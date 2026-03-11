"Es gibt weniger Flair": Ehemaliger Star des FC Bayern München findet die Premier League "langweilig"

"Ich sage die Wahrheit - es (die Premier League, d. Red.) ist kein Spektakel", betonte Tel im Gespräch mit Twitch-Streamer und YouTuber Zakaria Haddad im Podcast Zack Nani Foot & Live. Der ehemalige Angreifer des FC Bayern München führte über den Fußball in Englands Eliteliga aus: "Es ist langweilig anzusehen. Es ist wirklich nur ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit ihren eigenen Ideen."

Was Tel in der Premier League besonders fehlt, sind spektakuläre und unvorhergesehene Aktionen von Ausnahmekönnern: "Es gibt weniger Flair, keinen Vinicius, der einen Sombrero Flick ausführt, kein Dribbling, keinen Kylian (Mbappe, d. Red.), der einen Sprint hinlegt."