"Es ist ein ernstes Problem!" Horror-Verletzung bei Galatasaray - auch Victor Osimhen verletzt sich schwer

Der niederländische Nationalspieler zog sich in der Partie eine gravierende Daumenverletzung zu, als er nach einem Zweikampf mit Curtis Jones das Gleichgewicht verlor und rückwärts in die Werbebanden stürzte. Dabei geriet sein Daumen offenbar zwischen zwei Elemente der Bande und wurde eingeklemmt. Lang blieb mit starken Schmerzen liegen, aus der Wunde trat Blut aus.

Trainer Okan Buruk erklärte nach dem Spiel beim Fernsehsender TRT1: "Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus, es ist ein ernstes Problem mit seinem Finger. Er hat eine schwere Verletzung am Finger. Falls eine Operation notwendig sein sollte, wird diese Entscheidung und der Eingriff dort vorgenommen."

Am folgenden Morgen bestätigte der Klub, dass eine tiefe Schnittverletzung am Daumen vorliegt und der Angreifer noch in Liverpool, begleitet von den Teamärzten, operiert wird.