Die Berichte, wonach sich Paul Wanner gegen Deutschland und für Österreich entschieden hat, haben sich zuletzt immer mehr gehäuft. Nun hat das der offensive Mittelfeldspieler selbst in einem Statement bei Sky bestätigt.
"Es ging nie um irgendwelche Garantien": Ex-Bayern-Talent Paul Wanner gibt Nationalmannschafts-Entscheidung bekannt
"Diese Entscheidung war wahrscheinlich die schwierigste in meiner Karriere. Aufgrund meiner Eltern, meiner Erziehung und meiner bisherigen Karrierestationen schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ich fühle mich unglaublich geehrt, dass zwei Verbände versucht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen", wird Wanner zitiert.
"Ich war sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften. Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen", bestätigte der 20-Jährige.
Am Ende gehe es darum, "was man fühlt. Hier bin ich speziell Antonio di Salvo und Julian Nagelsmann sowie dem ganzen DFB dankbar: Denn alle Gespräche waren fair und auf einer Ebene ohne jeden Druck. Es ging dabei auch nie um irgendwelche Garantien."
Wanner mit Eindhoven kurz vor Meistertitel
Wanner wurde in Dornbirn als Sohn eines Deutschen und einer Österreicherin geboren und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Von der U17 bis zur U21 durchlief er alle Nachwuchsstufen des DFB-Team und stand insgesamt 27-mal für Deutschlands U-Mannschaften auf dem Platz.
Vor rund anderthalb Jahren, nachdem der Offensivspieler seine ersten Bundesliga-Einsätze für 1. FC Heidenheim absolviert hatte, entbrannte erstmals eine öffentliche Debatte über seine Nationalmannschaftszugehörigkeit. Damals erklärte Wanner, er wolle sich Zeit nehmen und seine Entscheidung nicht überstürzen.
Wanner durchlief die Jugendakademie des FC Bayern München, konnte sich bei den Profis jedoch nicht dauerhaft etablieren. Nach einer einjährigen Leihe zum 1. FC Heidenheim wechselte er im vergangenen Sommer für rund 15 Millionen Euro Ablöse zur PSV Eindhoven, bei der er in 26 Pflichtspielen in dieser Saison auf vier Tore und drei Vorlagen kommt. Mit Eindhoven steuert er mit großen Schritten auf die niederländische Meisterschaft zu - der Vorsprung auf Feyenoord beträgt bereits 17 Zähler. Der FC Bayern soll ein Rückkaufrecht haben.
Paul Wanner: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 4
- Vorlagen: 3