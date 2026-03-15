"Es ist sehr speziell": BVB-Star spricht von "besonderstem Moment der Karriere" im Spiel gegen Augsburg

Der auf den ersten Blick ziemlich unscheinbare 2:0-Heimsieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg am 26. Spieltag der Bundesliga wird BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck auf ewig in Erinnerung bleiben. Und das lag an einer ganz besonderen Begegnung unmittelbar vor dem Anpfiff.

In Vertretung des verletzten Emre Can führte Schlotterbeck die Borussia am Samstagnachmittag als Kapitän auf den Platz. Und beim FCA trägt schon seit Dezember Schlotterbecks gut zweieinhalb Jahre älterer Bruder Keven die Binde, da der etatmäßige FCA-Captain Jeffrey Gouweleeuw verletzt fehlt.