Es soll auch am Umfeld liegen: Zahlreiche Interessenten ziehen sich offenbar aus Poker um Karim Adeyemi vom BVB zurück

Vor allem liege das an der derzeitigen sportlicher Stagnation des Dortmunders sowie einem schwierigen Umfeld. So wird der engste Kreis um Adeyemi intern offenbar immer mehr als Hindernis für seine professionelle Entwicklung wahrgenommen. Die Geduld der Vereinsbosse mit dem 24-Jährigen soll daher schwinden.

Adeyemi besitzt beim BVB noch Vertrag bis 2027. Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit sollen sich Medienberichten zufolge als schwierig gestalten, da Berater Jorge Mendes wohl eine Ausstiegsklausel für seinen Schützling fordert, die man in Dortmund nicht akzeptieren möchte.