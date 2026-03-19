Beim Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool musste der türkische Topklub Galatasaray gleich mehrere bittere Rückschläge verkraften. Allen voran eine kuriose und schwere Verletzung von Noa Lang.
"Es ist ein ernstes Problem!" Horror-Verletzung bei Galatasaray - auch Victor Osimhen verletzt sich schwer
Der niederländische Nationalspieler zog sich in der Partie eine gravierende Daumenverletzung zu, als er nach einem Zweikampf mit Curtis Jones das Gleichgewicht verlor und rückwärts in die Werbebanden stürzte. Dabei geriet sein Daumen offenbar zwischen zwei Elemente der Bande und wurde eingeklemmt. Lang blieb mit starken Schmerzen liegen, aus der Wunde trat Blut aus.
Trainer Okan Buruk erklärte nach dem Spiel beim Fernsehsender TRT1: "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger. Er hat eine schwere Verletzung am Finger. Falls eine Operation notwendig sein sollte, wird diese Entscheidung und der Eingriff dort vorgenommen."
Am folgenden Morgen bestätigte der Klub, dass eine tiefe Schnittverletzung am Daumen vorliegt und der Angreifer noch in Liverpool, begleitet von den Teamärzten, operiert wird.
- AFP
Victor Osimhen muss ebenfalls pausieren
Auch Victor Osimhen wird Galatasaray vorerst fehlen. Der Stürmer, im Winter von der SSC Neapel verpflichtet, zog sich bereits in der ersten Halbzeit einen Bruch des rechten Unterarms zu.
Zunächst wird der Arm ruhiggestellt, eine mögliche Operation soll in den kommenden Tagen entschieden werden. Osimhen war mit sieben Treffern und drei Vorlagen der erfolgreichste Offensivspieler seines Teams in der laufenden Champions-League-Saison. Für ihn kam zwischenzeitlich Leroy Sane ins Spiel.
Sportlich setzte sich Liverpool durch und steht nun im Viertelfinale, wo es zum Duell mit Paris Saint-Germain kommt - jenem Gegner, der die Reds bereits im Achtelfinale der Vorsaison aus dem Wettbewerb geworfen hatte.
Galatasaray mit vier Punkte Vorsprung Erster
Für Galatasaray richtet sich der Fokus nun wieder auf die Liga: Am 5. April steht das Auswärtsspiel bei Trabzonspor an.
In der Süper Lig liegt der amtierende Meister und Pokalsieger aktuell mit vier Punkten Vorsprung (bei einem Spiel weniger) vor dem Rivalen Fenerbahce an der Spitze.
Süper Lig: Die Top-4 in der Türkei
- Platz 1: Galatasaray, 64 Punkte
- Platz 2: Fenerbahce, 60 Punkte
- Platz 3: Trabzonspor, 60 Punkte
- Platz 4: Besiktas, 49 Punkte
Häufig gestellte Fragen
Er ist klassisch als Mittelstürmer unterwegs – und somit ein reiner Neuner, der Tiefe, Tempo und Abschlussstärke verbindet.
Osimhen wurde am 29. Dezember 1998 in der nigerianischen Metropole Lagos geboren.
Er trägt bewusst die ungewöhnliche Nummer 45 – diese avancierte zu einem Bestandteil seines Brandings.
Dazu gibt es unterschiedliche Angaben – je nach Quelle ist von 1,85 oder 1,86 Metern die Rede.
Osimhen bringt rund 78 Kilogramm auf die Waage. Diese Relation aus Größe und Gewicht passt ideal zu seinem Spielstil.
Zu seiner Schuhgröße gibt es keine öffentlichen Informationen.
Osimhens starker Fuß ist der rechte – das spiegelt sich in den Torabschlüssen und seiner Rolle als klassischer Neuner wider.
In Nigeria begann Osimhen bei der Ultimate Strikers Academy.
Durch seinen Vertrag bei Galatasaray lebt er in Istanbul.
Osimhens Fuhrpark bleibt – anders als bei vielen Profis – komplett unter dem Radar.
Er hat fast zwei Jahre beim VfL Wolfsburg gespielt und zusätzlich eine deutsche Partnerin. Beides deutet klar darauf hin, dass er Deutschkenntnisse besitzt, auch wenn er sie öffentlich kaum nutzt.
Osimhens einzige Tochter Hailey True kam im Jahr 2022 auf die Welt.
Er ist seit 2019 mit Stefanie Kim Ladewig liiert – er lernte sie in Wolfsburg kennen, wo sie als Cheerleaderin fungierte.
Osimhens Vertrag bei Galatasaray bringt ihm aber 18,75 Millionen Euro pro Jahr, und die Ablehnung eines 40-Mio.-Dollar-Angebots aus Saudi-Arabien zeigt, dass er finanziell längst in der obersten Kategorie angekommen ist.
Er krönte sich zum U17-WM-Sieger und mit Napoli sowohl zu Italiens Meister 2022/23 als auch zum Torschützenkönig in derselben Saison.
Seine beste Platzierung war Rang 8 im Jahr 2023.
Auch diese Auszeichnung erhielt er bisher nicht.
Oft wird er schlicht „Vico“ genannt – und wegen seiner markanten Maske wird er in Fankreisen immer wieder als "der maskierte Stürmer" bezeichnet.