Wird der aktuell verletzte Alphonso Davies bei seiner Heim-Weltmeisterschaft antreten? Diese Entscheidung will angeblich der FC Bayern München selbst treffen. Das berichtet Sport1.
Es gab schon einmal mächtig Ärger! FC Bayern München will bei Star offenbar brisante Entscheidungshoheit haben
Demnach will der deutsche Rekordmeister im komplizierten Poker um Davies eine erneute Eskalation mit dem kanadischen Fußballverband mit allen Mitteln vermeiden und setzt deshalb auf eine gezielte, knallharte Maßnahme: Die endgültige Entscheidung über eine Teilnahme des Außenverteidigers an der Heim-Weltmeisterschaft mit der kanadischen Nationalmannschaft soll demnach in erster Linie die medizinische Abteilung an der Säbener Straße treffen und explizit nicht der Profi selbst oder der Verband.
Das Problem liegt in den konträren medizinischen Prognosen der beiden Parteien. Davies laboriert an einer schweren Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Die Münchner Ausfallzeit für den 25-Jährigen soll intern auf rund sechs Wochen taxiert worden sein.
Bei dieser bitteren Diagnose wäre eine WM-Teilnahme des Spielers ausgeschlossen. Die Kanadier hingegen sollen eine deutlich kürzere Pause für ihr fußballerisches Aushängeschild veranschlagt haben. Auf der anderen Seite des Atlantiks geht man dem Vernehmen nach felsenfest davon aus, dass Davies die Endrunde spielen kann.
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Eberl mit klaren Aussagen
Offiziell bemüht sich die sportliche Führung des FCB um diplomatische Töne, um den schwelenden Konflikt nicht schon vor dem Turnierstart explodieren zu lassen. Man wolle gemeinsam mit Davies und den kanadischen Verantwortlichen "den besten Weg finden", betonte Sportvorstand Max Eberl am Freitag auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Bundesliga-Saisonfinale gegen den 1. FC Köln.
Mit Blick auf eine potenzielle WM-Teilnahme des Linksverteidigers schob Eberl hinterher, man werde "gemeinschaftlich alles tun, dass er vielleicht die Möglichkeit hat". Der Sportchef knüpfte das grüne Licht für das Turnier jedoch an eine unmissverständliche Bedingung: "Aber dazu muss er gesund werden."
Großer Ärger zwischen Bayern und Kanada
Dass die Münchner Vereinsführung in der Causa Davies rigoros auftritt und der medizinischen Abteilung das letzte Wort zuschanzen will, kommt keineswegs von ungefähr, denn es gibt eine Vorgeschichte.
Als sich der Außenverteidiger im März 2025 einen folgenschweren Kreuzbandriss zuzog, entbrannte bereits ein heftiger, öffentlich ausgetragener Streit zwischen dem kanadischen Verband und dem FC Bayern. Die Münchner warfen den Kanadiern damals schwere Verfehlungen vor. Der Verband habe den ohnehin angeschlagenen Davies im sportlich völlig unbedeutenden Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA unverständlicherweise eingesetzt und verheizt.
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Dressen war einst der Kragen geplatzt
Zudem goss das anschließende Krisenmanagement der Kanadier zusätzliches Öl ins Feuer. Der Verband hatte nach der besagten Partie zunächst fälschlicherweise Entwarnung gegeben. Die tatsächliche Schwere der Knieverletzung von Davies wurde erst nach seiner Rückkehr bei den eingehenden Untersuchungen in München diagnostiziert. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen war damals der Kragen geplatzt. Er hatte dem Verband deshalb sogar öffentlich mit juristischen Schritten gedroht.
Co-Gastgeber Kanada startet bereits am 12. Juni gegen Bosnien-Herzegowina in das WM-Turnier im eigenen Land. Die weiteren Gruppengegner des Teams heißen Katar (19. Juni) und die Schweiz (24. Juni).
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.