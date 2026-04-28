"Es ist wirklich ärgerlich": Laufendes Gerichtsverfahren könnte zum Abbruch der Saison in der Eredivisie führen

Der niederländische Fußballverband KNVB hat vor Chaos in der Eredivisie gewarnt, falls Abstiegskandidat NAC Breda in einem Eilverfahren Recht bekommt.

NAC Breda möchte, dass das Ligaduell mit den Go Ahead Eagles, das der Klub vor rund einem Monat mit 0:6 verlor, neu angesetzt wird. Der niederländische Fußballverband entschied sich gegen eine Spielwiederholung - und deshalb strengte NAC nun ein Eilverfahren vor einem ordentlichen Gericht an. "Als Ligavorstand ist es wirklich ärgerlich, vor Gericht stehen zu müssen, weil einer unserer Vereine Klage eingereicht hat", erklärte Ligachefin Marianne van Leeuwen am Dienstag nach einer ersten Anhörung.