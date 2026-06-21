"Es ist unglaublich": Torhüter von Curacao schreibt WM-Geschichte - und verhilft Deutschland zum Gruppensieg

"Ein bisschen ärgere ich mich, dass ich den Rekord von Tim Howard nicht erreicht habe", so Room: "Aber ich glaube, er hat beim Zuschauen des Spiels schon geschwitzt, weil ich ihm ziemlich nahe gekommen bin. Aber nein, es ist unglaublich." Room hätte Howards Rekord fast eingestellt, doch beim späten Lattentreffer von Angelo Preciado (90.) musste der Torhüter des FC Miami nicht mehr eingreifen.

Er habe das aber "nicht allein" geschafft, betonte der 72-malige Nationalspieler: "Ich habe das gemeinsam mit der Mannschaft gemacht – mit meinen Verteidigern, den Mittelfeldspielern und den Stürmern. Wir haben das als Team geschafft." Für ihn sei es "etwas ganz Besonderes, aber gleichzeitig ist es auch einfach mein Beruf. Deshalb habe ich versucht, der Mannschaft zu helfen", so Room. Das habe diesmal "perfekt funktioniert".