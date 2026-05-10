"Es ist nicht verdient, dass wir es in die Champions League schaffen": Wütender Robert Andrich geht nach Niederlage gegen Stuttgart mit Mannschaft hart ins Gericht

Wenn er sich allerdings das Spiel gegen den VfB angucke, betonte der 31-Jährige, sei es "nicht verdient, dass wir es in die Champions League schaffen". Die Punktzahl sei zwar "nicht schlecht", sagte Andrich, der aktuelle Platz sechs aber dennoch "beschissen". Sportchef Simon Rolfes wollte trotz der recht aussichtslosen Lage noch nicht "aufgeben", wie er betonte: "Normal müssen die Stuttgarter und Hoffenheimer das machen, aber warten wir mal ab."

Auch für Stuttgart sei die Saison "noch lange nicht vorbei", betonte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Jedoch habe der VfB, der dank der besseren Tordifferenz vor Hoffenheim liegt, die Qualifikation zur Champions League am kommenden Wochenende "in der eigenen Hand", so Wohlgemuth: "Wir brauchen sehr wahrscheinlich einen Sieg, aber heute sind wir auch mit diesem Druck in das Spiel gegangen und die Mannschaft hat das überragend gemacht".