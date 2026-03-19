Es geht um einen hoch dotierten Siebenjahresvertrag! Brighton bekommt im Transfer-Poker um Said El Mala wohl prominente Konkurrenz

Informationen des Kölner Stadtanzeiger zufolge soll der FC Chelsea bereit sein, ein mögliches Angebot von etwa 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Youngster abzugeben, kombiniert mit einem Siebenjahresvertrag und einem Jahresgehalt von rund fünf Millionen Euro.

Der Haken: Bei den Blues ist nicht nur der Konkurrenzkampf enorm, auch wurden junge Spieler in der Vergangenheit häufig verliehen - etwa zum Partnerklub nach Straßburg. Zudem soll Chelsea kein Interesse an El Malas Bruder Malek haben, was jedoch ein entscheidender Punkt für die Zukunftsentscheidung des 19-Jährigen sein soll.

Zudem heißt es in dem Bericht, dass Scouts von Newcastle United Anfang März in Köln gesichtet wurden. Sie sollen El Mala beim Spiel gegen Dortmund beobachtet haben.