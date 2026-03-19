Die Veteranen Manuel Neuer und Sven Ulreich fehlen mit Muskelverletzungen. Jonas Urbig erlitt bei der 6:1-Gala im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo eine Gehirnerschütterung. Lange war unklar, ob es bei ihm für einen Einsatz im Rückspiel reicht - und so schien ein Debüt von einem der beiden Nachwuchskeeper Jannis Bärtl (19) oder Leonard Prescot (16) im Tor des FC Bayern vorab nicht unwahrscheinlich.
Es nimmt sogar schon historische Ausmaße an: Vincent Kompany treibt die Nachwuchsarbeit des FC Bayern auf einen vorläufigen Höhepunkt
Filip Pavic schreibt beim FC Bayern CL-Geschichte
Letztlich bekam Urbig doch noch die Freigabe von den Ärzten. "Ansonsten hätte einer von den Jungen gespielt", sagte er. "Und die hätten das auch gemacht." Es wirkte fast schon ein bisschen niedlich, wie der selbst erst 22-jährige Urbig so über "die Jungen" sprach.
Zwar nicht im Tor, aber dafür kamen - auch weil das Duell längst entschieden war - per Einwechslung zwei andere "Jungen" zu ihren Debüts. Linksverteidiger Deniz Ofli (18) und Innenverteidiger Filip Pavic. Mit seinen 16 Jahren, einem Monat und 27 Tagen ist Pavic der jüngste Spieler, der jemals für den FC Bayern in der Champions League aufgelaufen ist - und der zweitjüngste überhaupt nach Paul Wanner.
"Die Jungs haben das Vertrauen gerechtfertigt", lobte Sportvorstand Max Eberl. "Beide haben sich sehr solide sofort eingefügt. Du hast keinen großen Abfall gemerkt, ganz im Gegenteil." Ofli leitete mit seinem Ballgewinn wenige Sekunden nach seiner Einwechslung Lennart Karls Tor zum 3:0 ein. Pavic brachte 33 von 33 Pässen an den Mann.
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Lennart Karl ist beim FC Bayern das Aushängeschild der neuen Nachwuchsförderung unter Kompany
In dieser aus Münchner Sicht so rundum erfreulichen Saison (Triple-Kurs!) sind Debüts wie von Ofli und Pavic eigentlich gar keine Sensationsmeldungen mehr. Vor dem Duo liefen bereits sieben andere Teenager aus der eigenen Jugend für die Profis auf: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, mittlerweile an den FC Fulham verliehen), Felipe Chavez (18. mittlerweile an den 1. FC Köln verliehen), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - und natürlich: Lennart Karl (17).
Karl debütierte bei der Klub-WM vergangenen Sommer und legte seitdem eine derart beeindruckende Entwicklung hin, dass ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann übereinstimmenden Berichten zufolge diesen Donnerstag erstmals ins DFB-Team berufen wird. Warum, das zeigte der Rechtsaußen beim 4:1-Sieg gegen Atalanta einmal mehr. Harry Kanes 2:0 leitete er ein, das 3:0 erzielte er selbst und Luis Diaz' 4:0 bereitete er mit einem überragenden Pass aus der eigenen Hälfte vor. Insgesamt steht Karl nun bei acht Toren und sechs Assists.
Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen attestierte ihm eine "außerordentlich tolle Saison". Genau wie Tom Bischof (20) und Urbig, die trotz ihrer jungen Jahre längst ebenfalls etablierte Rotationsspieler sind und konstant abliefern. Urbig parierte gegen Atalanta kurz vor der Pause einen Abschluss von Mario Pasalic aus kurzer Distanz stark. Der gelernte Mittelfeldspieler Bischof bewies links hinten einmal mehr seine Flexibilität. In der Schlussphase musste er angeschlagen runter, Eberl gab anschließend aber Entwarnung.
Bischof hatte bereits vergangenen Juni für das DFB-Team debütiert. Beim nun anstehenden Lehrgang mit den Testspielen gegen die Schweiz und Ghana steht er wohl nicht im Kader. Dafür neben Karl überraschenderweise angeblich erstmals auch Urbig. Das seinerseits erst 21-jährige Münchner Eigengewächs Aleksandar Pavlovic ist längst Fixstarter und darf sich gute Chancen auf einen Stammplatz bei der WM ausrechnen.
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Beim FC Bayern entsteht eine besondere Eigendynamik
Es ist beeindruckend, in welcher Regelmäßigkeit beim FC Bayern aktuell Talente in die Profimannschaft gespült werden (und dann teilweise weiter ins DFB-Team). Egal ob von anderen Klubs verpflichtete Jungprofis wie Urbig oder Bischof. Oder Eigengewächse aus dem Campus, der sich neun Jahre nach Eröffnung mittlerweile auszahlt.
Trainer Vincent Kompany nimmt die Nachwuchsförderung ernster als seine Vorgänger Nagelsmann und Thomas Tuchel. Teils sicherlich aus Überzeugung. Teils aber auch, weil der Kader kleiner ist als damals und weil viele Spiele früher entschieden sind, wodurch sich mehr Einsatzchancen ohne Druck bieten (was natürlich auch Kompanys Verdienst ist).
So entwickelt sich beim FC Bayern gerade eine besondere Eigendynamik der Vorbilder mit vielen jungen Spielern auf vielen verschiedenen Entwicklungsstufen, die sich gegenseitig anzuspornen scheinen. Auf Pavlovic (Stammspieler) folgten Urbig, Bischof und Karl (Rotationsspieler) und in jüngerer Vergangenheit weitere Debütanten wie Ofli und Pavic, denen nun all jene Talente nacheifern, die bereits bei den Profis mittrainieren, aber noch auf ihren ersten Einsatz warten. Und die sind natürlich Vorbilder für alle anderen am Campus.
"Wenn junge Spieler Möglichkeiten bekommen, kann man sich immer daran orientieren", findet auch Eberl. "Man kann viel reden, den Jungs immer sagen: 'Du musst arbeiten.' Nein, bei uns kann man gerade sehen: Wenn du arbeitest und fleißig bist, dann kriegst du deine Chancen. Das ist im Grunde das Größte. Jeder junge Spieler ist gerade das Vorbild für den nächsten."
Häufig gestellte Fragen
Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.
Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.
Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.
Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde Deutscher Meister. Im Sommer folgte noch der Gewinn des Supercups.
Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er diese Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.
Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspielr Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Ebenfalls nun in Manchester beheimatet ist sein ehemaliger Burnley-Keeper James Trafford. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.
Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 7 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.
Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.
Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.
Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst seine erste Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich. Für die Spielzeit 2024/25 wird er ihn nicht bekommen, Kompany befindet sich nicht unter den fünf nominierten Trainern.
Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.