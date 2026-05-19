Havertz köpfte die Gunners in der 37. Minute nach einem Eckstoß gegen den FC Burnley zum Sieg. Ziemlich genau eine halbe Stunde später hätte der Angreifer nach einem Foul an Lesley Ugochukwu (22) die Rote Karte sehen können - vielleicht sogar müssen.
"Es ist eine Fehlentscheidung": Rüde Aktion von Arsenals Matchwinner Kai Havertz sorgt für kontroverse Diskussionen
Tief in der gegnerischen Hälfte marschierte Ugochukw nach einem Ballgewinn los. Havertz wollte den Franzosen stoppen, grätschte von hinten rein und erwischte seinen Kontrahenten voll an der Wade. Schiedsrichter Paul Tierney zeigte ihm dafür die Gelbe Karte. Sehr zum Unverständnis von Ex-Arsenal-Verteidiger Shkodran Mustafi, der bei Sky urteilte: "Das wäre eine krasse Fehlentscheidung, wenn er damit davonkommt."
Der VAR checkte die Szene. Während Havertz lamentierend die Arme hob und Gunners-Teammanager Mikel Arteta draußen nervös dreinschaute, blieb es anschließend bei der Verwarnung.
Unter anderem Mustafi reagierte mit Unverständnis: "Es ist eine Fehlentscheidung. Muss man ganz klar sagen. Er hat keine Chance mehr an den Ball zu kommen. Er trifft ihn von hinten in die Achillessehne. Das wäre für mich eine Rote Karte gewesen."
- Getty Images Sport
Jamie Carragher: "Das muss eine Rote Karte sein"
Ähnlich wie Mustafi sahen es die ehemaligen Premier-League-Verteidiger Gary Neville und Jamie Carragher. Bei "Monday Night Football" sprach Neville von einer "gemeinen" Aktion. Havertz sei "ein glücklicher Junge", dass er um einen Platzverweis herumgekommen war.
Und Carragher motzte: "Warum der Schiedsrichter keine Rote Karte gegeben hat, weiß ich nicht - das muss eine Rote Karte sein. (...) Ich kann mir kaum vorstellen, wie man damit durchkommt, wenn man bedenkt, wie hoch am Schienbein der Ball war."
Einzig Arsenals einstiger Kapitän Patrick Vieira bewerte die Szene wohlwollender: "Für eine Rote Karte fehlte es an Härte und Intensität. Die Gelbe Karte war eine richtige Entscheidung."
Kai Havertz wird kurz nach dem brisanten Foul ausgewechselt
Wenige Minuten nach der brisanten Szene wurde Havertz für Viktor Gyökeres ausgewechselt. Auch Ugochukwu musste kurze Zeit später runter. Arsenal verteidigte in der Folge den knappen Vorsprung gegen den Absteiger und machte damit einen Schritt Richtung Titelgewinn in der Premier League.
Der Spitzenreiter aus der Hauptstadt hat nun in der Tabelle fünf Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City, der ein Spiel weniger absolviert hat und am Dienstagabend in Bournemouth ranmuss. Spätestens am Wochenende können Havertz und seine Mitspieler gegen Crystal Palace die erste Meisterschaft seit 22 Jahren klarmachen.