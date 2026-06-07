"Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Ich möchte bei einem Verein sein, der mich will, das ist sicher. Ein Verein, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich nützlich sein werde", sagte der 31-Jährige am Rande des Testspiels des portugiesischen Nationalmannschaft gegen Chile.
"Es ist eine Option, die ich habe": Bernardo Silva nimmt Stellung zu Gerüchten um einen Wechsel zum FC Barcelona
Silva: "Wir wissen nicht, was passieren wird"
Auf die Frage, ob ein Wechsel ins Camp Nou ein persönlicher Traum von ihm sei, wollte er sich nicht in die Karten schauen lassen. "Darauf werde ich nicht antworten, weil ich nicht weiß, wo ich landen werde. Es ist eine Option, die ich habe, aber ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen. Wir wissen nicht, was passieren wird", so Silva.
Nach neun Jahren in Diensten von Manchester City wurde der noch bis zum 30. Juni laufende Vertrag nicht verlängert, Silva ist im anstehenden Transferfenster dementsprechend ablösefrei zu haben.
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Bernardo Silva: Entscheidung erst nach der Weltmeisterschaft
Zuletzt wurde der 31-Jährige immer wieder mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht. Spanische Medien berichteten gar, dass sich die Katalanen im Transfer-Poker in der Pole Position befänden und gute Chancen auf den Zuschlag hätten. Wie der katalanische Radiosender RAC1 berichtete, hatte Barcas Trainer Hansi Flick der sportlichen Führung bereits seine ausdrückliche Zustimmung für einen Transfer des Kreativspielers gegeben.
Mittlerweile soll das Rennen aber deutlich offener sein. Silvas Berater Jorge Mendes stellte unlängst gegenüber Transfer-Experte Fabrizio Romano klar, dass mit einer schnellen Entscheidung nicht zu rechnen sei. Diese werde erst "nach der Weltmeisterschaft" fallen, an der Silva mit Portugal teilnimmt.
Silva schnürte ab 2017 die Schuhe für ManCity, prägte unter Pep Guardiola eine goldene Ära und führte die Skyblues als Kapitän aufs Feld. Im April folgte schließlich die Bestätigung, dass sich die Wege im Sommer endgültig trennen werden.