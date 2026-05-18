Am Sonntag machte der FC Chelsea offiziell, was sich in den Tagen zuvor mehr und mehr abzeichnete: Xabi Alonso wird zur kommenden Saison neuer Trainer bei den Blues. Die Reaktion vieler dürfte gewesen sein: Warum tut er sich das an? Selbst, wenn er nicht gerade aus einem enorm komplizierten und auf negativste Art turbulenten Engagement bei Real Madrid kommen würde - warum jetzt ausgerechnet Chelsea? Warum gleich weiter zum nächsten angeknacksten Klub mit Chaos-Potenzial?
Es gibt einen entscheidenden Unterschied im Vergleich zu seinen Vorgängern! Darum stürzt sich Xabi Alonso beim FC Chelsea in das nächste Drama
Abgesehen davon, dass in Alonsos Vierjahresvertrag bis 2030 sicherlich ein fürstlich hohes Gehalt vermerkt ist, lässt ein kleines Detail in Chelseas offizieller Bekanntgabe vermuten, was auf Alonsos Pro-Liste gestanden haben könnte. Stellte der englische Topklub beispielsweise die direkten Vorgänger Enzo Maresca und Liam Rosenior als "Head Coach" vor, schrieb Chelsea bei Alonso von "Manager". Ein auf den ersten Blick unscheinbarer Unterschied, der für die tägliche Arbeit aber eine große Bedeutung haben könnte.
Denn als "Manager" hat Alonso auch hinsichtlich Kaderzusammenstellung und Transferpolitik mehr Macht als die beiden "Head Coaches" vor ihm. Dem Vernehmen nach soll der Spanier selbst darauf gar nicht zwingend gedrängt haben, vielmehr sei es einer Veränderung in der strategischen Ausrichtung bei BlueCo, dem Konsortium, das Chelsea 2022 übernommen hat, geschuldet. Für Alonso heißt das: Wenn er nicht nur Trainer ist, sondern auch Sportdirektorenaufgaben übernimmt, kann er die Zukunft des Vereins stärker und nachhaltiger beeinflussen. Ein Argument dafür, dass Chelsea mit ihm im Vergleich zu seinen Vorgängern die nötige Geduld haben könnte, um wirklich etwas Neues, sprich eine wirklich schlagkräftige Mannschaft, nach und nach aufzubauen.
Maresca, der im Sommer 2024 mit großen Vorschusslorbeeren kam, brachten Chelseas Besitzer diese Geduld letztlich nicht entgegen. Der Italiener war durchaus dabei, etwas aufzubauen, hatte Chelsea mit Platz 4 in der Vorsaison nach zwei Jahren Abstinenz zurück in die Champions League geführt, vergangenen Sommer die Klub-WM gewonnen und bei seiner Entlassung rund um den Jahreswechsel von 2025 auf 2026 standen die Blues in der Premier League noch auf Platz 5, der mittlerweile außer Reichweite ist.
- Getty/GOAL
Xabi Alonso machte bei Real Madrid ähnliche Erfahrungen wie sein Vorgänger bei Chelsea
Maresca musste trotzdem gehen und erst vor gut vier Monaten stellte sich Chelsea daher schon einmal auf ein neues, bestenfalls langfristiges Projekt ein. Von Racing Straßburg, ebenfalls im Besitz von BlueCo, holte man den in Frankreich sehr erfolgreich arbeitenden Liam Rosenior Anfang Januar kurzerhand als Maresca-Nachfolger nach London. "Das ist ein Klub mit einem einzigartigen Spirit und einer stolzen Geschichte voller Titelgewinne. Mein Job ist es, diese Identität zu beschützen und eine Mannschaft aufzubauen, die diese Werte in jedem Spiel verkörpert und weiterhin Trophäen gewinnt", sagte Rosenior zu seinem Amtsantritt.
