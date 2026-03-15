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NICO SCHLOTTERBECK BORUSSIA DORTMUNDIMAGO / HMB-Media
Oliver Maywurm

"Es ist sehr speziell": BVB-Star spricht von "besonderstem Moment der Karriere" im Spiel gegen Augsburg

Eigentlich kam der Pflichtsieg des BVB gegen Augsburg unscheinbar daher - aber nicht für Nico Schlotterbeck.

Der auf den ersten Blick ziemlich unscheinbare 2:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg am 26. Spieltag der Bundesliga wird BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf ewig in Erinnerung bleiben. Und das lag an einer ganz besonderen Begegnung unmittelbar vor dem Anpfiff.

In Vertretung des verletzten Emre Can führte Schlotterbeck die Borussia am Samstagnachmittag als Kapitän auf den Platz. Und beim FCA trägt schon seit Dezember Schlotterbecks gut zweieinhalb Jahre älterer Bruder Keven die Binde, da der etatmäßige FCA-Captain Jeffrey Gouweleeuw verletzt fehlt.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-AUGSBURGAFP

    Nico Schlotterbeck: "Meine Eltern können stolz sein"

    "Das war schon sehr speziell heute. Es war mit der besonderste Moment in meiner Karriere", sagte ein emotionaler Nico Schlotterbeck nach Schlusspfiff bei DAZN über die Platzwahl mit seinem Bruder. "Wir sind ja nicht bei irgendwelchen Vereinen Kapitän, sondern bei zwei großen Klubs in Deutschland. Es ist sehr speziell, die Familie war da. Meine Eltern können stolz sein, zwei solche Kinder zu haben", so der deutsche Nationalspieler weiter. Er hoffe, dass Keven "ein, zwei Tage hier bei mir bleiben kann, weil wir uns lange nicht mehr gesehen haben".

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  • Keven Schlotterbeck: "Man träumt davon"

    Der ältere Bruder meinte derweil bei Sky zu der speziellen Partie: "Man träumt davon, auf so einem Platz zusammenzustehen. Das ist schon etwas Besonderes. In den 90 Minuten denkt man nicht so richtig daran, auch wenn am sich immer im Augenwinkel sieht."

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    BVB behält gegen FCA die Oberhand

    Dass Nico am Samstagabend etwas besser gelaunt war, dafür sorgten die Dortmunder Tore durch Karim Adeyemi (13. Minute) und Luca Reggiani (59.). Mit dem Dreier festigte der BVB Tabellenplatz zwei und machte damit einen weiteren Schritt in Richtung Qualifikation für die Champions League. Augsburg muss sich indes bei sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz aktuell keine akuten Sorgen machen, ist aber noch nicht gänzlich außer Abstiegsgefahr.

  • Die Saison 25/26 von Nico Schlotterbeck:

    • Spiele: 29
    • Spielminuten: 2570
    • Tore: 4
    • Assists: 2
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