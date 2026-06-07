"Es ist eine Option, die ich habe": Bernardo Silva nimmt Stellung zu Gerüchten um einen Wechsel zum FC Barcelona

Zuletzt wurde der 31-Jährige immer wieder mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Spanische Medien berichteten gar, dass sich die Katalanen im Transfer-Poker in der Pole Position befänden und gute Chancen auf den Zuschlag hätten. Wie der katalanische Radiosender RAC1 berichtete, hatte Barcas Trainer Hansi Flick der sportlichen Führung bereits seine ausdrückliche Zustimmung für einen Transfer des Kreativspielers gegeben.

Mittlerweile soll das Rennen aber deutlich offener sein. Silvas Berater Jorge Mendes stellte unlängst gegenüber Transfer-Experte Fabrizio Romano klar, dass mit einer schnellen Entscheidung nicht zu rechnen sei. Diese werde erst "nach der Weltmeisterschaft" fallen, an der Silva mit Portugal teilnimmt.

Silva schnürte ab 2017 die Schuhe für ManCity, prägte unter Pep Guardiola eine goldene Ära und führte die Skyblues als Kapitän aufs Feld. Im April folgte schließlich die Bestätigung, dass sich die Wege im Sommer endgültig trennen werden.