Dass er Schwedens WM-Auftakt gegen Tunesien ignorierte und sich stattdessen Käfigkämpfe vor dem Weißen Haus zu Ehren von Donald Trump ansah, kam nicht so gut an bei Fans, Experten und den Spielern.
"Es ist sein Leben": Zlatan Ibrahimovic zieht Donald Trumps UFC-Event Schwedens WM-Auftakt vor und wird scharf kritisiert
TV-Moderator: "Unglaublich gespannt darauf, was Zlatan sagen würde"
"Ich war unglaublich gespannt darauf, was Zlatan Ibrahimovic über Schweden sagen würde", erklärte der TV-Moderator Olof Lundh in einem Podcast. Seine Enttäuschung sei groß gewesen, als er festgestellt habe, dass Ibrahimovic andere Pläne hatte.
"Oder die UFC hat mit Donald Trump und ein paar 'Crypto Bros' und anderen im Weißen Haus mehr gelockt", sinnierte Lundh über die Gründe für Ibrahimovics Entscheidung.
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Kritik aus der Mannschaft: "Er hätte unserem Spiel den Vorrang geben müssen"
"Er kann machen, was er will. Es ist sein Leben", wischte Schweden-Angreifer Anthony Elanga das Thema auf Nachfrage weg. "Wir sind alle froh, dass wir heute gewonnen haben, und hoffentlich können wir uns auf das nächste Spiel konzentrieren."
Ob er hoffe, dass Ibrahimovic bei einem der nächsten Spiele Schwedens gegen die Niederlande oder Japan auftauche, wurde Elanga gefragt: "Das liegt ganz bei ihm. Wir müssen uns einfach darauf konzentrieren, was wir tun können."
Mittelfeldspieler Jesper Karlström machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung über die Entscheidung des früheren Ausnahmestürmers: "Ich finde, er hätte unserem Spiel den Vorrang geben sollen", sagte der 30-Jährige, "aber er darf beim nächsten Spiel dabei sein."
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Zlatan sagt Zlatan-Dinge: "Und dann hat Schweden noch mich"
Ibrahimovic hatte vor der Partie, die Schweden im mexikanischen Monterrey überraschend klar mit 5:1 gewann, seine Landsleute noch im Fernsehen auf das Turnier eingestimmt. "Schweden ist mein Land. Als wir das letzte Mal hier in den USA waren, haben wir uns gut geschlagen. Wir haben einen neuen Trainer", sagte der 44-Jährige. "Ich hoffe also, dass es jetzt auch gut läuft, auch wenn wir ein paar Probleme hatten, uns für die WM zu qualifizieren, aber das Wichtigste ist: Wir sind hier und wir haben fantastische Talente."
Seine abschließende Bemerkung dürfte im Zusammenhang mit seinem Verzicht auf das Auftaktspiel auf wenig Gegenliebe gestoßen sein: "Und dann hat Schweden noch mich, zusätzliche Verstärkung ist immer gut. Ich wünsche euch alles Gute, denn ihr seid die Besten."
Das Kampfsportspektakel der Ultimate Fighting Championship (UFC), größter Veranstalter für Mixed Martial Arts, war anlässlich des 80. Geburtstags von US-Präsident Trump für einige Tage auf dem Rasen des Präsidentenwohnsitzes eingezogen.
"Einfach großartig" sei es gewesen, erklärte Ibrahimovic in einem vom Veranstalter veröffentlichen Video, er selbst teilte Ausschnitte des Spektakels auf Instagram.
Bei der Weltmeisterschaft ist Ibrahimovic, der die "ewige" schwedische Torschützenliste mit 62 Toren deutlich anführt, als TV-Experte für den amerikanischen Sender Fox Sports im Einsatz.