Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat nach dem 1:3 gegen Ligue-1-Konkurrent AS Monaco begründet, wie es zur Niederlage kommen konnte.
"Es ist der Kopf, der im Moment nicht richtig funktioniert": Luis Enrique nennt mentale Probleme als Grund für gerissene PSG-Serie
Irre Serie von PSG gerissen
"Sind die Probleme in erster Linie mental?", fragte der spanische Erfolgscoach zunächst und lieferte die Antwort prompt selbst: "Offensichtlich. Es ist der Kopf, der im Moment nicht richtig funktioniert." Selbstvertrauen könne man sich schließlich "nicht bei Monoprix (eine französische Warenhauskette; Anm. d. Red.) kaufen. Wir haben offensichtlich Schwierigkeiten. Wir müssen darauf hoffen, dass wir das ändern können", sagte er.
Für Paris Saint-Germain war es die erste Liga-Heimniederlage nach knapp elf Monaten. Zuletzt unterlag das Starensemble Ende April 2025 vor heimischem Publikum, als PSG schon längst als Meister feststand und 20 Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille hatte.
In der laufenden Spielzeit ist der Titelkampf in Frankreich deutlich spannender: Sollte Verfolger RC Lens am Sonntag gegen den FC Metz (15 Uhr) gewinnen, würde der PSG-Vorsprung auf einen Zähler schmelzen.
- AFP
PSG gewann nur drei der letzten sechs Spiele
Maghnes Akliouche (27.), Aleksandr Golovin (55.) und Folarin Balogun (73.) hatten PSG die bereits vierte Saisonpleite zugefügt. Bradley Barcola hatte in Minute 71 den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt.
Die drei vorherigen Niederlagen kassierte die Enrique-Mannschaft allesamt auf fremdem Boden. Zudem gewann der amtierende Champions-League-Sieger nur drei der vergangenen sechs Partien, zwei davon gingen verloren.
Am Mittwoch muss PSG wieder ein anderes Gesicht zeigen, wenn es in Frankreichs Hauptstadt zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea kommt.
Titelkampf in Frankreich: PSG an der Spitze
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Paris Saint-Germain 25 54:22 57 2 RC Lens 24 45:21 53 3 Olympique Lyon 24 39:26 45 4 Olympique Marseille 24 51:33 43 5 AS Monaco 25 43:37 40