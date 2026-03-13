Es gibt eine pikante Vorgeschichte: So will Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsh auf die Verletzung von Alphonso Davies reagieren

Marsch erklärte zudem, dass Kanada beabsichtige, den FC Bayern zu unterstützen, indem man seinen Kapitän aus dem nächsten Länderspielkader herausnehme. „Wir werden ihn wahrscheinlich nicht für das Trainingslager im März nominieren und ihn in München lassen, damit er wieder voll in Form kommt. Das ist kein Problem. Ich bin sicher, dass er es schaffen wird“, erklärte der ehemalige Trainer von RB Leipzig mit Blick auf die Spiele im März.

Der Trainer betonte, wie wichtig es sei, geduldig vorzugehen, insbesondere angesichts der Vorgeschichte von Davies, der sich 2025 bei der Nationalmannschaft eine schwere Verletzung des vorderen Kreuzbandes zugezogen hatte. Dies hatte damals zu Riesen-Ärger mit Bayern geführt, weil der Klub dem Verband vorwarf, Davies trotz Warnungen der Münchner über eine kleine Blessur bei Davies eingesetzt zu haben. Die Bayern hatten sogar erwogen, den Verband zu verklagen.

Nun also geht Marsch auf Nummer sicher.