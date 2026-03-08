Es ist nicht Lamine Yamal! Hansi Flick verrät, welcher Star des FC Barcelona seine Mitspieler "besser macht"

Gegen den Klub aus dem Baskenland war Pedri von Flick nicht für die Startelf nominiert worden, erst zur zweiten Hälfte wurde er für Marc Bernal eingewechselt. Nach seiner Hereinnahme übernahm der 23-Jährige direkt das Kommando im Barca-Mittelfeld und bereitete in der 68. Spielminute das entscheidende Treffer von Lamine Yamal vor.

Neben dem Lob für Pedri sprach Flick auch dem Torschützen seine Anerkennung aus: "Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber sein Tor hat das Spiel entschieden. Wenn er Platz und Chancen hat, arbeitet er im Training viel an seinem Spiel. Es ist gut, dass er in einer solchen Situation das Spiel für dich entscheidet."