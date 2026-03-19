Offensivtalent Said El Mala vom 1. FC Köln hat längst europaweit Interesse geweckt, allen voran in der finanzstarken Premier League. Vor allem Brighton & Hove Albion unter Trainer Fabian Hürzeler bemüht sich seit längerer Zeit schon intensiv um den Youngster und gilt aktuell als Favorit im Rennen. Doch nun taucht offenbar ein Konkurrent auf der Bildfläche auf.
Es geht um einen hoch dotierten Siebenjahresvertrag! Brighton bekommt im Transfer-Poker um Said El Mala wohl prominente Konkurrenz
Informationen des Kölner Stadtanzeiger zufolge soll der FC Chelsea bereit sein, ein mögliches Angebot von etwa 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Youngster abzugeben, kombiniert mit einem Siebenjahresvertrag und einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro.
Der Haken: Bei den Blues ist nicht nur der Konkurrenzkampf enorm, auch wurden junge Spieler in der Vergangenheit häufig verliehen - etwa zum Partnerklub nach Straßburg. Zudem soll Chelsea kein Interesse an El Malas Bruder Malek haben, was jedoch ein entscheidender Punkt für die Zukunftsentscheidung des 19-Jährigen sein soll.
Zudem heißt es in dem Bericht, dass Scouts von Newcastle United Anfang März in Köln gesichtet wurden. Sie sollen El Mala beim Spiel gegen Dortmund beobachtet haben.
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Brighton will wohl auch El Malas Bruder
Nach Informationen von Bild und Sport Bild soll dagegen Brighton nicht nur das Winterangebot von rund 26 Millionen Euro plus Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung von bis zu 12,5 Prozent noch einmal deutlich nachbessern wollen. Brighton ist bislang auch der einzige Klub, der Bruder Malek, aktuell in der U21 des 1. FC Köln aktiv und immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, verpflichten möchte.
Darüber hinaus sollen sich El Mala und seine Eltern, die nach der Trennung vom langjährigen Berater die Karriereplanung selbst übernommen haben, grundsätzlich mit Brighton einig sein. Im Raum steht ein Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von etwa 20 Millionen Euro, dem die Spielerseite bereits zugestimmt haben soll.
Bei den Südengländern winkt El Mala offenbar eine zentrale Rolle von Beginn an, während Bruder Malek für die U21 in der Premier League 2 eingeplant ist.
Köln will offenbar über 40 Millionen Euro für El Mala
Die Entscheidung liegt jedoch weiterhin beim Effzeh, denn El Mala besitzt dort noch einen Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Offiziell hat Brighton bislang noch kein Angebot abgegeben, auch von der Spielerseite wurde kein Wechsel forciert. Intern sollen die Kölner Verantwortlichen erst bei einer Summe jenseits der 40-Millionen-Euro-Marke gesprächsbereit sein.
Gleichzeitig ist der Klub auf hohe Einnahmen angewiesen, um mehrere Kaufoptionen ziehen zu können. Allein für Spieler wie Jakub Kaminski, Jahmai Simpson-Pusey, Felipe Chavez, Kristoffer Lund und Cenk Özkacar sowie die bereits verpflichtend gewordene Verpflichtung von Tom Krauß würde sich die Gesamtsumme auf rund 30 Millionen Euro belaufen - vorausgesetzt, der Klassenerhalt gelingt.
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Brisante Trennung vom Berater
Auch noch interessant in der Causa El Mala: Bis vor Kurzem liefen Gespräche mit Interessenten noch über den langjährigen Berater des Spielers, der ihn auch in schwierigen Phasen begleitet hatte. Zuletzt sogar bei einem Treffen mit Chelsea-Verantwortlichen Ende Februar.
Anfang März folgte jedoch die Trennung, laut des Berichts maßgeblich initiiert von den Eltern Sabrina und Mohammed El Mala, ebenso wie der Abschied von der Agentur Footfeel. Seither organisieren die Eltern den möglichen Transfer eigenständig und lehnten zahlreiche Angebote externer Berater ab.
Dieser Schritt war offenbar kein spontaner: Bereits zuvor hatte die Familie mit der "El Mala Vermögensverwaltungs KG" in Krefeld eine eigene Gesellschaft gegründet, eingetragen im Handelsregister. Sabrina El Mala fungiert dabei als persönlich haftende Gesellschafterin, während die Brüder beteiligt sind.
Für die rechtliche Prüfung der Verträge soll ein Krefelder Anwalt hinzugezogen werden, der eigentlich auf Agrarrecht spezialisiert ist. Dies ist durchaus eine eher ungewöhnliche Konstellation für ein Transfergeschäft in dieser Größenordnung, heißt es.
Said El Malas Leistungsdaten für den 1. FC Köln
- Einsätze: 28
- Einsätze über 90 Minuten: 3
- Tore: 9
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 3