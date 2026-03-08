"Er macht alle besser. Er hat das Spiel verändert. Er hat sich gut in unsere Spielzüge eingefügt. (Dani) Olmo hat in der zweiten Halbzeit auch besser gespielt. Aber das Wichtigste ist, dass sie alle als Einheit gekämpft haben", erklärte der deutsche Trainer im Anschluss an den 1:0-Triumph der Katalanen.
Es ist nicht Lamine Yamal! Hansi Flick verrät, welcher Star des FC Barcelona seine Mitspieler "besser macht"
Gegen den Klub aus dem Baskenland war Pedri von Flick nicht für die Startelf nominiert worden, erst zur zweiten Hälfte wurde er für Marc Bernal eingewechselt. Nach seiner Hereinnahme übernahm der 23-Jährige direkt das Kommando im Barca-Mittelfeld und bereitete in der 68. Spielminute das entscheidende Treffer von Lamine Yamal vor.
Neben dem Lob für Pedri sprach Flick auch dem Torschützen seine Anerkennung aus: "Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber sein Tor hat das Spiel entschieden. Wenn er Platz und Chancen hat, arbeitet er im Training viel an seinem Spiel. Es ist gut, dass er in einer solchen Situation das Spiel für dich entscheidet."
- AFP
Barcelona vergrößert Abstand auf Real Madrid
Durch den Sieg gegen Bilbao vergrößerte Barcelona den Abstand auf Erzrivale Real Madrid wieder auf vier Punkte, in der Tabelle liegen die Katalanen nach wie vor auf dem ersten Platz.
Am kommenden Dienstag geht es für Flicks Mannschaft in der Champions League wieder zur Sache. Zunächst muss Barca auswärts bei Newcastle United ran, eine Woche später kommt es dann zum Rückspiel im Camp Nou. Im Liga-Alltag ist der FC Sevilla der nächste Gegner.
FC Barcelona: Die kommenden Gegner
- Dienstag, 10. März 2026: Newcastle United (A)
- Sonntag, 15. März 2025: FC Sevilla (H)
- Mittwoch, 18. März 2025: Newcastle United (H)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.