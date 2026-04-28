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Daniel Buse

"Es ist wirklich ärgerlich": Laufendes Gerichtsverfahren könnte zum Abbruch der Saison in der Eredivisie führen

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Der niederländische Fußballverband KNVB hat vor Chaos in der Eredivisie gewarnt, falls Abstiegskandidat NAC Breda in einem Eilverfahren Recht bekommt.

NAC Breda möchte, dass das Ligaduell mit den Go Ahead Eagles, das der Klub vor rund einem Monat mit 0:6 verlor, neu angesetzt wird. Der niederländische Fußballverband entschied sich gegen eine Spielwiederholung - und deshalb strengte NAC nun ein Eilverfahren vor einem ordentlichen Gericht an. "Als Ligavorstand ist es wirklich ärgerlich, vor Gericht stehen zu müssen, weil einer unserer Vereine Klage eingereicht hat", erklärte Ligachefin Marianne van Leeuwen am Dienstag nach einer ersten Anhörung. 

  • Ungeklärte Frage der Staatsangehörigkeit

    Der Kern des Verfahrens ist das sogenannte 'Passportgate' in den Niederlanden: Im März stellte sich heraus, dass bei zahlreichen Profis in Hollands erster und zweiter Liga die Frage der Staatsangehörigkeit ungeklärt ist. Es handelt sich vor allem um Spieler, die aus Indonesien und Surinam eingebürgert wurden, um für die jeweiligen Nationalmannschaften antreten zu können. 

    Da es in den Niederlanden keine doppelte Staatsbürgerschaft gibt, haben die betroffenen Spieler ihre niederländische Staatsangehörigkeit automatisch verloren - und gelten damit als Nicht-EU-Bürger, die eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung benötigen. Außerdem muss ihnen ein Mindestjahresgehalt in Höhe von rund 600.000 Euro gezahlt werden. Diese Anforderungen wurden in fast allen Fällen nicht erfüllt - und deshalb gibt es nun den juristischen Ärger. 

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  • KNVB-Anwalt gibt zu: Mindestens 133 Liga-Spiele betroffen

    NAC Breda macht die Forderung nach Spielwiederholung gegen die Eagles am Einsatz von Dean James beim Klub aus Deventer fest, der seit März 2025 fünf Länderspiele für Indonesien absolviert hat. Ebenfalls betroffen ist Tjaronn Chery vom Überraschungsdritten NEC Nijmegen, der zehn Länderspiele für Surinam gemacht hat. 

    KNVB-Anwalt Michiel van Dijk erklärte am Dienstag, dass mindestens 133 Eredivisie-Spiele in dieser Saison betroffen sein, in denen nicht-spielberechtigte Spieler zum Einsatz gekommen seien. Er warnte davor, dass NAC Breda Recht bekommt - weil das zum absoluten Chaos im niederländischen Fußball führen würde. "Sollte der Richter zugunsten von NAC entscheiden, würden die anderen Verein ebenfalls Klagen einreichen und Eilverfahren anstrengen. In diesem Fall ist es möglich, dass die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann", sagte er. 

  • Mit allen Mitteln: NAC Breda kämpft gegen den Abstieg

    NAC Breda mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Lewis Holtby liegt als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsrang und muss in den drei verbleibenden Duellen fünf Punkte auf den Relegationsplatz gutmachen. Als Meister steht die PSV Eindhoven bereits seit Wochen fest. 

    Sollte NAC am kommenden Montag vor Gericht Recht und wie gewünscht die Spielwiederholung zugesprochen bekommen, käme auf die Liga eine kaum zu bewältigende organisatorische Aufgabe zu, wenn nach den entsprechenden Verfahren, die sich an diesem Präzedenzfall orientieren, innerhalb eines festgesetzten Zeitrahmens Dutzende Duelle neu ausgetragen werden müssten. 

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