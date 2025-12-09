"Es gibt gute Tage und weniger gute": Xabi Alonso spricht Klartext zu den Gerüchten über sein mögliches Aus bei Real Madrid

"Wenn man Trainer von Real Madrid ist, muss man darauf vorbereitet sein, solche Situationen mit Ruhe, Einheit und Verantwortung zu bewältigen", sagte der 44-Jährige vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Nach nur zwei Siegen aus den vergangenen sieben Spielen steht Alonso in Madrid mächtig unter Druck. Laut spanischen Medien muss er bei einer Niederlage gegen City mit seiner Entlassung rechnen, längst wird über mögliche Nachfolger diskutiert. Neben Zinedine Zidane, der Real bereits zweimal coachte und mit drei Champions-League-Titeln Geschichte schrieb, werden auch Jürgen Klopp und zuletzt Alvaro Arbeloa als Optionen gehandelt.