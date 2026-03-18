Beim FC Bayern München gibt es offenbar weiterhin finanzielle Sorgen, die mit einer drastischen Maßnahme und einem Mindestziel in der Champions League aufgefangen werden sollen. Wie die Sport Bild berichtet, drohen dem deutschen Rekordmeister in diesem Geschäftsjahr erstmals rote Zahlen.
Es könnten sogar Verluste drohen! Neuer Sparkurs und drastische Vorgaben beim FC Bayern München enthüllt
Ambitioniertes Mindestziel in der Champions League?
Daher hätten die Verantwortlichen das Erreichen des Halbfinals in der Champions League intern als Mindestziel ausgerufen, um mögliche Verluste zu verhindern. Der bevorstehende Einzug ins Viertelfinale spült den Bayern 12,5 Millionen in die Kassen, womit nach dem 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo vor dem Rückspiel am Mittwoch bereits gerechnet werden kann. Ein erneutes Weiterkommen gegen Real Madrid, das sich gegen Manchester City durchsetze, würden weitere Mehreinnahmen von 15 Millionen Euro bedeuten.
Außerdem habe Sportvorstand Max Eberl bei der Aufsichtsratssitzung im Februar erneut den Auftrag bekommen, die Gehaltskosten zu sehen senken. Ein Unterfangen, das wie schon im Vorjahr allerdings mit einigen Problemen einhergeht.
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Gehälter des FC Bayern München enthüllt
Nachdem im vergangenen Sommer Großverdiener wie Leroy Sane, Kingsley Coman und Thomas Müller den Verein verlassen hatten, könnte sich die Gehalts-Hierarchie in den kommenden Monaten wieder nach oben verändern.
Zum einen stieß Dayot Upamecano durch seine Vertragsverlängerung in "Kategorie 2" der Großverdiener auf, in der Spieler bis zu 20 Millionen Euro verdienen. Derer gehören auch Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Manuel Neuer inklusive Prämien an. Sollte Letzterer seine Karriere nicht beenden und nochmal einen Einjahresvertrag unterschreiben, müsste die langjährige Nummer eins dem Bericht zufolge auf Gehalt verzichten.
Dies war Eberl bereits bei Serge Gnabrys Vertragsverlängerung (bis 2028) gelungen, während Upamecano, Davies und Musiala teurer wurden. Auf etwa dem Gehaltsniveau des Nationalspielers sollen auch Michael Olise und Luis Diaz liegen. Das Jahressalär der Flügelzange wird zusammen auf 34 Millionen Euro geschätzt - rund sechs Millionen Euro weniger als Coman und Sane.
Drohen die Verhandlungen mit Konrad Laimer zum Problem zu werden?
In Konrad Laimer könnte indes ein weiterer Leistungsträger in der Gehalts-Hierarchie aufsteigen. Das Gehalt des Österreiches beläuft sich inklusive Bonuszahlungen auf eine Summe im zweistelligen Millionenbereich, womit er zur Kategorie "Normalverdiener" gehöre. Dem Vernehmen nach laufen im Hintergrund derzeit hartnäckige Verhandlungen über eine Ausdehnung seines noch bis 2027 laufenden Arbeitspapiers. Der Defensivspezialist fordert laut Sky jährlich 15 Millionen Euro für einen langfristigen Verbleib, weshalb die Gespräche aktuell auf Eis liegen sollen.
Weitere Einsparungen winken außerdem durch den bevorstehenden Abgang von Leon Goretzka, der ähnlich viel wie Olise und Diaz verdient habe. Zudem wird aller Voraussicht nach Raphael Guerreiro (Vertrag bis 2026) den Verein verlassen, der sich in den Sphären von Laimer bewegt. Alexander Nübel, derzeit an den VfB Stuttgart verliehen, soll derweil verkauft werden. Bei Sacha Boey (Galatasaray Istanbul) und Joao Palhinha (Tottenham Hotspur) würden die Bayern-Bosse darauf hoffen, dass die jeweilige Kaufoption gezogen wird. Auch der im Zuge des Leih-Befehls kurz vor Transferschluss verpflichtete Nicolas Jackson wird von der Gehaltsliste wegfallen, da der FCB die Kaufoption für den vom FC Chelsea ausgeliehenen Stürmer nicht ziehen wird.
Dass Eberl Druck von oben verspürt, deutete er unlängst im Bezug auf ein angebliches Interesse an Bundesliga-Shootingstar Luka Vuskovic an. "Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsse unbedingt zum FC Bayern, verpflichten", mahnte Eberl und verwies dabei auch auf den mächtigen Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: "Weil dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.' Deswegen: Sehr guter Spieler ohne Frage, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf dem internen Transfer, und der ist bekannt."
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Der FC Bayern hat angeblich ein weiteres Festgeldkonto
Dass sich die Bayern finanziell im Vergleich zur Vergangenheit mehr strecken müssen, ist längst kein Geheimnis mehr. Hoeneß hatte in den vergangenen Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass vom legendären Festgeldkonto der Münchner nicht mehr viel übrig sei. Die Sport Bild enthüllte nun aber, dass die Sorgenfalten in der Führungsetage längst nicht so tief sind, wie man anhand der Finanzsituation annehmen könnte.
Dem Bericht zufolge soll es nämlich ein zweites Festgeldkonto geben, auf welches die Bayern im Notfall zugreifen könnten. In der Stadion GmbH sei ein dreistelliger Millionen-Betrag an liquiden Mitteln vorhanden.
Dennoch sollen rote Zahlen unbedingt verhindert werden. Auch dank der Zusatzeinnahmen aus der Klub-WM war es den Bayern im Vorjahr noch möglich, erneut Gewinn zu schreiben. Es wurde ein Jahresüberschuss von 27,1 Millionen Euro erzielt.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 18. März 21 Uhr: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März 15.30 Uhr: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April 15.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 11. April 18.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.