"Es gibt 500.000 Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen": Jürgen Klopp geht nach WM-Aus schonungslos mit dem DFB-Team ins Gericht

"Es gibt 500.000 Wege, ein Fußballspiel zu gewinnen. Du musst nur einen finden", sagte der Experte von MagentaTV nach der 3:4-Pleite im Elfmeterschießen gegen Paraguay im Sechzehntelfinale von Foxborough. "Es gab nur ein Ziel, einen Traum, der ist geplatzt. Es war dramatisch. Wir haben nicht funktioniert."

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Die DFB-Elf habe "zu wenig kreiert", kritisierte Klopp: "Du musst über die Flügel kommen. Es gibt keine Alternative. Wir wissen alle, wie gut die Jungs spielen können, aber das haben sie nicht auf den Platz bekommen." In drei Monaten, sagte der Fußball-Chef des Red-Bull-Imperiums, "werden wir wieder von Wirtz und Musiala schwärmen, wie großartig sie sind. Aber eben nicht jetzt."