Es liegt an West Ham! Rückkehr von Niclas Füllkrug zu Werder Bremen offenbar immer unwahrscheinlicher

Dennoch sei es Werders Plan, einen weiteren Stürmer zu verpflichten, heißt es im kicker. Thioune würde nämlich in Erwägung ziehen, in Zukunft auch mal mit einer Doppelspitze zu spielen. Wer anstelle von Füllkrug für die Planstelle infrage kommt, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Füllkrug, der mit der Unterbrechung durch ein Leihgeschäft nach Fürth von 2006 bis 2014 sowie von 2019 bis 2023 an der Weser spielte, steht indes vor einer ungewissen Zukunft. Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United für rund 27 Millionen Euro schaffte er auch aufgrund hartnäckiger Verletzungsprobleme nie den Durchbruch auf der Insel.

Im Winter folgte der Schritt nach Mailand, auch Werder soll sich um ein Leihgeschäft bemüht haben. Bei der AC Milan startete Füllkrug stark, bekleidete anschließend jedoch unter dem mittlerweile entlassenen Cheftrainer Massimiliano Allegri meist die Rolle des Edelreservisten. Folglich verpasste er das Aufspringen auf den WM-Zug und wurde nicht fest verpflichtet. Sein Vertrag in London ist noch bis 2028 datiert.