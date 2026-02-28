"Es ist unfassbar frustrierend und tut weh": FC Bayern München entscheidet Titelkampf gegen den BVB

Trainer Vincent Kompany ist ebenfalls vom Gewinn seiner zweiten Meisterschaft im zweiten Jahr als Bayern-Trainer überzeugt. "Es sind elf Punkte. Aber es geht weiter. Wir wollen mit Vollgas weitergehen", sagte der Belgier, der das Topspiel als "gute Werbung für die Bundesliga" bezeichnete.

Nachlassen wollen auch die Spieler nicht. "Wir wissen, dass es heute ein bedeutendes Spiel war für uns. Wir machen weiter, wir hören nicht auf", versicherte Nationalspieler Jonathan Tah und lobte "die Mentalität und den Mannschaftsgeist".