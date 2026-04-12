"Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben": Lothar Matthäus findet WM-Forderung an Jamal Musiala "unverständlich"

Rund um den 5:0-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters beim FC St. Pauli bezeichnete Matthäus die Forderung von Kahn an Musiala, freiwillig auf sein Ticket für die Weltmeisterschaft zu verzichten, in seiner Funktion als Sky-Experte als "unverständlich" und "überflüssig".

Musiala, der in Hamburg sein bestes Spiel seit seinem Comeback nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer für die Bayern machte, könne laut dem Rekordnationalspieler "ganz wichtig" für die deutsche Nationalmannschaft werden. "Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben", ergänzte er.

Kahn hatte mit seiner brisanten Forderung an Musiala unter der Woche für Aufsehen gesorgt. "Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte der ehemalige Vorstandschef der Münchner. Matthäus konterte, dass der einstige Weltklasse-Keeper "nicht mal auf eine Trainingseinheit verzichtet" hätte. Seiner Meinung nach befinde sich der Ausnahmekönner auf dem richtigen Weg. "Man kann sagen, okay, er ist noch nicht in WM-Form. Aber er hat ja noch Wochen und Monate wie andere Spieler auch."

Im Sport1-"Doppelpass" schlug Stefan Effenberg in eine ähnliche Kerbe. "Das ist auch ein Torwart", sagte er auf die Frage nach Kahns Aussagen und sorgte für großes Gelächter in der Runde. "Nicht böse gemeint. Aber der Oli meint das eher vom Kopf her, glaube ich. Es muss Klick machen - und das ist entscheidend", räumte er ein. Für den früheren FCB-Profi stehe eine Nominierung Musialas außer Frage, sofern dieser weiter Fortschritte zeigen würde. "Auch bei 95 Prozent" würde er ihn mitnehmen.