"Es ist genau ein Wort gefallen": FC Bayerns Josip Stanisic äußert nach hitzigem Duell Vorwürfe gegen Real Madrids Antonio Rüdiger

Stanisic war gegen Rüdiger ins Dribbling gegangen und spielte den Ball auf Serge Gnabry ins Zentrum. Der deutsche Innenverteidiger rammte Stanisic unmittelbar nach dem Abspiel dennoch den Ellenbogen in die Seite und gab dem sich am Boden vor Schmerzen windenden kroatischen Nationalspieler offenbar noch ein paar unschöne Worte mit auf den Weg. Im direkten Gegenzug fiel das 3:2 für Real durch Kylian Mbappe.

"Er sieht, dass ich komme und geht nur in mich rein. Früher hat man da einfach Vorteil laufen lassen und wenn man den Ball verliert, Freistoß gepfiffen. Vielleicht hat der Schiedsrichter diese Regel da vergessen, keine Ahnung", sagte der noch immer aufgebrachte Stanisic in der Mixed Zone nach dem Spiel und knöpfte sich auch Rüdiger für dessen Verhalten nach dem harten Einsteigen vor.

"Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", echauffierte sich Stanisic und schob hinterher: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Manns genug, es zuzugeben!"

Auf den Hinweis eines Reporters, dass Rüdiger sich nach dem Spiel nicht äußern wollte, mutmaßte Stanisic, dass der 33-Jährige das womöglich im Rahmen der Nationalmannschaft dann nachholen werde und ergänzte: "Ich bin jetzt keiner, der böses Blut will, und nehme es auch nicht persönlich. Es ist passiert, und für mich ist die Sache auch gegessen. Aber sowas gehört sich nicht. Egal, ob man jetzt gegeneinander spielt und sich kennt oder nicht."