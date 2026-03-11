Tottenham Hotspurs Stürmer Mathys Tel hat mit deutlichen Worten gegen die vorherrschende Spielweise in der Premier League ausgeteilt.
"Es gibt weniger Flair": Ehemaliger Star des FC Bayern München findet die Premier League "langweilig"
Mathys Tel hat die Premier League satt: "Es ist langweilig anzusehen"
"Ich sage die Wahrheit - es (die Premier League, d. Red.) ist kein Spektakel", betonte Tel im Gespräch mit Twitch-Streamer und YouTuber Zakaria Haddad im Podcast Zack Nani Foot & Live. Der ehemalige Angreifer des FC Bayern München führte über den Fußball in Englands Eliteliga aus: "Es ist langweilig anzusehen. Es ist wirklich nur ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften mit ihren eigenen Ideen."
Was Tel in der Premier League besonders fehlt, sind spektakuläre und unvorhergesehene Aktionen von Ausnahmekönnern: "Es gibt weniger Flair, keinen Vinicius, der einen Sombrero Flick ausführt, kein Dribbling, keinen Kylian (Mbappe, d. Red.), der einen Sprint hinlegt."
- Getty Images
Tel und Tottenham sind in Abstiegsgefahr geraten
Dass es Tel in der Premier League nicht sonderlich gut gefällt, das könnte man auch an seinen bisher rund 13 Monaten bei den Spurs ablesen. Im Februar 2025 war er von Bayern zunächst nach London verliehen worden, im vergangenen Sommer verpflichtete Tottenham den 20-Jährigen dann fest. Wirklich gut läuft es allerdings nicht.
So kam der Stürmer in bisher 48 Einsätzen für die Spurs auf lediglich sechs Tore und zwei Assists. Diese Saison ist Tel häufig nur Joker oder blieb schon einige Male 90 Minuten lang auf der Bank. Im Jahr 2026 war ein Treffer beim 2:3 in Bournemouth Anfang Januar bisher Tels einzige direkte Torbeteiligung.
Erschwert wird seine Situation auch von der grundsätzlichen Krise, in der sich sein Verein befindet. Nach einer Negativserie ist Tottenham in der Premier League sogar in Abstiegsgefahr geraten, es droht der erste Sturz in die Zweitklassigkeit seit fast 50 Jahren. Auch unter dem neuen Trainer Igor Tudor läuft noch überhaupt nichts zusammen.
Ex-Bayern-Star Mathys Tel über Standards: "Das reinste Chaos"
Tel stört sich derweil auch an der Art und Weise, wie die enorm an Bedeutung gewonnenen Standardsituationen vor allem in der Premier League ausgeführt werden. "Die Rangeleien im Strafraum vor den Torhütern? Ich habe dem für Standardsituationen zuständigen Co-Trainer bei uns bei Tottenham gesagt: 'Setz mich nicht zur Manndeckung ein.' Denn dort herrscht das reinste Chaos!", erklärte Tel, dass er wenig davon hält.
Tottenhams Erzrivale FC Arsenal ist ein Vorreiter darin, bei Ecken und Freistößen im Fünfmeterraum für mächtig Trubel zu sorgen und mit mehreren Spielern den gegnerischen Torhüter zu blocken. Der Erfolg liefert ihnen ein entscheidendes Argument für ihre Strategie, Tel hat es aber satt: "Jeder schubst jeden, man wirft sich gegenseitig zu Boden, du hältst dich fest. Vergiss es! Der Torwart kann nicht herauskommen, er kann nichts sehen."
Ähnlich kritisch äußerte sich jüngst Liverpools Trainer Arne Slot zum aktuellen Trend bei Standards. Arsenals Standardtrainer Nicolas Jover musste derweil kürzlich in der Schweizer Zeitung Blick die Schlagzeile über sich lesen: "Macht dieser Mann den Fußball kaputt?"
- Getty Images Sport
Mathys Tel: Seine Zahlen in dieser Saison
- Einsätze: 28
- Tore: 3
- Assists: 0