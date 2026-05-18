Es gibt einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu seinen Vorgängern! Darum stürzt sich Xabi Alonso beim FC Chelsea in das nächste Drama

Maresca musste trotzdem gehen und erst vor gut vier Monaten stellte sich Chelsea daher schon einmal auf ein neues, bestenfalls langfristiges Projekt ein. Von Racing Straßburg, ebenfalls im Besitz von BlueCo, holte man den in Frankreich sehr erfolgreich arbeitenden Liam Rosenior Anfang Januar kurzerhand als Maresca-Nachfolger nach London. "Das ist ein Klub mit einem einzigartigen Spirit und einer stolzen Geschichte voller Titelgewinne. Mein Job ist es, diese Identität zu beschützen und eine Mannschaft aufzubauen, die diese Werte in jedem Spiel verkörpert und weiterhin Trophäen gewinnt", sagte Rosenior zu seinem Amtsantritt.

Eine Mannschaft aufzubauen, wozu sich nun auch Alonso anschickt, war Rosenior allerdings nicht möglich. Denn der 41-Jährige blieb gerade einmal dreieinhalb Monate lang, nach ordentlichem Start war die erste Negativspirale schon sein Ende. Nach sieben Niederlagen aus den acht Pflichtspielen zuvor zog Chelsea Ende April die Reißleine und setzte Rosenior, dem man sogar einen Vertrag bis 2032 gegeben hatte, vor die Tür. Zum Verhängnis wurde dem englischen Coach wohl unter anderem, dass er einige der namhaften Spieler nicht hinter sich bekam, die Kabine ihn teilweise nicht ernst nahm.

Ein Warnsignal an Alonso, dessen Scheitern bei Real Madrid ja ähnliche Gründe hatte. Nach der sehr erfolgreichen Zeit bei Bayer Leverkusen war der 44-Jährige im vergangenen Sommer zu den Königlichen gewechselt, einem seiner Vereine als Spieler. Alonso sollte im Bernabeu eine Ära prägen, bekam letztlich aber nur etwas mehr als ein halbes Jahr. Schon Monate vor seiner Entlassung begannen sich Medienberichte zu häufen, wonach er mit seiner Methodik bei zahlreichen der Stars im Real-Kader nicht ankam. Vinicius Junior, Jude Bellingham und Co. folgten Alonso wohl nicht - trotz des großen Namens. Die zwischenmenschlichen Risse machten die Aussicht auf nachhaltige sportliche Erfolge mehr und mehr zunichte, Alonso soll seine Mannschaft aufgrund der ständigen Quertreibereien als "Kindergarten" abgestempelt haben.

Droht ihm bei Chelsea künftig Ähnliches? Roseniors angebliche Erfahrungen lassen das vermuten, die Blues setzen aber offenbar auf Alonsos Aura, die aufgrund seiner Reputation als Spieler und auch schon als Leverkusener Meistertrainer um einiges eindrücklicher ist als die seines Vorgängers. Bei BlueCo ist man der Überzeugung, dass Alonso ein Coach ist, dem Cole Palmer und Co. folgen werden. Kurzum: Alonso hat eine echte Chance, die Spieler tatsächlich mitzureißen. Dass man Alonso bei Chelsea bereits seit vier Jahren genau beobachtet haben soll, spricht für das Vertrauen in dessen Fähigkeiten. Mit seinen großartigen Errungenschaften in Leverkusen avancierte er an der Stamford Bridge schließlich zum absoluten Wunschtrainer, den man sich nun endlich schnappen konnte.