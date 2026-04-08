Der Mannschaftsbus von Atletico Madrid ist vor dem Hinspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Barcelona attackiert worden.
Es passiert schon wieder! Fans des FC Barcelona greifen Atletico Madrids Mannschaftsbus an
Kurz vor der Ankunft am Camp Nou griffen Fans der Gastgeber den Bus an, indem sie ihn mit Objekten, darunter Steine und Flaschen bewarfen. Zwei Scheiben auf der Beifahrerseite gingen dabei zu Bruch. Ob jemand zu Schaden kam, war zunächst nicht bekannt.
Es ist nicht das erste Mal, dass sich einige Anhänger der Blaugrana im Vorfeld eines Duells mit Atletico daneben benehmen: Bereits vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Copa del Rey vor einigen Wochen wurde Atletis Mannschaftsbus beworfen.
Atletico-Fans stimmen rassistischen Gesang an
Am Mittwochabend bekleckerte sich allerdings auch eine kleine Gruppe Atletico-Anhänger nicht mit Ruhm. Sie sangen "Wer nicht hüpft, der ist Moslem" und setzten damit die Serie rassistischer Vorkommnisse in und um spanischen Stadien in der letzten Woche fort.
In besagtem Pokalduell mit Barcelona Anfang März verloren die Rojiblancos anschließend zwar mit 0:3, zogen aber dank eines 4:0-Erfolgs im Hinspiel dennoch in das Endspiel ein.
Am Wochenende standen sich die beiden Spitzenteams außerdem noch in LaLiga gegenüber: Im Metropolitano von Madrid behielt Barca mit 2:1 die Oberhand, Robert Lewandowskis Siegtreffer fiel dabei kurz vor dem Abpfiff.