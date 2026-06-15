"Es ist klar, dass er bei der WM keine Rolle mehr spielen sollte!" Schiedsrichter Shaun Evans wegen "Hasssymbol" am Pranger

Der Interpretationsspielraum bei Evans ist also groß. Zum Nachteil könnte Evans die Tatsache werden, dass die "White Power"-Geste mit Fingern besonders in Ozeanien durchaus bekannt ist, schließlich hatte der australische Attentäter von Christchurch die Geste während des Gerichtsprozesses gezeigt. 2019 hatte der Rechtsterrorist Brenton Tarrant im neuseeländischen Christchurch bei einem Anschlag auf zwei Moscheen 51 Menschen erschossen und 50 weitere teils schwer verletzt.

Die FIFA habe von dem Vorfall um Evans "Kenntnis genommen", hieß es in einem Bericht von The Athletic. Weitere Stellungnahmen gab es jedoch noch nicht. Auch Evans selbst schweigt noch, allerdings fordert das Antidiskriminierungsnetzwerk Fare, das bereits in der Vergangenheit eng mit der FIFA und der UEFA zusammengearbeitet hat, harte Konsequenzen.

"Nach Einschätzung unserer Experten ähnelt die verwendete Geste eindeutig einem auf den Kopf gestellten 'OK'-Zeichen, das in rechtsextremen Kreisen weltweit als Symbol für 'White Power' verwendet wird", hieß es in einer Stellungnahme zu dem Vorfall: "Warum verwendet ein VAR-Beauftragter dieses Symbol bei einem internationalen Fußballturnier, gerade in dem Moment, in dem er weiß, dass die Kameras auf ihn gerichtet sind? Das kann nur bedeuten, dass er absichtlich ein rechtsextremes Neonazi-Symbol zeigt."

Es sei in der Folge "klar, dass dieser Offizielle bei dieser WM keine weitere Rolle mehr spielen sollte". Nach Angaben der BBC habe die FIFA Evans zu einer Erklärung aufgefordert.

Die Anti-Defamation-League stuft die Geste zwar als Hasssymbol ein, betont aber, dass aufgrund der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten "besondere Vorsicht" geboten sei und man "keine voreiligen Schlüsse über die Absicht einer Person ziehen sollte, die diese Geste verwendet hat".

Evans war bereits bei der WM 2022 als Video-Assistent im Einsatz, in der australischen A-League leitete er schon über 200 Spiele.