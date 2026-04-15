"Es ist ärgerlich": Bayern-Sportvorstand Max Eberl redet Klartext zur Sperre für Trainer Vincent Kompany

Die Nachricht über die Sperre von Trainer Vincent Kompany fürs Hinspiel im Halbfinale der Champions League hat Max Eberl im TV-Interview erfahren - und humorvoll aufgenommen.

"Wir haben gesagt: 'Großartig, kein Spieler ist gesperrt' - und jetzt ist der Trainer gesperrt? Um Gottes Willen!", sagte der Sportvorstand von Bayern München bei DAZN nach dem 4:3 (2:3) im turbulenten Viertelfinale gegen Real Madrid.