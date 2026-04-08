Es passiert schon wieder! Fans des FC Barcelona greifen Atletico Madrids Mannschaftsbus an

Kurz vor der Ankunft am Camp Nou griffen Fans der Gastgeber den Bus an, indem sie ihn mit Objekten, darunter Steine und Flaschen bewarfen. Zwei Scheiben auf der Beifahrerseite gingen dabei zu Bruch. Ob jemand zu Schaden kam, war zunächst nicht bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich einige Anhänger der Blaugrana im Vorfeld eines Duells mit Atletico daneben benehmen: Bereits vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey vor einigen Wochen wurde Atletis Mannschaftsbus beworfen.