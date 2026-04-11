Nationaltorhüter Oliver Baumann hat genervt auf die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team reagiert.
"Es ist doch alles gesagt: Oliver Baumann reagiert genervt auf Diskussion um Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft
"Es ist doch alles gesagt": Baumann genervt vom Neuer-Thema
"Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten", sagte der Keeper der TSG Hoffenheim bei Sky: "Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Dabei belasse ich es."
Baumann ist als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Seit Neuers Gala im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) wird in der Öffentlichkeit diskutiert, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Münchner für das Megaturnier im Sommer zurückholen sollte.
- AFP
Baumann: "Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, vertraue auf meine Stärken"
"Ich bleibe ruhig, ich vertraue mir, vertraue auf meine Stärken", sagte Baumann (35) am Freitagabend nach dem Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg (2:2): "Ich bin keiner, der sich jetzt hinstellt und sagt, wie geil ich bin."
Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Weltmeister von 2014 schloss ein Comeback danach aus. Auch nach der Partie im Bernabéu rückte die langjährige Nummer eins nicht von ihrem Rücktritt ab. "Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?", sagte der 40-Jährige. "Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern."