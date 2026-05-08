Es ist alles angerichtet: FC Bayern München offenbar der Wunschsverein von einem Starstürmer

In München könnte Vlahovic, für den Juve vor knapp viereinhalb Jahren 85 Millionen Euro an die AC Florenz überwiesen hatte, indes die Nachfolge Nicolas Jacksons als Backup von Harry Kane antreten. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird die Münchner höchstwahrscheinlich verlassen, wie Sportvorstand Max Eberl unlängst betonte. Die zuvor ausgehandelte Kaufoption wird in jedem Fall nicht gezogen.

Allerdings ist es ebenso fraglich, dass die Münchner Vlahovic einen Nettoverdienst im zweistelligen Millionenbereich auf den Tisch legen würde. Schließlich haben Eberl und Co. weiterhin die Vorgabe, die Gehaltskosten zu senken. Gleichwohl gelten Anthony Gordon (Newcastle United) und Yan Diomande (RB Leipzig) als Wunschkandidaten für die Offensive, die keineswegs günstig wären.

Neben den Bayern wurde zuletzt auch der FC Barcelona immer wieder mit Vlahovic in Verbindung gebracht, da sich dort die Zeit von Robert Lewandowski dem Ende neigt. Als favorisierte Lösung der Katalanen gilt jedoch Julian Alvarez von Atletico Madrid, für den allerdings eine hohe Ablösesumme fällig wäre, die das klamme Barca wohl kaum auf einen Schlag aufbringen könnte.

Derweil ist noch nicht abzusehen, in welcher Verfassung sich Vlahovic befindet. Von Ende November bis Mitte März hatte er große Teile der Saison wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung verpasst und fiel auch kurz nach seinem Comeback für kurze Zeit mit Wadenproblemen aus. Am vergangenen Spieltag erzielte er jedoch beim 1:1 gegen Hellas Verona seinen ersten Treffer seit rund einem halben Jahr. Insgesamt stehen sieben Tore und zwei Assists nach 20 Einsätzen zu Buche.