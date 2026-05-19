"Es ist eine Fehlentscheidung": Rüde Aktion von Arsenals Matchwinner Kai Havertz sorgt für kontroverse Diskussionen

Tief in der gegnerischen Hälfte marschierte Ugochukw nach einem Ballgewinn los. Havertz wollte den Franzosen stoppen, grätschte von hinten rein und erwischte seinen Kontrahenten voll an der Wade. Schiedsrichter Paul Tierney zeigte ihm dafür die Gelbe Karte. Sehr zum Unverständnis von Ex-Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi, der bei Sky urteilte: "Das wäre eine krasse Fehlentscheidung, wenn er damit davonkommt."

Der VAR checkte die Szene. Während Havertz lamentierend die Arme hob und Gunners-Teammanager Mikel Arteta draußen nervös dreinschaute, blieb es anschließend bei der Verwarnung.

Unter anderem Mustafi reagierte mit Unverständnis: "Es ist eine Fehlentscheidung. Muss man ganz klar sagen. Er hat keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Er trifft ihn von hinten in die Achillessehne. Das wäre für mich eine Rote Karte gewesen."