Mit zehn Torbeteiligungen in 23 Pflichtspielen hat der im vergangenen Sommer vom FC Arsenal ausgeliehene Fabio Vieira beim Hamburger SV bislang stark eingeschlagen. Die Rothosen haben für die Möglichkeit eines festen Transfers nun angeblich bereits Vorkehrungen getroffen.
Es kommt nur noch auf die Ablösesumme an! Vertrag für Transfer-Hammer beim HSV ist offenbar bereits ausgehandelt
Mit drei Treffern aus den vergangenen fünf Partien hat sich Vieira zuletzt zum entscheidenden Faktor beim HSV entwickelt. Auch beim 1:1 gegen Köln traf er sehenswert zur Führung. Der technisch starke Portugiese ist für den Aufsteiger und dessen Klassenerhalt von elementarer Bedeutung.
Dementsprechend wird im Umfeld des Vereins intensiv darüber nachgedacht, wie man den Offensivspieler über die Saison hinaus halten kann. Voraussetzung dafür ist der Ligaverbleib.
Zwar besitzt der HSV eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, doch diese Summe gilt als kaum realisierbar. Dennoch sucht der Klub nach Lösungen. Da Vieiras Vertrag in London noch bis 2027 läuft, kommt eine weitere Leihe nicht infrage. Nur ein fester Transfer wäre möglich. Dafür müssten die Engländer preislich deutlich entgegenkommen.
In Hamburg könnte man sich wohl vorstellen, eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich zu zahlen. Kommt es zu einer Einigung, wäre alles laut eines Berichts der Bild vorbereitet: Ein persönlicher Vertrag für Vieira soll bereits ausverhandelt sein.
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"Der echte Fabio Vieira kehrt langsam zurück"
Ein Pluspunkt: Der frühere U21-Nationalspieler fühlt sich im Norden zunehmend heimisch. Zuletzt sagte er: "Mein Selbstvertrauen ist aktuell auf einem hohen Level. Ich fühle mich wohl, bin glücklich hier. Hamburg ist großartig. Meine Familie fühlt sich hier sehr wohl. Wenn ich frei habe, besuche ich sehr gern das Portugiesen-Viertel. Da fühle ich mich wie zu Hause."
Vieira führte aus: "Der echte Fabio Vieira kehrt langsam zurück. Es war ein toller Schritt, hierher zum HSV zu kommen. So kann sich mein echtes Potenzial entfalten. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich arbeite täglich an mir. Alles, was ich tun kann, um dem Verein zu helfen, tue ich."
Kurzfristig soll er vor allem mit Toren helfen, das große Ziel Klassenerhalt zu sichern. Denn nur dann bleibt die Hoffnung bestehen, Vieira auch langfristig in Hamburg zu halten.
Vieira spielte schon im Vorjahr auf Leihbasis
Vieira war 2022 für 35 Millionen Euro vom FC Porto zu den Gunners gewechselt, konnte sich dort aber kaum durchsetzen. Zumeist war er lediglich Ergänzungsspieler, ehe ihn eine Leisten-OP im Herbst 2023 monatelang außer Gefecht setzte. Die vergangene Saison verbrachte er auf Leihbasis bei Ex-Klub Porto, wo er abermals absolute Stammkraft und in 42 Pflichtspielen an elf Toren beteiligt war.
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Fabio Vieira: Leistungsdaten beim HSV
- Pflichtspiele: 23
- Tore: 5
- Vorlagen: 5
- Gelbe Karten: 2
- Gelb-Rote-Karten: 1
- Rote Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardär Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".