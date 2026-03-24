Es soll auch am Umfeld liegen: Zahlreiche Interessenten ziehen sich offenbar aus Poker um Karim Adeyemi vom BVB zurück
Verhandlungen mit dem BVB gestalten sich wohl schwierig
Vor allem liege das an der derzeitigen sportlicher Stagnation des Dortmunders sowie einem schwierigen Umfeld. So wird der engste Kreis um Adeyemi intern offenbar immer mehr als Hindernis für seine professionelle Entwicklung wahrgenommen. Die Geduld der Vereinsbosse mit dem 24-Jährigen soll daher schwinden.
Adeyemi besitzt beim BVB noch Vertrag bis 2027. Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit sollen sich Medienberichten zufolge als schwierig gestalten, da Berater Jorge Mendes wohl eine Ausstiegsklausel für seinen Schützling fordert, die man in Dortmund nicht akzeptieren möchte.
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Neuer Vertrag oder Verkauf: Adeyemi vor großer Entscheidung
Demnach liege ein neues Vertragsangebot des BVB auf dem Tisch, das Adeyemis Gehalt anheben und ihn in Sachen Einkommen aufsteigen lassen würde. Dabei wollen sich die Dortmunder Verantwortlichen allerdings nicht auf jegliche Forderungen einlassen.
Sollte es zu keiner Übereinkunft kommen, würde man bei den Schwarz-Gelben einen Verkauf anstreben, um Adeyemi 2027 nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Der Flügelspieler kam zuletzt vermehrt nur als Joker von der Bank. Insgesamt steht er diese Saison bei neun Toren und fünf Assists in 36 Einsätzen.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)