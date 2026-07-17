Der 59-Jährige betonte, dass er "in den letzten drei, vier, fünf Tagen mit niemandem gesprochen" habe. Die erste öffentliche Äußerung von ihm werde es demnach erst wieder am Sonntag beim Finale geben. Klopp schloss mit den Worten: "Verrückte Welt, verrückte Welt. Glaubt nicht alles, was ihr lest, diesmal ist es definitiv falsch."