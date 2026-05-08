Dusan Vlahovic möchte sich im Sommer offenbar unbedingt dem FC Bayern München anschließen und damit einer langen Transfersaga eine Ende bereiten. Wie die italienische Zeitung Gazetta dello Sport berichtet, stellt der deutsche Rekordmeister das absolute Wunschziel des Stürmers von Juventus Turin dar.
Es ist alles angerichtet: FC Bayern München offenbar der Wunschsverein von einem Starstürmer
Vlahovic wird Juventus Turin wohl ablösefrei verlassen
Während dieser Saison waren die Gerüchte über einen möglichen Wechsel des Serben, dessen Vertrag bei der Alten Dame am Saisonende ausläuft, nach München nie abgerissen. Und das ist bei weitem nicht die erste Spielzeit, in der Vlahovic mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Schon rund um dessen Unterschrift bei Juventus Anfang 2022 hatte es derartige Spekulationen gegeben.
Juve würde hingegen gerne mit Vlahovic verlängern. Eine Einigung ist inzwischen aber in weite Ferne gerückt. Angeblich soll komplette Funkstille herrschen. Allen voran die Gehaltsfrage sei dafür verantwortlich, heißt es. Während der 26-Jährige gerne weiterhin um die zwölf Millionen Euro netto verdienen würde, wolle Turin das Jahressalär kurzerhand halbieren. Erst vor wenigen Tagen war in der Gazetta dello Sportvon fünf (!) Verhandlungsrunden die Rede, die zu keinem Ergebnis geführt hätten.
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FC Bayern: Vlahovic könnte auf Jackson folgen
In München könnte Vlahovic, für den Juve vor knapp viereinhalb Jahren 85 Millionen Euro an die AC Florenz überwiesen hatte, indes die Nachfolge Nicolas Jacksons als Backup von Harry Kane antreten. Der vom FC Chelsea ausgeliehene Senegalese wird die Münchner höchstwahrscheinlich verlassen, wie Sportvorstand Max Eberl unlängst betonte. Die zuvor ausgehandelte Kaufoption wird in jedem Fall nicht gezogen.
Allerdings ist es ebenso fraglich, dass die Münchner Vlahovic einen Nettoverdienst im zweistelligen Millionenbereich auf den Tisch legen würde. Schließlich haben Eberl und Co. weiterhin die Vorgabe, die Gehaltskosten zu senken. Gleichwohl gelten Anthony Gordon (Newcastle United) und Yan Diomande (RB Leipzig) als Wunschkandidaten für die Offensive, die keineswegs günstig wären.
Neben den Bayern wurde zuletzt auch der FC Barcelona immer wieder mit Vlahovic in Verbindung gebracht, da sich dort die Zeit von Robert Lewandowski dem Ende neigt. Als favorisierte Lösung der Katalanen gilt jedoch Julian Alvarez von Atletico Madrid, für den allerdings eine hohe Ablösesumme fällig wäre, die das klamme Barca wohl kaum auf einen Schlag aufbringen könnte.
Derweil ist noch nicht abzusehen, in welcher Verfassung sich Vlahovic befindet. Von Ende November bis Mitte März hatte er große Teile der Saison wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung verpasst und fiel auch kurz nach seinem Comeback für kurze Zeit mit Wadenproblemen aus. Am vergangenen Spieltag erzielte er jedoch beim 1:1 gegen Hellas Verona seinen ersten Treffer seit rund einem halben Jahr. Insgesamt stehen sieben Tore und zwei Assists nach 20 Einsätzen zu Buche.
Leistungsdaten und Statistiken von Dusan Vlahovic bei Juventus Turin
Spiele 165 Tore 65 Assists 16