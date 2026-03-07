"Es ist der Kopf, der im Moment nicht richtig funktioniert": Luis Enrique nennt mentale Probleme als Grund für gerissene PSG-Serie

"Sind die Probleme in erster Linie mental?", fragte der spanische Erfolgscoach zunächst und lieferte die Antwort prompt selbst: "Offensichtlich. Es ist der Kopf, der im Moment nicht richtig funktioniert." Selbstvertrauen könne man sich schließlich "nicht bei Monoprix (eine französische Warenhauskette; Anm. d. Red.) kaufen. Wir haben offensichtlich Schwierigkeiten. Wir müssen darauf hoffen, dass wir das ändern können", sagte er.

Für Paris Saint-Germain war es die erste Liga-Heimniederlage nach knapp elf Monaten. Zuletzt unterlag das Starensemble Ende April 2025 vor heimischem Publikum, als PSG schon längst als Meister feststand und 20 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille hatte.

In der laufenden Spielzeit ist der Titelkampf in Frankreich deutlich spannender: Sollte Verfolger RC Lens am Sonntag gegen den FC Metz (15 Uhr) gewinnen, würde der PSG-Vorsprung auf einen Zähler schmelzen.