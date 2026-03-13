Die Fans des FC Bayern München hielten den Atem an, als Davies während des deutlichen 6:1-Sieges desFC Bayern gegen Atalanta in der Champions Leaguehumpelnd vom Platz ging. Davies war erst vor Kurzem wieder nach einer sehr langen Verletzungszeit wieder fit geworden. Allerdings hatte Davies Glück im Unglück, er kam mit einer Zerrung im Oberschenkel davon, dürfte in wenigen Wochen wieder spielen können.
Es gibt eine pikante Vorgeschichte: So will Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsh auf die Verletzung von Alphonso Davies reagieren
FC Bayern attackierte nach Kreuzbandriss von Davies kanadischen Verband
Auch Kanadas Nationalltrainer Jesse Marsch zeigte sich erleichtert und erklärte nach einem Telefonat mit seinem Kapitän: „Ich habe mit ihm gesprochen. Natürlich ist er ein bisschen traurig und frustriert“, erklärte Marsch gegenüber TSN. „Aber er hat mir gesagt, dass diese Verletzung, auch im Vergleich zu der, die er vor etwa einem Monat hatte, viel weniger schwerwiegend ist. Die Genesung wird wahrscheinlich zwei bis drei Wochen dauern.“
So plant Kanada nun mit Davies
Marsch erklärte zudem, dass Kanada beabsichtige, den FC Bayern zu unterstützen, indem man seinen Kapitän aus dem nächsten Länderspielkader herausnehme. „Wir werden ihn wahrscheinlich nicht für das Trainingslager im März nominieren und ihn in München lassen, damit er wieder voll in Form kommt. Das ist kein Problem. Ich bin sicher, dass er es schaffen wird“, erklärte der ehemalige Trainer von RB Leipzig mit Blick auf die Spiele im März.
Der Trainer betonte, wie wichtig es sei, geduldig vorzugehen, insbesondere angesichts der Vorgeschichte von Davies, der sich 2025 bei der Nationalmannschaft eine schwere Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte. Dies hatte damals zu Riesen-Ärger mit Bayern geführt, weil der Klub dem Verband vorwarf, Davies trotz Warnungen der Münchner über eine kleine Blessur bei Davies eingesetzt zu haben. Die Bayern hatten sogar erwogen, den Verband zu verklagen.
Nun also geht Marsch auf Nummer sicher.