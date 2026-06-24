Es soll anders ablaufen als beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal! FIFA plant noch bei der WM eine Regeländerung für das Elfmeterschießen

Konkret geht es dem Bericht zufolge um den Münzwurf vor dem Elfmeterschießen. Während bislang zwei Münzwürfe vorgesehen sind, die einerseits über die Schussreihenfolge und andererseits über die Torwahl entscheiden, soll künftig nur noch ein Münzwurf stattfinden. Das Team, das diesen gewinnt, soll nun die Wahl bekommen, ob es sich dafür entscheidet, als erstes zu schießen oder die Seiten auswählen zu dürfen.

Die andere Entscheidung darf das andere Team treffen. So soll verhindert werden, dass das Team, das den Münzwurf gewinnt, zu stark bevorteilt wird, wie es beispielsweise beim Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (4:3 n.E.) zuletzt der Fall war, als PSG sowohl die Reihenfolge als auch die Seite wählen durfte.