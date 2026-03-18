Es könnten sogar Verluste drohen! Neuer Sparkurs und drastische Vorgaben beim FC Bayern München enthüllt

In Konrad Laimer könnte indes ein weiterer Leistungsträger in der Gehalts-Hierarchie aufsteigen. Das Gehalt des Österreiches beläuft sich inklusive Bonuszahlungen auf eine Summe im zweistelligen Millionenbereich, womit er zur Kategorie "Normalverdiener" gehöre. Dem Vernehmen nach laufen im Hintergrund derzeit hartnäckige Verhandlungen über eine Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers. Der Defensivspezialist fordert laut Sky jährlich 15 Millionen Euro für einen langfristigen Verbleib, weshalb die Gespräche aktuell auf Eis liegen sollen.

Weitere Einsparungen winken außerdem durch den bevorstehenden Abgang von Leon Goretzka, der ähnlich viel wie Olise und Diaz verdient habe. Zudem wird aller Voraussicht nach Raphael Guerreiro (Vertrag bis 2026) den Verein verlassen, der sich in den Sphären von Laimer bewegt. Alexander Nübel, derzeit an den VfB Stuttgart verliehen, soll derweil verkauft werden. Bei Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Joao Palhinha (Tottenham Hotspur) würden die Bayern-Bosse darauf hoffen, dass die jeweilige Kaufoption gezogen wird. Auch der im Zuge des Leih-Befehls kurz vor Transferschluss verpflichtete Nicolas Jackson wird von der Gehaltsliste wegfallen, da der FCB die Kaufoption für den vom FC Chelsea ausgeliehenen Stürmer nicht ziehen wird.

Dass Eberl Druck von oben verspürt, deutete er unlängst im Bezug auf ein angebliches Interesse an Bundesliga-Shootingstar Luka Vuskovic an. "Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsse unbedingt zum FC Bayern, verpflichten", mahnte Eberl und verwies dabei auch auf den mächtigen Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Weil dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.' Deswegen: Sehr guter Spieler ohne Frage, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem internen Transfer, und der ist bekannt."