Es kommt nur noch auf die Ablösesumme an! Vertrag für Transfer-Hammer beim HSV ist offenbar bereits ausgehandelt

Mit drei Treffern aus den vergangenen fünf Partien hat sich Vieira zuletzt zum entscheidenden Faktor beim HSV entwickelt. Auch beim 1:1 gegen Köln traf er sehenswert zur Führung. Der technisch starke Portugiese ist für den Aufsteiger und dessen Klassenerhalt von elementarer Bedeutung.

Dementsprechend wird im Umfeld des Vereins intensiv darüber nachgedacht, wie man den Offensivspieler über die Saison hinaus halten kann. Voraussetzung dafür ist der Ligaverbleib.

Zwar besitzt der HSV eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, doch diese Summe gilt als kaum realisierbar. Dennoch sucht der Klub nach Lösungen. Da Vieiras Vertrag in London noch bis 2027 läuft, kommt eine weitere Leihe nicht infrage. Nur ein fester Transfer wäre möglich. Dafür müssten die Engländer preislich deutlich entgegenkommen.

In Hamburg könnte man sich wohl vorstellen, eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich zu zahlen. Kommt es zu einer Einigung, wäre alles laut eines Berichts der Bild vorbereitet: Ein persönlicher Vertrag für Vieira soll bereits ausverhandelt sein.