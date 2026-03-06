"Es ging nie um irgendwelche Garantien": Ex-Bayern-Talent Paul Wanner gibt Nationalmannschafts-Entscheidung bekannt

"Diese Entscheidung war wahrscheinlich die schwierigste in meiner Karriere. Aufgrund meiner Eltern, meiner Erziehung und meiner bisherigen Karrierestationen schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass zwei Verbände versucht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen", wird Wanner zitiert.

"Ich war sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen", bestätigte der 20-Jährige.

Am Ende gehe es darum, "was man fühlt. Hier bin ich speziell Antonio di Salvo und Julian Nagelsmann sowie dem ganzen DFB dankbar: Denn alle Gespräche waren fair und auf einer Ebene ohne jeden Druck. Es ging dabei auch nie um irgendwelche Garantien."