Jürgen Klopp hat Berichte über angebliche Aussagen zur englischen Nationalmannschaft, zu Nationaltrainer Thomas Tuchel oder zu taktischen Fragen zurückgewiesen. Der designierte Bundestrainer erklärte am Freitag in einer Videobotschaft, er habe in den vergangenen Tagen keine Interviews gegeben und sich zu den kursierenden Themen nicht geäußert.
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"Es ist definitiv falsch": Jürgen Klopp bestreitet brisante Aussagen zu Englands WM-Aus und Thomas Tuchel
"Ich habe heute viele Nachrichten zu Dingen erhalten, die in den sozialen Medien kursieren - etwa, dass ich mich zum Spiel Englands, zu Thomas Tuchel, zur Taktik und Ähnlichem geäußert hätte. Das stimmt nicht", sagte Klopp.
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Jürgen Klopp: "Glaubt nicht alles, was ihr lest"
Der 59-Jährige betonte, dass er "in den letzten drei, vier, fünf Tagen mit niemandem gesprochen" habe. Die erste öffentliche Äußerung von ihm werde es demnach erst wieder am Sonntag beim Finale geben. Klopp schloss mit den Worten: "Verrückte Welt, verrückte Welt. Glaubt nicht alles, was ihr lest, diesmal ist es definitiv falsch."
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