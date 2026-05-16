Es gab schon einmal mächtig Ärger! FC Bayern München will bei Star offenbar brisante Entscheidungshoheit haben

Demnach will der deutsche Rekordmeister im komplizierten Poker um Davies eine erneute Eskalation mit dem kanadischen Fußballverband mit allen Mitteln vermeiden und setzt deshalb auf eine gezielte, knallharte Maßnahme: Die endgültige Entscheidung über eine Teilnahme des Außenverteidigers an der Heim-Weltmeisterschaft mit der kanadischen Nationalmannschaft soll demnach in erster Linie die medizinische Abteilung an der Säbener Straße treffen und explizit nicht der Profi selbst oder der Verband.

Das Problem liegt in den konträren medizinischen Prognosen der beiden Parteien. Davies laboriert an einer schweren Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel. Die Münchner Ausfallzeit für den 25-Jährigen soll intern auf rund sechs Wochen taxiert worden sein.

Bei dieser bitteren Diagnose wäre eine WM-Teilnahme des Spielers ausgeschlossen. Die Kanadier hingegen sollen eine deutlich kürzere Pause für ihr fußballerisches Aushängeschild veranschlagt haben. Auf der anderen Seite des Atlantiks geht man dem Vernehmen nach felsenfest davon aus, dass Davies die Endrunde spielen kann.