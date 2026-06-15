"Es ist sein Leben": Zlatan Ibrahimovic zieht Donald Trumps UFC-Event Schwedens WM-Auftakt vor und wird scharf kritisiert

Ibrahimovic hatte vor der Partie, die Schweden im mexikanischen Monterrey überraschend klar mit 5:1 gewann, seine Landsleute noch im Fernsehen auf das Turnier eingestimmt. "Schweden ist mein Land. Als wir das letzte Mal hier in den USA waren, haben wir uns gut geschlagen. Wir haben einen neuen Trainer", sagte der 44-Jährige. "Ich hoffe also, dass es jetzt auch gut läuft, auch wenn wir ein paar Probleme hatten, uns für die WM zu qualifizieren, aber das Wichtigste ist: Wir sind hier und wir haben fantastische Talente."

Seine abschließende Bemerkung dürfte im Zusammenhang mit seinem Verzicht auf das Auftaktspiel auf wenig Gegenliebe gestoßen sein: "Und dann hat Schweden noch mich, zusätzliche Verstärkung ist immer gut. Ich wünsche euch alles Gute, denn ihr seid die Besten."

Das Kampfsportspektakel der Ultimate Fighting Championship (UFC), größter Veranstalter für Mixed Martial Arts, war anlässlich des 80. Geburtstags von US-Präsident Trump für einige Tage auf dem Rasen des Präsidentenwohnsitzes eingezogen.

"Einfach großartig" sei es gewesen, erklärte Ibrahimovic in einem vom Veranstalter veröffentlichen Video, er selbst teilte Ausschnitte des Spektakels auf Instagram.

Bei der Weltmeisterschaft ist Ibrahimovic, der die "ewige" schwedische Torschützenliste mit 62 Toren deutlich anführt, als TV-Experte für den amerikanischen Sender Fox Sports im Einsatz.