf-Comeback am Wochenende, bei dem Vlahovic den 1:0-Siegtreffer erzielte, vermied er zudem ein Bekenntnis. "Meine letzten beiden Spiele bei Juve? Mal sehen …", sagte Vlahovic. Dabei genießt er bei Juves Anhängern, die während des Spiels seinen Namen skandierten, einen hohen Stellenwert und soll sich auch grundsätzlich in Piemont wohlfühlen.
- Getty Images
FC Bayern soll das Wunschziel von Dusan Vlahovic sein
Vor wenigen Tagen hatte die Gazzetta dello Sport sogar berichtet, dass der FC Bayern sogar das Wunschziel von Vlahovic sei. Schon rund um dessen Unterschrift bei Juventus Anfang 2022 hatte es Spekulationen über ein Interesse der Münchner gegeben. Zur neuen Spielzeit könnte er die Rolle des Backups von Nicolas Jackson einnehmen. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird den FCB verlassen, wie Sportvorstand Max Eberl unlängst betonte. Die zuvor ausgehandelte Kaufoption wird in jedem Fall nicht gezogen.
Allerdings ist fraglich, ob die Bayern - anders als Juve - Vlahovics angebliche Forderungen erfüllen könnten. Schließlich haben Eberl und Co. dem Vernehmen nach weiterhin die Vorgabe, Gehälter einzusparen. Des Weiteren halten sich Gerüchte über eine Verpflichtung von Antony Gordon (Newcastle United), der in der Offensive deutlich vielseitiger einsetzbar wäre. Der Engländer stellt laut The Athletic die Alternative zu Yan Diomande (RB Leipzig) dar. Beide wären keineswegs günstig und würden im Gegensatz zu Vlahovic eine (satte) Ablöse kosten. Obendrein tauchten unlängst Gerüchte über Gordons Teamkollege William Osula und Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo) auf. Letztgenannter soll laut kicker die erste Alternative zu Gordon in den Transferplänen des Rekordmeisters sein.
Aus dem Bericht des Corriere dello Sport geht derweil nicht hervor, welche Signale die Bayern an Vlahovic ausgesendet haben. Zumal weiterhin offen ist, in welcher Verfassung sich der serbische Nationalspieler befindet. In der Partie vor seiner Rückkehr in die Startelf hatte er nach Einwechslung zwar auch beim 1:1 gegen Hellas Verona getroffen. Dem Einsatz war jedoch eine monatelange Zwangspause aufgrund einer hartnäckige Adduktorenverletzung vorausgegangen.
#Leistungsdaten und Statistiken von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin diese Saison
Spiele 21 Tore 8 Assists 2 Einsatzminuten 1.010