Eine Mannschaft aufzubauen, wozu sich nun auch Alonso anschickt, war Rosenior allerdings nicht möglich. Denn der 41-Jährige blieb gerade einmal dreieinhalb Monate lang, nach ordentlichem Start war die erste Negativspirale schon sein Ende. Nach sieben Niederlagen aus den acht Pflichtspielen zuvor zog Chelsea Ende April die Reißleine und setzte Rosenior, dem man sogar einen Vertrag bis 2032 gegeben hatte, vor die Tür. Zum Verhängnis wurde dem englischen Coach wohl unter anderem, dass er einige der namhaften Spieler nicht hinter sich bekam, die Kabine ihn teilweise nicht ernst nahm.
Ein Warnsignal an Alonso, dessen Scheitern bei Real Madrid ja ähnliche Gründe hatte. Nach der sehr erfolgreichen Zeit bei Bayer Leverkusen war der 44-Jährige im vergangenen Sommer zu den Königlichen gewechselt, einem seiner Vereine als Spieler. Alonso sollte im Bernabeu eine Ära prägen, bekam letztlich aber nur etwas mehr als ein halbes Jahr. Schon Monate vor seiner Entlassung begannen sich Medienberichte zu häufen, wonach er mit seiner Methodik bei zahlreichen der Stars im Real-Kader nicht ankam. Vinicius Junior, Jude Bellingham und Co. folgten Alonso wohl nicht - trotz des großen Namens. Die zwischenmenschlichen Risse machten die Aussicht auf nachhaltige sportliche Erfolge mehr und mehr zunichte, Alonso soll seine Mannschaft aufgrund der ständigen Quertreibereien als "Kindergarten" abgestempelt haben.
Droht ihm bei Chelsea künftig Ähnliches? Roseniors angebliche Erfahrungen lassen das vermuten, die Blues setzen aber offenbar auf Alonsos Aura, die aufgrund seiner Reputation als Spieler und auch schon als Leverkusener Meistertrainer um einiges eindrücklicher ist als die seines Vorgängers. Bei BlueCo ist man der Überzeugung, dass Alonso ein Coach ist, dem Cole Palmer und Co. folgen werden. Kurzum: Alonso hat eine echte Chance, die Spieler tatsächlich mitzureißen. Dass man Alonso bei Chelsea bereits seit vier Jahren genau beobachtet haben soll, spricht für das Vertrauen in dessen Fähigkeiten. Mit seinen großartigen Errungenschaften in Leverkusen avancierte er an der Stamford Bridge schließlich zum absoluten Wunschtrainer, den man sich nun endlich schnappen konnte.
Holt Xabi Alonso aus dem Potenzial bei Chelsea das Optimum heraus?
Ein weiterer Gesichtspunkt, der es durchaus nachvollziehbar erscheinen lässt, dass Alonso in Chelsea Potenzial sieht: Qualität ist ja zweifellos vorhanden. Mit Enzo Fernandez und Moises Caicedo haben die Blues zwei der besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt in ihren Reihen, mit Cole Palmer einen der fähigsten Kreativspieler. Dazu kommen einige hochspannende Top-Talente wie Estevao und Jamie Gittens in der Offensive sowie Jorrel Hato in der Defensive. Oder ein Innenverteidiger wie Levi Colwill, der vor seinem Kreuzbandriss auf bestem Weg in die Weltklasse war.
Es braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, dass Alonso diese Spieler individuell noch weiterbringen und sie mit seinen taktischen Impulsen zu einem Konstrukt formen kann, das in England und Europa wieder zur absoluten Spitze gehört. Sicherlich benötigt es dafür einige Anpassungen, wie zum Beispiel die längst überfällige Verpflichtung eines absoluten Top-Torhüters und dafür Sorge zu tragen, dass Joao Pedro ganz vorne mehr Unterstützung erfährt und ein noch zuverlässigerer Torjäger werden kann.
Alonso wird sich die Gegebenheiten bei Chelsea genau angeschaut haben, bevor er der Mammutaufgabe zusagte. Schließlich hätte ihm angesichts der Entwicklung rund um Arne Slot möglicherweise in absehbarer Zeit auch der Trainerjob beim FC Liverpool winken können. An der Anfield Road, wo er als Spieler zur Ikone wurde, und wo einer der drei Vereine (Real Madrid, FC Bayern, FC Liverpool) beheimatet ist, die er nach seinem Abschied aus Leverkusen als Traumziele ausmachte. Möglicherweise sorgte das Fiasko bei Real aber dafür, dass Alonso hier umdachte und sich bewusst einen Klub aussuchte, bei dem er noch keine Vergangenheit hat und bei dem die Fallhöhe zumindest aus persönlicher Sicht nicht ganz so brisant ist.
