Noch während der WM könnte eine entscheidende Regelreform kommen. Laut eines Berichts von The Athletic wird derzeit eine Anpassung beim Elfmeterschießen geprüft, die beim Turnier in Nordamerika idealerweise noch vor Beginn der K.o.-Phase am 28. Juni in Kraft treten soll.
Es soll anders ablaufen als beim Champions-League-Finale zwischen PSG und Arsenal! FIFA plant noch bei der WM eine Regeländerung für das Elfmeterschießen
Konkret geht es dem Bericht zufolge um den Münzwurf vor dem Elfmeterschießen. Während bislang zwei Münzwürfe vorgesehen sind, die einerseits über die Schussreihenfolge und andererseits über die Torwahl entscheiden, soll künftig nur noch ein Münzwurf stattfinden. Das Team, das diesen gewinnt, soll nun die Wahl bekommen, ob es sich dafür entscheidet, als erstes zu schießen oder die Seiten auswählen zu dürfen.
Die andere Entscheidung darf das andere Team treffen. So soll verhindert werden, dass das Team, das den Münzwurf gewinnt, zu stark bevorteilt wird, wie es beispielsweise beim Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal (4:3 n.E.) zuletzt der Fall war, als PSG sowohl die Reihenfolge als auch die Seite wählen durfte.
Erstmals Sechzehntelfinale bei einer Weltmeisterschaft
Damit die Regel geändert werden kann, muss allerdings noch das International Football Association Board (IFAB), das für die Fußballregeln weltweit zuständig ist, entscheiden.
Offen sei zudem noch, ob die Regelanpassung auch bei anderen Wettbewerben zum Einsatz kommen soll oder nicht.
Zum ersten Mal beginnt eine WM-K.o.-Phase mit einem Sechzehntelfinale statt wie üblich mit einem Achtelfinale. Deutschland bestreitet sein Sechzehntelfinalspiel am Montag, den 29. Juni. Der Gegner ist noch nicht bekannt (Stand jetzt: Paraguay).