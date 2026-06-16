Eine Rückkehr von Niclas Füllkrug zum SV Werder Bremen wird offenbar immer unwahrscheinlicher. Wie der kicker berichtet, könne sich der Nordklub ein erneutes Engagement zwar weiterhin grundsätzlich vorstellen. Da West Ham United den Stürmer aber nicht ablösefrei ziehen lassen wolle, gestalte sich eine Rückholaktion aktuell schwierig.
Es liegt an West Ham! Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen offenbar immer unwahrscheinlicher
Werder Bremen bedient sich wohl bei Fortuna Düsseldorf
Zumal Werder mit Sturmtalent Kenny Quetant (AC Le Havre) bereits vor einigen Wochen auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat und Dawid Kownacki nach seiner Leih-Rückkehr von Hertha BSC sowie der Langzeitverletzte Keke Topp (Kreuzbandriss) noch auf der Gehaltsliste stehen. Außerdem steht Bremen unmittelbar vor der Verpflichtung von Cedric Itten.
Der Schweizer WM-Fahrer soll dem Vernehmen nach zeitnah - während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko - seinen Medizincheck absolvieren. Nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga würde sich der 29-Jährige den Bremern ablösefrei anschließen. Die Verpflichtung bedeutet obendrein ein Wiedersehen mit Trainer Daniel Thioune, der den Krisen-Klub im Laufe der vergangenen Saison verlassen musste und Werder schließlich zum Klassenerhalt führte.
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Füllkrugs Zukunft nach Milan-Leihe völlig offen
Dennoch sei es Werders Plan, einen weiteren Stürmer zu verpflichten, heißt es im kicker. Thioune würde nämlich in Erwägung ziehen, in Zukunft auch mal mit einer Doppelspitze zu spielen. Wer anstelle von Füllkrug für die Planstelle infrage kommt, geht aus dem Bericht nicht hervor.
Füllkrug, der mit der Unterbrechung durch ein Leihgeschäft nach Fürth von 2006 bis 2014 sowie von 2019 bis 2023 an der Weser spielte, steht indes vor einer ungewissen Zukunft. Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United für rund 27 Millionen Euro schaffte er auch aufgrund hartnäckiger Verletzungsprobleme nie den Durchbruch auf der Insel.
Im Winter folgte der Schritt nach Mailand, auch Werder soll sich um ein Leihgeschäft bemüht haben. Bei der AC Milan startete Füllkrug stark, bekleidete anschließend jedoch unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri meist die Rolle des Edelreservisten. Folglich verpasste er das Aufspringen auf den WM-Zug und wurde nicht fest verpflichtet. Sein Vertrag in London ist noch bis 2028 datiert.
Niclas Füllkrugs Zahlen bei Werder Bremen
Einsätze Tore Assists 124 49 16