"Es ist genau ein Wort gefallen": FC Bayerns Josip Stanisic äußert nach hitzigem Duell Vorwürfe gegen Real Madrids Antonio Rüdiger

Es war ein Spiel, wie gemacht für Antonio Rüdiger. Der Abwehrchef von Real Madrid musste sich in dem emotional extrem aufgeladenen Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und den Königlichen pudelwohl fühlen. Harte Zweikämpfe und reichlich Trashtalk, so wie es der Deutsche eben liebt. Gegen Münchens Abwehrspieler Josip Stanisic hat es Rüdiger aber wieder einmal offensichtlich übertrieben.
Nach einem durchaus diskutablen, schmerzhaften und eigentlich foulwürdigen Check gegen Stanisic kurz vor der Pause soll es zu einem Vorfall gekommen sein, der den Spieler des FC Bayern selbst nach dem 4:3-Sieg des Rekordmeisters noch auf die Palme brachte.
Josip Stanisic: "Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben"
Stanisic war gegen Rüdiger ins Dribbling gegangen und spielte den Ball auf Serge Gnabry ins Zentrum. Der deutsche Innenverteidiger rammte Stanisic unmittelbar nach dem Abspiel dennoch den Ellenbogen in die Seite und gab dem sich am Boden vor Schmerzen windenden kroatischen Nationalspieler offenbar noch ein paar unschöne Worte mit auf den Weg. Im direkten Gegenzug fiel das 3:2 für Real durch Kylian Mbappe.
"Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein. Früher hat man da einfach Vorteil laufen lassen und wenn man den Ball verliert, Freistoß gepfiffen. Vielleicht hat der Schiedsrichter diese Regel da vergessen, keine Ahnung", sagte der noch immer aufgebrachte Stanisic in der Mixed Zone nach dem Spiel und knöpfte sich auch Rüdiger für dessen Verhalten nach dem harten Einsteigen vor.
"Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", echauffierte sich Stanisic und schob hinterher: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben!"
Auf den Hinweis eines Reporters, dass Rüdiger sich nach dem Spiel nicht äußern wollte, mutmaßte Stanisic, dass der 33-Jährige das womöglich im Rahmen der Nationalmannschaft dann nachholen werde und ergänzte: "Ich bin jetzt keiner, der böses Blut will, und nehme es auch nicht persönlich. Es ist passiert, und für mich ist die Sache auch gegessen. Aber sowas gehört sich nicht. Egal, ob man jetzt gegeneinander spielt und sich kennt oder nicht."
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Antonio Rüdiger versprach Besserung nach seinen Ausrastern
Rüdiger hatte sich zuletzt im Rahmen der Nationalmannschaft nach etlichen Ausrastern und einer langen Sperre wegen eines Eklats beim Pokalfinale gegen den FC Barcelona in der vergangenen Saison als geläutert gegeben. Er nehme "seriös und sachlich vorgetragene" Kritik ernst, "weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren", hatte Rüdiger noch Ende März vor den beiden Testspielen gegen Ghana und die Schweiz der FAZ gesagt. Er wolle kein Unruheherd sein, sondern "Stabilität und Sicherheit geben".
Es habe Diskussionen gegeben, die ihm noch einmal gezeigt hätten, "dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin".
Kurz nach dem Aufeinandertreffen mit Rüdiger war für Stanisic dann die Partie beendet. Zur Pause nahm ihn Trainer Vincent Kompany raus, für ihn kam Alphonso Davies in die Partie. Eine Schutzmaßnahme, über die Stanisic sogar unter dem Strich froh war, wie er hinterher zugab.
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Auch FC Bayerns Josip Stanisic kritisiert den Schiedsrichter
"Das war eine Vorsichtsmaßnahme wegen der Gelben Karte. Man hat es auch in den vergangenen Spielen gesehen bei uns, dass er uns in der Verteidigung schützen will. Weil die Schiedsrichter so ein bisschen das Feingefühl verloren haben für die großen Spiele. Und selbst wenn es kein Foul ist oder man gefühlt nichts gemacht hat, kann man eine Gelbe-Rote Karte kriegen", sagte er und verwies sofort auf den umstrittenen Platzverweis gegen Eduardo Camavinga, über den sich die Real-Protagonisten bis weit nach Spielende echauffierten und den sie als spielentscheidend ansahen. "Ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter wusste, dass er ihm vorher schon Gelb gegeben hat. Sonst würde er das nicht geben", sagte Stanisic zu der Szene.
Seine eigene vieldiskutierte Szene während des Spiels hatte für die Bayern übrigens dennoch bittere Konsequenzen. Denn Kompany echauffierte sich derartig über den ausbleibenden Foulpfiff nach Rüdigers Tackling gegen den Deutsch-Kroaten, dass Schiedsrichter Vincic ihm seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb zeigte. Der Belgier verpasst damit das Halbfinal-Hinspiel der Bayern bei Paris Saint-Germain. Das überraschte sogar Sportvorstand Max Eberl. "Ist das so?", fragte Eberl verblüfft bei DAZN: "Wir haben gesagt: 'Großartig, kein Spieler ist gesperrt' - und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!"
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.