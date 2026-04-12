Die Debatte rund um eine WM-Teilnahme von Jamal Musiala sorgt nun auch dafür, dass in Lothar Matthäus und Oliver Kahn zwei ehemalige Spieler des FC Bayern München mal wieder unterschiedlicher Meinung sind.
"Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben": Lothar Matthäus findet WM-Forderung an Jamal Musiala "unverständlich"
Kahn-Forderung an Musiala "unverständlich" und "überflüssig"
Rund um den 5:0-Kantersieg des deutschen Rekordmeisters beim FC St. Pauli bezeichnete Matthäus die Forderung von Kahn an Musiala, freiwillig auf sein Ticket für die Weltmeisterschaft zu verzichten, in seiner Funktion als Sky-Experte als "unverständlich" und "überflüssig".
Musiala, der in Hamburg sein bestes Spiel seit seinem Comeback nach der schweren Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer für die Bayern machte, könne laut dem Rekordnationalspieler "ganz wichtig" für die deutsche Nationalmannschaft werden. "Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben", ergänzte er.
Kahn hatte mit seiner brisanten Forderung an Musiala unter der Woche für Aufsehen gesorgt. "Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein", sagte der ehemalige Vorstandschef der Münchner. Matthäus konterte, dass der einstige Weltklasse-Keeper "nicht mal auf eine Trainingseinheit verzichtet" hätte. Seiner Meinung nach befinde sich der Ausnahmekönner auf dem richtigen Weg. "Man kann sagen, okay, er ist noch nicht in WM-Form. Aber er hat ja noch Wochen und Monate wie andere Spieler auch."
Im Sport1-"Doppelpass" schlug Stefan Effenberg in eine ähnliche Kerbe. "Das ist auch ein Torwart", sagte er auf die Frage nach Kahns Aussagen und sorgte für großes Gelächter in der Runde. "Nicht böse gemeint. Aber der Oli meint das eher vom Kopf her, glaube ich. Es muss Klick machen - und das ist entscheidend", räumte er ein. Für den früheren FCB-Profi stehe eine Nominierung Musialas außer Frage, sofern dieser weiter Fortschritte zeigen würde. "Auch bei 95 Prozent" würde er ihn mitnehmen.
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Musiala noch kein Stammspieler beim FC Bayern
Musiala erlitt in den Wochen nach seiner Rückkehr im Januar mehrere Rückschläge und schlug sich unter anderem mit Problemen am Sprunggelenk herum, weshalb er auch den März-Lehrgang des DFB-Teams verpasst hatte. Seinen Stammplatz hat er auch deshalb noch nicht zurückerobert, bisher bescherte ihm in erster Linie die Rotation - wie auch bei St. Pauli - einen Platz in der Startelf. Hinter Harry Kane gilt Serge Gnabry auf der "Zehner-Position" als gesetzt, auch wenn er diese völlig anders als Musiala interpretiert.
Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid stellte der 30-Jährige abermals unter Beweis, welchen Mehrwert er für Vincent Kompanys Offensive bieten kann. Musiala erwischte nach seiner Einwechslung für die letzten rund 20 Minuten hingegen einen gebrauchten Tag.
Musiala will zur WM - Kompany lacht Thema weg
Bundestrainer Julian Nagelsmann abzusagen, kommt für ihn selbst aber freilich nicht infrage. "Auf jeden Fall will ich zur WM", sagte er nach seinem Tor und Assist gegen St. Pauli und ergänzte, sich zunächst voll auf den FC Bayern konzentrieren zu wollen. "Dann ist mein Fokus, dem Land und der Mannschaft zu helfen."
Die Kahn-Forderung kommentierte übrigens auch Kompany. Nach einem lauten Lachen sagte er: "Ich habe Oliver Kahn einmal im Training gesehen. Das war Wahnsinn. Der wäre mit einem gebrochenen Arm und gebrochenem Fuß zur WM geflogen. Und das ist ein Kompliment." Musiala sei noch nicht auf seinem Niveau, "aber das ist in Ordnung. Er kommt. Ich bitte, etwas Geduld mit ihm zu haben, aber er kommt schon. Heute war es von ihm ein guter Schritt."
Jamal Musiala: Leistungsdaten für den FC Bayern München in dieser Saison
Einsätze 14 Einsätze über 90 Minuten 1 Einsatzminuten 559 Tore 4 Assists 3