"Es ist doch alles gesagt: Oliver Baumann reagiert genervt auf Diskussion um Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft

"Für mich zählt Leistung, da möchte ich laut sein, nicht in irgendwelchen Debatten", sagte der Keeper der TSG Hoffenheim bei Sky: "Es ist doch alles gesagt, jeder hat seinen Senf dazugegeben. Dabei belasse ich es."

Baumann ist als Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) eingeplant. Seit Neuers Gala im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) wird in der Öffentlichkeit diskutiert, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann den Münchner für das Megaturnier im Sommer zurückholen sollte.