Es nimmt sogar schon historische Ausmaße an: Vincent Kompany treibt die Nachwuchsarbeit des FC Bayern auf einen vorläufigen Höhepunkt

In dieser aus Münchner Sicht so rundum erfreulichen Saison (Triple-Kurs!) sind Debüts wie von Ofli und Pavic eigentlich gar keine Sensationsmeldungen mehr. Vor dem Duo liefen bereits sieben andere Teenager aus der eigenen Jugend für die Profis auf: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, mittlerweile an den FC Fulham verliehen), Felipe Chavez (18. mittlerweile an den 1. FC Köln verliehen), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - und natürlich: Lennart Karl (17).

Karl debütierte bei der Klub-WM vergangenen Sommer und legte seitdem eine derart beeindruckende Entwicklung hin, dass ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann übereinstimmenden Berichten zufolge diesen Donnerstag erstmals ins DFB-Team berufen wird. Warum, das zeigte der Rechtsaußen beim 4:1-Sieg gegen Atalanta einmal mehr. Harry Kanes 2:0 leitete er ein, das 3:0 erzielte er selbst und Luis Diaz' 4:0 bereitete er mit einem überragenden Pass aus der eigenen Hälfte vor. Insgesamt steht Karl nun bei acht Toren und sechs Assists.

Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen attestierte ihm eine "außerordentlich tolle Saison". Genau wie Tom Bischof (20) und Urbig, die trotz ihrer jungen Jahre längst ebenfalls etablierte Rotationsspieler sind und konstant abliefern. Urbig parierte gegen Atalanta kurz vor der Pause einen Abschluss von Mario Pasalic aus kurzer Distanz stark. Der gelernte Mittelfeldspieler Bischof bewies links hinten einmal mehr seine Flexibilität. In der Schlussphase musste er angeschlagen runter, Eberl gab anschließend aber Entwarnung.

Bischof hatte bereits vergangenen Juni für das DFB-Team debütiert. Beim nun anstehenden Lehrgang mit den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana steht er wohl nicht im Kader. Dafür neben Karl überraschenderweise angeblich erstmals auch Urbig. Das seinerseits erst 21-jährige Münchner Eigengewächs Aleksandar Pavlovic ist längst Fixstarter und darf sich gute Chancen auf einen Stammplatz bei der WM ausrechnen.