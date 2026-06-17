"Es ist an der Zeit, dass die Welt das akzeptiert": Ronaldo erklärt GOAT-Debatte für beendet und adelt Lionel Messi
Messi hatte Titelverteidiger Argentinien in der Nacht zu Mittwoch mit einem Dreierpack zum 3:0 (1:0)-Auftaktsieg bei der WM gegen Algerien geschossen und seiner außergewöhnlichen Karriere dabei gleich mehrere Meilensteine hinzugefügt.
Mit seinen WM-Toren 14, 15 und 16 zog "La Pulga" mit Miroslav Klose gleich, genau 20 Jahre nach seinem WM-Debüt stieg der 38-Jährige zudem zum ersten Fußballer auf, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen ist.
Ronaldo war einst selbst WM-Rekordtorschütze
"Das ist eine unvergessliche und historische Nacht, die für immer in den Geschichtsbüchern stehen wird", sagte Ronaldo über die Messi-Show.
Vor Klose und Messi war der Weltmeister von 2002 selber WM-Rekordtorschütze, der 49-Jährige kommt auf 15 Treffer bei Weltmeisterschaften.