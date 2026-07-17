Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
JÜRGEN KLOPP Getty Images
SID

"Es ist definitiv falsch": Jürgen Klopp bestreitet brisante Aussagen zu Englands WM-Aus und Thomas Tuchel

Weltmeisterschaft
England
Jürgen Klopp

Nach dem WM-Aus möchte der designierte DFB-Coach etwas klarstellen und dementiert angeblich getätigte Aussagen.

Jürgen Klopp hat Berichte über angebliche Aussagen zur englischen Nationalmannschaft, zu Nationaltrainer Thomas Tuchel oder zu taktischen Fragen zurückgewiesen. Der designierte Bundestrainer erklärte am Freitag in einer Videobotschaft, er habe in den vergangenen Tagen keine Interviews gegeben und sich zu den kursierenden Themen nicht geäußert.

  • "Ich habe heute viele Nachrichten zu Dingen erhalten, die in den sozialen Medien kursieren - etwa, dass ich mich zum Spiel Englands, zu Thomas Tuchel, zur Taktik und Ähnlichem geäußert hätte. Das stimmt nicht", sagte Klopp.

    • Werbung
  • Thomas Tuchel Englandgetty

    Jürgen Klopp: "Glaubt nicht alles, was ihr lest"

    Der 59-Jährige betonte, dass er "in den letzten drei, vier, fünf Tagen mit niemandem gesprochen" habe. Die erste öffentliche Äußerung von ihm werde es demnach erst wieder am Sonntag beim Finale geben. Klopp schloss mit den Worten: "Verrückte Welt, verrückte Welt. Glaubt nicht alles, was ihr lest, diesmal ist es definitiv falsch."

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
Weltmeisterschaft
Frankreich crest
Frankreich
FRA
England crest
England
ENG