Rein objektiv betrachtet bietet der mutige Schritt, bei Chelsea zu unterschreiben, sehr wohl eine gewisse Fallhöhe für die so fulminant begonnene Trainerkarriere des früheren Weltklassemittelfeldspielers. Vermasselt es Alonso auch beim zweiten ganz großen europäischen Topklub, bekommt sein Ansehen als Coach sicherlich den ersten nachhaltig wirksamen Knacks. So gesehen geht er also durchaus ein Risiko ein, zumal die Herausforderungen bei Chelsea gewaltig daher kommen.
- Getty Images
Xabi Alonso beim FC Chelsea: Ein schmaler Grat
Dem aufgeblähten Kader der Engländer mit zahlreichen XXL-Verträgen fehlt es an Struktur, das Spielerpersonal wirkt zuweilen beinahe willkürlich zusammengestellt. Alonso muss zunächst einmal ausmisten, muss in einem komplexen Konstrukt klarstellen, auf wen er setzt und auf wen nicht. Er muss der Mannschaft eine klarere Hierarchie verpassen, braucht bei all dem Jugendstil auch ein bisschen mehr Erfahrung. Nicht umsonst heißt es bereits, dass Alonso in seinem ersten Transferfenster im Sommer allen voran Mentalitätsmonster neu dazu holen will.
Das nötige Kleingeld dafür, einen Kader großflächig umzugestalten, hat er bei Chelsea bekanntlich zur Verfügung. Die Blues wiederum wollen wohl auch auf dem Transfermarkt künftig mit dem Namen ihres neuen Chefs spielen und umworbene Akteure explizit mit den Entwicklungsmöglichkeiten locken, die die Arbeit mit Alonso ihnen für ihre Karriere bieten kann. Da der aktuelle Tabellenzehnte kommende Saison nicht in der Champions League vertreten sein wird und möglicherweise sogar gar nicht europäisch spielt, wird das umso wichtiger.
Bleibt die Frage, inwieweit die Geduld der Chelsea-Bosse in der Realität dann tatsächlich gegeben ist, wenn der Plan mit Alonso - was zu erwarten ist - nicht auf Anhieb wie gewünscht funktioniert, wenn abzusehende Dellen eintreten. Bekommt der Spanier dann anders als Maresca oder Rosenior wirklich die nötige Zeit? Seit Thomas Tuchel vor gut dreieinhalb Jahren gehen musste, hat Chelsea fünf Trainer verschlissen, von Graham Potter über Mauricio Pochettino bis hin zu Rosenior versuchten allesamt ihr Glück vergeblich. Der letzte Coach, der länger als rund eineinhalb Jahre an der Stamford Bridge im Amt blieb, war Antonio Conte (2016 bis 2018) mit immerhin zwei Jahren.
"Aus meinen Gesprächen mit den Besitzern und der sportlichen Führung ging eindeutig hervor, dass wir die gleichen Ambitionen teilen", betonte Alonso. Ab dem 1. Juli wird er alles daran setzen, dass sich das Risiko, das er in London auf sich nimmt, auszahlt. Der Grat zwischen mutiger Entscheidung und falscher Wahl, er ist schmal.
Xabi Alonsos Vorgänger: Die letzten fünf Trainer des FC Chelsea
Trainer
Amtsantritt
Amtsaustritt
Spiele
Punkteschnitt
Graham Potter
8. September 2022
2. April 2023
31
1,42
Frank Lampard
6. April 2023
30. Juni 2023
11
0,45
Mauricio Pochettino
1. Juli 2023
30. Juni 2024
51
1,78
Enzo Maresca
1. Juli 2024
1. Januar 2026
92
1,97
Liam Rosenior
8. Januar 2026
22. April 2026
23
1,52