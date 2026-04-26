Auch mit 41 Jahren agiert Cristiano Ronaldo weiterhin auf Topniveau. Während zahlreiche Profis in diesem Alter ihre Karriere längst beendet haben, steht CR7 noch immer als Kapitän an der Spitze Portugals und führt sein Team bald in die Weltmeisterschaft 2026. Dahinter steckt System, wie sein früherer Privatkoch Giorgio Barone nun offenlegt.
Es gibt zahlreiche Besonderheiten! Ehemaliger Privatkoch enthüllt Speiseplan von Cristiano Ronaldo
Er gibt Einblicke in die entscheidenden Faktoren hinter Ronaldos außergewöhnlicher körperlicher Verfassung. Barone hat den Superstar persönlich bekocht und ist mit dessen Ernährungsweise bis ins kleinste Detail vertraut.
Demnach beginnt der Tag schlicht: Avocado, Kaffee, Eier - Zucker ist tabu. Zur Mittagszeit stehen entweder Huhn oder Fisch auf dem Plan, stets ergänzt durch Gemüse. Kohlenhydrate bezieht Ronaldo ausschließlich aus pflanzlichen Quellen. Klassische Beilagen wie Pasta, Brot oder andere Mehlprodukte meidet er konsequent.
Am Abend bleibt es ebenfalls leicht: Ein Filet aus Fisch oder Fleisch, kombiniert mit Gemüse. Besonders konsequent ist der völlige Verzicht auf Milchprodukte.
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Cristiano Ronaldo ist offenbar Fan von Leber
Barone erklärt dazu gegenüber covers.com: "Der Mensch ist das einzige Tier, das die Milch anderer Tiere trinkt. Kein anderes Tier trinkt nach drei Monaten noch Milch. Kälber trinken nach dem dritten Lebensmonat keine Milch mehr. Tiere trinken keine Milch anderer Tiere. Das gibt es in der Natur nicht. Nur Menschen trinken weiterhin Milch, bis sie 30, 40, 50 und 60 Jahre alt sind, und meiner Ansicht nach ist das falsch."
Auch ungewöhnlichere Lebensmittel gehören dazu: Innereien wie Leber oder Herz sind fester Bestandteil seines Speiseplans. Für Ronaldo kein Problem, ganz im Gegenteil. Barone betont: "Das sind Superfoods, sehr eisenreich und wichtig für die Ernährung. Cristiano mochte Leber. Ich liebe sie auch."
Cristiano Ronaldo: Körperfettanteil von sieben Prozent
All das wirkt kaum überraschend, wenn man Ronaldos Lebensstil kennt. Seine mittlerweile 671 Millionen Instagram-Follower bekommen regelmäßig Einblicke in seine Trainings- und Regenerationsroutinen.
Kürzlich formulierte er es selbst so: "Langlebigkeit und Spitzenleistung passieren nicht zufällig. Sie entstehen durch tägliche, konsequente Regeneration. Es ist kein Geheimnis. Es ist eine Routine."
Sein aktueller Körperfettanteil liegt bei beeindruckenden sieben Prozent. Zum Vergleich: Spieler in der Premier League bewegen sich üblicherweise zwischen acht und zwölf Prozent.
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Cristiano Ronaldo: Leistungsdaten bei Al-Nassr
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Rote Karten 136 119 23 12 1
Häufig gestellte Fragen
Mit 40 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.
Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.
Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.
Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.
Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 40 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.
Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.
Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 170 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.
In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.
Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als „Milliardärs-Insel“ bekannt ist.
Cristiano Ronaldo hat ein Faible für teure und schnelle Autos. Zu seinem Fuhrpark gehören die exklusivsten Fahrzeuge der Welt. So besitzt CR7 gleich drei Bugattis. Zuletzt ergatterte Ronaldo einen von zehn Bugatti Centodieci, der mehr als zehn Millionen Euro wert ist. Aber auch Autos der Marken Lamborghini, Porsche, Ferrari oder Rolls-Royce stehen in Ronalds Garage. Der Wert seiner Auto-Sammlung liegt bei mehreren Millionen Euro.
Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.
Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.
Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.
Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf mehrere hundert Millionen Euro geschätzt.
Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 36 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.
Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.
Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.
Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.